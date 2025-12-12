Glazbena ikona bivše države hitno hospitalizirana, pogoršalo joj se zdravstveno stanje

Srpska glazbena ikona Vesna Zmijanac (68) proživljava teške dane nakon što je zbog ozbiljnih srčanih problema hitno hospitalizirana u Beogradu. Iako je isprva nakon pregleda bila puštena na kućnu njegu, stanje joj se ponovno pogoršalo te su liječnici donijeli odluku da je zadrže na bolničkom liječenju radi dodatnih pretraga. Pjevačica se, kako prenose srpski mediji, žalila na opću slabost, malaksalost, probleme s tlakom i srčanu aritmiju, što je bio jasan znak da njezino stanje zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju.

Zabrinuti obožavatelji s nestrpljenjem su iščekivali vijesti, a ubrzo je potvrđeno da je situacija zahtijevala operaciju. Budući da se njezino stanje nije poboljšavalo, liječnički tim odlučio je izvesti hitan operativni zahvat. Kako za Kurir otkrivaju izvori bliski pjevačici, Vesni je zbog iznimne hitnosti izvedena revaskularizacija jedne arterije. Liječnici su morali promptno reagirati kako bi spriječili daljnje komplikacije i potencijalni infarkt. Tijekom zahvata ugrađena su joj čak tri stenta koja otpuštaju lijek, što ukazuje na to da je suženje krvne žile bilo značajno ili prisutno na više mjesta. Medicinski stručnjaci objasnili su da je pjevačica imala ozbiljno začepljenje jedne od ključnih krvnih žila srca, glavnog stabla lijeve koronarne arterije. Uspješnim zahvatom ponovno je uspostavljen normalan protok krvi, čime je poboljšan rad srca, a pjevačica je sada pod stalnim nadzorom kako bi se pratio njezin oporavak.

Ovo, nažalost, nije prva zdravstvena kriza s kojom se Vesna Zmijanac suočila. Pjevačica je dugogodišnji srčani bolesnik, a u travnju 2023. godine već je imala ozbiljnu operaciju srca kada joj je ugrađena srčana premosnica. I tada se, nakon višemjesečnog oporavka na svom imanju na Bukulji, vratila na scenu, pokazavši nevjerojatnu snagu. Sama je nedavno priznala da ju je iscrpio ljetni tempo nastupa. "Imala sam aritmije, ne prijaju mi promjene vremena. Mislim da sam se preforsirala pošto ja inače odmaram i ne pjevam ovoliko tijekom ljeta. Mnogo je ovo za mene", izjavila je za Blic, dodavši kako su je liječnici i tada htjeli zadržati u bolnici, no inzistirala je na kućnom oporavku uz terapiju.

Osim kardiovaskularnih problema, Vesna se već godinama bori i s problemima sa štitnom žlijezdom, o čemu je uvijek otvoreno govorila. "Ja se 15 godina borim sa štitnom žlijezdom, ali živim s tim. Mnoge žene je odstrane, ali ja se plašim operacije. Nemam razloga ići pod nož jer nije ništa strašno", kazala je jednom prilikom, ističući kako ima veliko povjerenje u domaće liječnike. Njezina borba s kroničnim bolestima pokazuje koliko je važno redovito pratiti zdravstveno stanje, osobito kod osoba koje su izložene velikim naporima kakve nosi život na sceni.

Unatoč svemu, Vesna Zmijanac nije izgubila svoj prepoznatljivi duh. Prije posljednje hospitalizacije pokušala je umiriti zabrinute obožavatelje putem svog Instagram profila. "Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro", napisala je u kratkoj objavi, dodavši kako se mora malo odmoriti jer je "zadala sebi tempo kao kad sam bila mlada". Njezin optimizam i nevjerojatna energija poznati su svima koji je okružuju. Izvori iz bolnice navode kako je i u najtežim trenucima tješila liječnike govoreći im: "Što vam je, bit će sve okej! Nećete me se tako lako otarasiti, imam još toliko toga za uraditi u životu". Svojim je humorom uveseljavala i druge pacijente, koji su pri njezinu odlasku bili istovremeno i sretni i tužni. Zbog novonastale situacije, svi njezini planirani nastupi su odgođeni do daljnjega.

U ovim teškim trenucima, njezina najveća podrška je kći, pjevačica Nikolija Jovanović, koja se ne odvaja od majke. Tijekom Vesninog boravka u bolnici, Nikolija je neprestano bila uz nju, a operaciju je, kako pišu mediji, čekala u bolničkom holu, strepeći za ishod. Njihova snažna povezanost poznata je javnosti, a Nikolija je i nakon operacije 2023. godine zamolila za mir i privatnost. "Mama je uspješno operirana i sada joj slijedi oporavak i mirovanje. Hvala svim prijateljima na brizi i doktorima. Uz to što je javna ličnost, Vesna je prije svega moja mama, a meni je jedino važno da je ona dobro i da svakim danom bude sve bolje. Vratit će se uskoro na scenu, muzika je njezina najveća ljubav, ništa ne brinite", poručila je tada Nikolija, čije riječi i danas odražavaju situaciju.