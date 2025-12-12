Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
FLUFFY

Legendarni komičar dolazi u Arenu Zagreb, njegovi nastupi imaju milijarde pregleda

"Gabriel Iglesias: Legend of Fluffy" (2025)
Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
12.12.2025.
u 13:19

Iglesias je uvršten u izdanje Hollywood Reportera “Top 40 Comedy Players” uz velikane komedije Jerryja Seinfelda, Chrisa Rocka i Lornea Michaelsa, a također je bio nagrađen naslovnicom Varietyjevog humorističnog izdanja. Komičar je imao posebnu čast biti jedan od rijetkih koji je bio glavna zvijezda i rasprodao Madison Square Garden u New Yorku, Crypto.com Arenu u Los Angelesu i Sydneysku operu u Australiji.

Gabriel “Fluffy” Iglesias jedan je od najuspješnijih stand-up komičara na svijetu i jedan od najprofitabilnijih komičara na turneji svih vremena. Jedan je od najgledanijih komičara na YouTubeu s više od 2,4 milijarde pregleda i više od 34,7 milijuna obožavatelja na društvenim mrežama. Prema Billboardu, bio je treći najuspješniji komičar 2024. godine.
Iglesias je uvršten u izdanje Hollywood Reportera “Top 40 Comedy Players” uz velikane komedije Jerryja Seinfelda, Chrisa Rocka i Lornea Michaelsa, a također je bio nagrađen naslovnicom Varietyjevog humorističnog izdanja. Komičar je imao posebnu čast biti jedan od rijetkih koji je bio glavna zvijezda i rasprodao Madison Square Garden u New Yorku, Crypto.com Arenu u Los Angelesu i Sydneysku operu u Australiji.

Fluffy
Foto: Promo

Na televiziji je Iglesias zvijezda i izvršni producent Netflixove originalne humoristične serije Mr. Iglesias, koja se trenutno emitira u 3 sezone. Iglesias glumi dobrodušnog učitelja u javnoj srednjoj školi koji radi na svom sveučilištu. On preuzima podučavanje darovite, ali neprilagođene djece ne samo kako bi ih spasio od "savjetovanja" od strane nasilnog birokrata i pomoćnika ravnatelja, već i kako bi im pomogao da ostvare svoj puni potencijal. Serija je osvojila nagradu za najbolju udarnu komediju na dodjeli nagrada Imagen, koja se dodjeljuje za pozitivne prikaze latinoameričkih glumaca/glumica u industriji zabave.

FOTO Spektakl A-strana banda u Tvornici kulture oduševio je publiku svih generacija
"Gabriel Iglesias: Legend of Fluffy" (2025)
1/52

Uz svoju humorističnu seriju, Iglesias je objavio četiri stand-up specijala za Netflix. Prvi iz 2016. s I’m Sorry For What I Said When I Was Hungry, koji je sniman u rasprodanoj Allstate Areni u Chicagu pred 20 000 obožavatelja. Drugi, One Show Fits All, snimljen je pred rasprodanom publikom u Toyota Centru u Houstonu i premijerno prikazan u siječnju 2019. Treći, Stadium Fluffy, premijerno je prikazan u listopadu 2022. i snimljen je pred 55 000 obožavatelja na stadionu Dodger u Los Angelesu, gdje je Iglesias ušao u povijest kao prvi komičar koji je nastupio i rasprodao najveći MLB stadion u SAD-u.

U travnju 2024., Iglesias je ponovno surađivao s Netflixom za novi ugovor o dvije specijalne epizode. Prva od novih specijalnih epizoda, Gabriel Iglesias: Legenda o Fluffyju, snimana je prošlog ljeta u hotelu i kasinu Seminole Hard Rock na Floridi, a premijerno je prikazana diljem svijeta 7. siječnja 2025., osvojivši mjesto među deset najgledanijih na Netflixovoj globalnoj listi.
11. ožujka 2025., Iglesias je učvrstio svoje mjesto u Hollywoodu primivši vlastitu ceremoniju otiska ruke u kultnom kineskom kazalištu TCL, gdje je prepoznat po impresivnim postignućima u karijeri. Pridružuje se maloj skupini umjetnika i talenata koji su primili ovu čast. Osim toga, nedavno je objavljeno da će Iglesias dobiti zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih u Los Angelesu 2026. godine.
Prošlog prosinca, Iglesias je glumio s Timom Allenom u drugoj sezoni Disney+ serije Djed Mrazovi. Može se vidjeti u NBC-jevoj seriji Lopez protiv... Lopez je glumio uz Georgea Lopeza, a premijera je prikazana na NBC/Peacocku. Nedavno je ove godine glumio s Timom Allenom u ABC-jevoj seriji Shifting Gears.

U dugometražnim filmovima glumio je u filmovima Magic Mike, Magic Mike XXL i Ukleta kuća 2. Gabrielov glas čuo se u mnogim animiranim filmovima, uključujući nedavni Space Jam: A New Legacy u ulozi "Speedy Gonzalesa" koji se emitirao na MAX-u. Godine 2017. Iglesias je posudio glas ulozi "glavnog službenika" u Pixarovom animiranom filmu Coco nominiranom za Oscara. Također je posudio glas "Babu" u Ugly Dolls, "psu Rufusu" u Sonyjevom animiranom blagdanskom filmu The Star nominiranom za Zlatni globus i "Cuatru" u animiranom filmu Ferdinand produkcijske kuće Fox 20th Century Film, nominiranom za Oscara. Gabriel je jedan od rijetkih komičara s kino-projekcijom stand-up koncertne komedije The Fluffy Movie.

Na malim ekranima, Fluffy’s Food Adventures, komična dokumentarna serija bez scenarija, završila je 3 sezone emitiranja na FUSE TV-u 2017. Gabriel je bio stalna gostujuća zvijezda u ABC-jevoj humorističnoj seriji Cristela, a također je gostovao u jednoj epizodi ABC-jeve hit komedije Moderna obitelj. Comedy Central je emitirao Iglesiasovu hit seriju Stand-Up Revolution 3 sezone. Comedy Central je također emitirao Gabriel Iglesias: Aloha Fluffy u neviđenom dvodnevnom humorističnom specijalu pred više od 15 milijuna gledatelja. Specijal je bio nastavak njegovih prethodnih DVD specijala, Hot & Fluffy i I’m Not Fat...I’m Fluffy, koji su prodani u milijunima primjeraka.

Gabriel Iglesias je najmlađe od šestero djece, odgojeno od strane samohrane majke u Long Beachu u Kaliforniji. Tijekom djetinjstva razvio je snažan smisao za humor kako bi se nosio s preprekama s kojima se suočavao. Godine 1997. krenuo je usavršiti svoje komičarske vještine i nastupao je stand-up gdje god je mogao pronaći publiku, uključujući bajkerske barove i zabačene lokale. Gabrielova stand-up komedija mješavina je pripovijedanja, parodija, likova i zvučnih efekata koji oživljavaju njegova osobna iskustva. Njegov jedinstveni i animirani komičarski stil učinio ga je popularnim među obožavateljima svih dobnih skupina.

Ključne riječi
showbiz Fluffy Arena Zagreb Gabriel Iglesias

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Sopranitica Sarah Brightman nastupila u sklopu turneje Royal Christmas Gala
Video sadržaj
GLAZBENA SENZACIJA

Najprodavanija sopranistica svijeta vraća se u Arenu Zagreb s božićnim spektaklom

U 2026. godini Sarah Brightman će predstaviti “A Winter Symphony” u šest europskih gradova, a uskoro će biti objavljeni i dodatni datumi. Turneja započinje 20. studenoga 2026. u ljubljanskoj Areni Stožice, a završava 27. studenoga 2026. u Tipos Areni u Bratislavi. Uz pratnju orkestra, zbora i posebnih gostiju – među kojima se ističe cijenjeni skladatelj i producent Tonči Huljić – ovaj čarobni blagdanski program donijet će izvedbe Sarinih najdražih božićnih uspješnica i najvećih hitova

Diletta Leotta i Loris Karius
Video sadržaj
BOŽIĆNI DAR

Poznata voditeljica očekuje drugo dijete s nogometnom zvijezdom: 'Naša srca spremna su voljeti dvostruko više'

Njihova ljubavna priča od samog je početka pod povećalom javnosti. Upoznali su se 2022. godine, a veza je brzo prerasla u ozbiljnu romansu koja je kulminirala rođenjem kćeri Arije samo godinu dana kasnije. Svoju su ljubav okrunili brakom na raskošnoj ceremoniji u lipnju 2024. godine, a sada, samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja, stiže potvrda o prinovi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!