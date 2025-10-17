Slavna Brigitte Bardot tri tjedna je u bolnici blizu Saint-Tropeza: 'Stanje je zabrinjavajuće'

Nekadašnja francuska filmska zvijezda Brigitte Bardot (91) tri je tjedna u bolnici u Toulonu, blizu njezine kuće u Saint-Tropezu, objavio je lokalni list Var-Matin. Operirana je i zahvat je povezan s "ozbiljnom bolešću", navodi list pozivajući se na neimenovane izvore. Stanje joj je "zabrinjavajuće", piše Var-Matin. Bardot je postala slavna 1950-tih i 1960-tih po slobodoumnim ulogama i seksualnom magnetizmu u filmovima i serijama. Prestala je glumiti u 1970-tima, preselivši se u Saint-Tropez na francuskoj rivijeri i posvetila se zaštiti životinja kroz zakladu koja nosi njezino ime. Francuska manekenka, glumica i pjevačica Brigitte Bardot 28. rujna slavila je svoj 91. rođendan. Kontroverzna, karizmatična i neposredna, Bardot je bez premca ikona 20. stoljeća. Desetljećima je nosila titulu seks-simbola, glumila u više od 47 filmova, nastupala u mjuziklima i snimila više od 60 pjesama. Bila je i nepresušan izvor inspiracije brojnim modnim dizajnerima. Njezin život, pun strasti, skandala i uspjeha, mogao bi poslužiti kao scenarij za film. Ljubavni život bio joj je iznimno buran, mediji su joj pripisivali stotinjak ljubavnih veza, dok su intrigama, alkoholom i opijatima bile začinjene mnoge epizode njezine mladosti.

Poznata po kontroverznim izjavama, Bardot je šokirala javnost kada je vlastito dijete nazvala “tumorom”, a kasnije postala vatrena borkinja za prava životinja. Smatrali su je osloboditeljicom žena i seksualnom revolucionarkom, a filozofkinja Simone de Beauvoir posvetila joj je esej “Lolita efekt”. Rođena u Parizu, Bardot je djetinjstvo provela na satovima baleta. U svijet filma ušla je sasvim slučajno 1952. godine i odmah se zaljubila u kinematografiju. Slavu je stekla ulogom u filmu “Viva Maria!” (1965.), za koju je bila nominirana za nagradu BAFTA u kategoriji najbolje glumice.Unatoč velikom uspjehu, povukla se iz glume 1973., u dobi od samo 39 godina. Iza sebe je ostavila zavidnu karijeru, ali i dugačak niz skandala, najčešće povezanih s politikom, rasizmom i islamizacijom Francuske. Zbog svojih izjava, koje je objavljivala i u knjigama, više je puta bila novčano kažnjena. Otvoreno je kritizirala homoseksualce, no kasnije je tvrdila da nije homofob jer su “svi njezini prijatelji homoseksualci” te da ih “voli, a samim time ima pravo i kritizirati”.

Samo s 18 godina udala se za redatelja Rogera Vadima, no brak je brzo završio jer ga je varala s dvojicom muškaraca – među njima i s glumcem Jean-Louisom Trintignantom, koji je tada bio oženjen. Nakon što je njihova veza propala, Brigitte je doživjela živčani slom i pokušala se predozirati tabletama za spavanje. Utjehu je pronašla u glumcu Jacquesu Charrieru, za kojeg se udala 1959. godine. S njim je dobila sina Nicolasa, no majčinstvo joj je bilo iznimno teško. Bardot je više puta izjavila da trudnoću doživljava kao bolest i da je dijete u njezinu trbuhu “bilo poput tumora koji ju je iznutra jeo”. Sina nije dojila, a kasnije ga je ostavila ocu i godinama se nije zanimala za njega. Njihov se odnos nije popravio ni kada je Nicolas odrastao, odbio ju je pozvati na svoje vjenčanje i ostao odmaknut od majke.

Nakon razvoda, Bardot je bila u braku s njemačkim milijunašem Gunterom Sachsom, no i taj je brak kratko trajao. Kasnije je ljubav tražila u vezi s glumcem Patrickom Gillesom, a tek se 1992. godine smirila uz Bernarda d’Ormalea, bivšeg političkog savjetnika nacionalističkog čelnika Jeana-Marieja Le Pena. Iako u devetom desetljeću života, Brigitte Bardot ostala je vjerna sebi odbila je estetske zahvate i ponosno pokazuje bore i godine. Svoj nakit i bogatstvo prodala je kako bi osnovala Zakladu za zaštitu životinja, rekavši: “Svoju mladost i ljepotu dala sam muškarcima, a životinjama ću dati znanje i mudrost.”