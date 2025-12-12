Legendarni komičar dolazi u Arenu Zagreb, njegovi nastupi imaju milijarde pregleda

Gabriel “Fluffy” Iglesias jedan je od najuspješnijih stand-up komičara na svijetu i jedan od najprofitabilnijih komičara na turneji svih vremena. Jedan je od najgledanijih komičara na YouTubeu s više od 2,4 milijarde pregleda i više od 34,7 milijuna obožavatelja na društvenim mrežama. Prema Billboardu, bio je treći najuspješniji komičar 2024. godine.

Iglesias je uvršten u izdanje Hollywood Reportera “Top 40 Comedy Players” uz velikane komedije Jerryja Seinfelda, Chrisa Rocka i Lornea Michaelsa, a također je bio nagrađen naslovnicom Varietyjevog humorističnog izdanja. Komičar je imao posebnu čast biti jedan od rijetkih koji je bio glavna zvijezda i rasprodao Madison Square Garden u New Yorku, Crypto.com Arenu u Los Angelesu i Sydneysku operu u Australiji.

Foto: Promo

Na televiziji je Iglesias zvijezda i izvršni producent Netflixove originalne humoristične serije Mr. Iglesias, koja se trenutno emitira u 3 sezone. Iglesias glumi dobrodušnog učitelja u javnoj srednjoj školi koji radi na svom sveučilištu. On preuzima podučavanje darovite, ali neprilagođene djece ne samo kako bi ih spasio od "savjetovanja" od strane nasilnog birokrata i pomoćnika ravnatelja, već i kako bi im pomogao da ostvare svoj puni potencijal. Serija je osvojila nagradu za najbolju udarnu komediju na dodjeli nagrada Imagen, koja se dodjeljuje za pozitivne prikaze latinoameričkih glumaca/glumica u industriji zabave.

Uz svoju humorističnu seriju, Iglesias je objavio četiri stand-up specijala za Netflix. Prvi iz 2016. s I’m Sorry For What I Said When I Was Hungry, koji je sniman u rasprodanoj Allstate Areni u Chicagu pred 20 000 obožavatelja. Drugi, One Show Fits All, snimljen je pred rasprodanom publikom u Toyota Centru u Houstonu i premijerno prikazan u siječnju 2019. Treći, Stadium Fluffy, premijerno je prikazan u listopadu 2022. i snimljen je pred 55 000 obožavatelja na stadionu Dodger u Los Angelesu, gdje je Iglesias ušao u povijest kao prvi komičar koji je nastupio i rasprodao najveći MLB stadion u SAD-u.

U travnju 2024., Iglesias je ponovno surađivao s Netflixom za novi ugovor o dvije specijalne epizode. Prva od novih specijalnih epizoda, Gabriel Iglesias: Legenda o Fluffyju, snimana je prošlog ljeta u hotelu i kasinu Seminole Hard Rock na Floridi, a premijerno je prikazana diljem svijeta 7. siječnja 2025., osvojivši mjesto među deset najgledanijih na Netflixovoj globalnoj listi.

11. ožujka 2025., Iglesias je učvrstio svoje mjesto u Hollywoodu primivši vlastitu ceremoniju otiska ruke u kultnom kineskom kazalištu TCL, gdje je prepoznat po impresivnim postignućima u karijeri. Pridružuje se maloj skupini umjetnika i talenata koji su primili ovu čast. Osim toga, nedavno je objavljeno da će Iglesias dobiti zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih u Los Angelesu 2026. godine.

Prošlog prosinca, Iglesias je glumio s Timom Allenom u drugoj sezoni Disney+ serije Djed Mrazovi. Može se vidjeti u NBC-jevoj seriji Lopez protiv... Lopez je glumio uz Georgea Lopeza, a premijera je prikazana na NBC/Peacocku. Nedavno je ove godine glumio s Timom Allenom u ABC-jevoj seriji Shifting Gears.

U dugometražnim filmovima glumio je u filmovima Magic Mike, Magic Mike XXL i Ukleta kuća 2. Gabrielov glas čuo se u mnogim animiranim filmovima, uključujući nedavni Space Jam: A New Legacy u ulozi "Speedy Gonzalesa" koji se emitirao na MAX-u. Godine 2017. Iglesias je posudio glas ulozi "glavnog službenika" u Pixarovom animiranom filmu Coco nominiranom za Oscara. Također je posudio glas "Babu" u Ugly Dolls, "psu Rufusu" u Sonyjevom animiranom blagdanskom filmu The Star nominiranom za Zlatni globus i "Cuatru" u animiranom filmu Ferdinand produkcijske kuće Fox 20th Century Film, nominiranom za Oscara. Gabriel je jedan od rijetkih komičara s kino-projekcijom stand-up koncertne komedije The Fluffy Movie.

Na malim ekranima, Fluffy’s Food Adventures, komična dokumentarna serija bez scenarija, završila je 3 sezone emitiranja na FUSE TV-u 2017. Gabriel je bio stalna gostujuća zvijezda u ABC-jevoj humorističnoj seriji Cristela, a također je gostovao u jednoj epizodi ABC-jeve hit komedije Moderna obitelj. Comedy Central je emitirao Iglesiasovu hit seriju Stand-Up Revolution 3 sezone. Comedy Central je također emitirao Gabriel Iglesias: Aloha Fluffy u neviđenom dvodnevnom humorističnom specijalu pred više od 15 milijuna gledatelja. Specijal je bio nastavak njegovih prethodnih DVD specijala, Hot & Fluffy i I’m Not Fat...I’m Fluffy, koji su prodani u milijunima primjeraka.

Gabriel Iglesias je najmlađe od šestero djece, odgojeno od strane samohrane majke u Long Beachu u Kaliforniji. Tijekom djetinjstva razvio je snažan smisao za humor kako bi se nosio s preprekama s kojima se suočavao. Godine 1997. krenuo je usavršiti svoje komičarske vještine i nastupao je stand-up gdje god je mogao pronaći publiku, uključujući bajkerske barove i zabačene lokale. Gabrielova stand-up komedija mješavina je pripovijedanja, parodija, likova i zvučnih efekata koji oživljavaju njegova osobna iskustva. Njegov jedinstveni i animirani komičarski stil učinio ga je popularnim među obožavateljima svih dobnih skupina.