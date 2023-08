Mojmira Pastorčić se iznenadila kada je saznala tko je njezina imenjakinja: Je l' to moguće?

U RTL Direktu Mojmira Pastorčić ugostila je Draška Holcera, morskog biologa i višeg kustosa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja te su razgovarali o napadima i ugrizima morskih kornjača na Jadranu o kojima se dosta pisalo u zadnje vrijeme. Sa svojim gostom Mojmira je razgovarala i o napadima dupina te o vijesti kako je jedan kupač napao i ozlijedio dupina. Holcer je rekao kako se kod svih vrsta dupina se u nekim situacijama pojavljuju tzv. samotne jedinke koje se iz nekog razloga udaljuju iz skupine te se u periodu privikavanju na ljude sve više i više približavaju ljudima i dozvoljavaju interakciju s njima.

- Mi imamo danas dva takva dupina u Jadranu, to su dva obična dupina, vrsta koja se inače smatra izumrlima u Jadranu. Jedan je u području Rijeke, a drugi oko Raba i to su životinje koje ponovno privlače interes javnosti. Ljudi im se približavaju, pokušavaju plivati s njima. Možda nije problem kad ljudi drže distancu do životinje, no s obzirom na to da je prisutna estradizacija tih svih životinja i potreba za selfijem, predstavlja opasnost i za te dupine - kazao je Holcer.

VEZANI ČLANCI

Pomoću Marine Ranger aplikacije prate se svi dupini u našem podmorju te ih se zahvaljujući tome može i prepoznati, a može ih se i dozvati imenom jer svi dupini u Jadranu, njih oko 3500 imaju ime. Draško Holcer jučer je u RTL Direktu iznenadio Mojmiru i otkrio joj kako jedan od dupina nosi i njezino ime.

- Otprilike za 3500 tisuće dupina imamo ime, i ono što možemo reći da u dogovoru s vašim kolegama imamo dupinku koja se zove Mojmira. Inače danas je Mojmira jedna vrlo zanimljiva odrasla ženka, ima svog prijatelja Malog i očekujemo i potomstvo - rekao joj je Holcer. Mojmira je bila oduševljena ovom idejom i nije mogla vjerovati.

- Ma stvarno, je l' to moguće? Ajme odlično, baš vam hvala. To je jedina Mojmira koju poznajem, doduše ne poznajem još. Predivno - kazala je voditeljica i urednica RTL Direkta, a njezinu reakciju pogledajte ovdje.

VIDEO Lokas otkrio dobro čuvanu tajnu lovca: Nije istina da svi sve znaju, ali skužiš kako funkcioniraju