GLAZBENA SENZACIJA

Najprodavanija sopranistica svijeta vraća se u Arenu Zagreb s božićnim spektaklom

Zagreb: Sopranitica Sarah Brightman nastupila u sklopu turneje Royal Christmas Gala
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
12.12.2025.
u 11:17

U 2026. godini Sarah Brightman će predstaviti “A Winter Symphony” u šest europskih gradova, a uskoro će biti objavljeni i dodatni datumi. Turneja započinje 20. studenoga 2026. u ljubljanskoj Areni Stožice, a završava 27. studenoga 2026. u Tipos Areni u Bratislavi. Uz pratnju orkestra, zbora i posebnih gostiju – među kojima se ističe cijenjeni skladatelj i producent Tonči Huljić – ovaj čarobni blagdanski program donijet će izvedbe Sarinih najdražih božićnih uspješnica i najvećih hitova

Stiglo je najčarobnije vrijeme u godini – sezona blagdana i nezaboravnih trenutaka! Već iduće godine, najprodavanija sopranistica svijeta i legendarna umjetnica nominirana za Grammy, Sarah Brightman, vraća se sa svojim novim božićnim spektaklom ‘A Winter Symphony’. Koncert u Areni Zagreb, 22. studenog 2026., bit će jedan od šest gradova turneje, sve u organizaciji Star produkcije, uz Večernji list kao ekskluzivnog partnera zagrebačkog izdanja!

Blagdanska turneja “A Winter Symphony” započela je u srijedu, 26. studenoga 2025., u Niagara Fallsu, u dvorani Fallsview Casino Resort, a završit će 21. prosinca 2025. u Dallasu, u AT&T Performing Arts Centre – Winspear Opera House. Svake godine Sarah oduševljava publiku diljem svijeta svojim hvaljenim blagdanskim programom, a tako će biti i iduće godine.

Sarah Brightman
Foto: Promo

U 2026. godini Sarah će predstaviti “A Winter Symphony” u šest europskih gradova, a uskoro će biti objavljeni i dodatni datumi. Turneja započinje 20. studenoga 2026. u ljubljanskoj Areni Stožice, a završava 27. studenoga 2026. u Tipos Areni u Bratislavi. Uz pratnju orkestra, zbora i posebnih gostiju – među kojima se ističe cijenjeni skladatelj i producent Tonči Huljić – ovaj čarobni blagdanski program donijet će izvedbe Sarinih najdražih božićnih uspješnica i najvećih hitova. Njezin zagrebački nastup obećava posebnu dozu topline, raskoši i istinske blagdanske čarolije.

FOTO Spektakl A-strana banda u Tvornici kulture oduševio je publiku svih generacija
Zagreb: Sopranitica Sarah Brightman nastupila u sklopu turneje Royal Christmas Gala
1/52

„U posebnim prilikama volimo spajati domaće glazbenike sa svjetskim zvijezdama - ovoga puta Sarah Brightman i našeg Tončija Huljića, prije nekoliko godina Vannu i legendarnog Andreu Bocellija, Annu Oxu i Gannija… Pomičemo granice kulturne suradnje i koncertnih iskustava, a zahvaljujući Star produkciji i povjerenju cijelog tima Sarah Brightman te partnerstvu s Večernjim listom, s ponosom najavljujemo i njen zagrebački koncert, koji će biti dio spektakularne “A Winter Symphony” turneje“, izjavio je Alen Ključe, organizator koncerata u svih šest gradova ove europske turneje.

Za dodatnu dozu blagdanskog užitka, u ponudi su “Silver Bells” VIP paketi koji nude ultimativno iskustvo! U ponudi su tri fantastična VIP paketa, svatko može pronaći nešto za sebe – a to može biti i nezaboravan božićni poklon!  Ulaznice i VIP Meet & Greet paketi dostupni su od ponedjeljka, 15. prosinca 2025. na www.eventim.hr U nastavku pogledajte kompletan raspored koncertnih datuma:

SARAH BRIGHTMAN “A Winter Symphony” 2026: 

11/20     Ljubljana, Slovenia                           Arena Stožice

11/21     Budapest, Hungary                          MVM Dome

11/22     Zagreb, Croatia                                Arena Zagreb

11/24     Belgrade, Serbia                               Sava Center

11/26     Prague, Czech Republic                                  02 Arena

11/27     Bratislava, Slovakia                          Tipos Arena

O SARAH BRIGHTMAN:

Sarah Brightman, međunarodna glazbena superzvijezda i UNESCO-ova ambasadorica za mir, najprodavanija je sopranistica na svijetu. Predvodnica klasičnog crossovera i glasovita po svom iznimnom vokalnom rasponu od više od tri oktave, jedina je umjetnica koja je istodobno osvojila vrh Billboardovih ljestvica dance i klasične glazbe. Njezin je glas odjekivao kroz kazališta, arene, katedrale, lokalitete svjetske baštine i olimpijske stadione, donoseći život nekim od najljepših skladbi ikada napisanih. Danas je jedna od najistaknutijih svjetskih glazbenica, s više od 35 milijuna prodanih izdanja, više od 180 zlatnih i platinastih priznanja u više od 40 zemalja te više od milijardu streamova diljem svijeta. Sarah je prva utjelovila lik Christine Daaé u svjetski poznatom mjuziklu The Phantom of the Opera na pozornicama West Enda i Broadwaya. Nastupila je i na nekim od najprestižnijih svjetskih događanja, među kojima su Concert for Diana, Kennedy Center Honors te Olimpijske igre 1992. u Barceloni i 2008. u Pekingu. Njezini albumi Eden, La Luna, Harem, Symphony, Dreamchaser i HYMN redom su zauzimali vrh Billboardovih ljestvica klasične i crossover glazbe, a svaki su pratile rasprodane svjetske turneje.

Za svoj izniman doprinos glazbi i kazalištu Sarah je nagrađena zvijezdom na svjetski poznatoj Stazi slavnih u Hollywoodu, počasnim doktoratom umjetnosti (Hon DArt) Sveučilišta u Hertfordshireu te prestižnim talijanskim odličjem „Cavaliere“ Reda za zasluge Republike Italije. U svibnju 2024. Sarah se, po prvi put nakon više od tri desetljeća, vratila kazališnoj ulozi kao Norma Desmond u raskošnoj australskoj produkciji mjuzikla Sunset Boulevard Andrewa Lloyda Webbera, osvojivši sjajne kritike i ovacije publike.

U veljači 2025. Sarah je nastavila svoju interpretaciju Norme Desmond u epskoj produkciji Sunset Boulevard na rasprodanima izvedbama u The Marina Bay Sands u Singapuru. Produkcija je potom premijerno predstavljena u odabranim gradovima diljem Kine i Tajvana. Sarah je zatim nastupila u Japanu i Tajvanu sa svojim hvaljenim koncertnim spektaklom “A Starlight Symphony”, a godinu je zaključila božićnim koncertnim programom “A Winter Symphony” u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Za više informacija posjetite www.sarahbrightman.com .
Ključne riječi
showbiz Arena Zagreb sopranistica sarah brightman

