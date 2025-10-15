Skandal potresa Srbiju! Transrodna osoba ucjenjivala nogometnu zvijezdu i supruga poznate glumice

Vujadin Savić, nekadašnji nogometaš Crvene zvezde i bivši član stručnog stožera beogradskog kluba, ponovno je dospio u žarište javnosti, no ovoga puta ne zbog sportskih uspjeha, već zbog ozbiljnih optužbi za ucjenu. Prema informacijama koje su potresle regionalne medije, Savić je bio žrtva pokušaja iznude od strane 21-godišnje transrodne osobe, identificirane inicijalima A.K.

Osumnjičena je navodno prijetila objavom kompromitirajućih privatnih fotografija i videozapisa, a za šutnju je tražila pozamašan iznos od čak 50.000 eura. Nakon što je Savić slučaj prijavio policiji, pokrenuta je istraga koja je rezultirala brzim uhićenjem. Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužiteljstva u Beogradu, A.K. je privedena, a sudac istrage odredio joj je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od uništavanja dokaza i utjecaja na svjedoke. U sklopu akcije izvršena je i pretraga stana koji osumnjičena koristi u elitnom beogradskom naselju Vračar, s ciljem prikupljanja svih relevantnih dokaza.

Sam Vujadin Savić ispitan je u prostorijama tužiteljstva, gdje je u statusu oštećenika dao iscrpan iskaz. Kako navode izvori bliski istrazi, Savić je u pratnji svog odvjetnika proveo gotovo dva sata iznoseći svoju verziju događaja te je detaljno opisao okolnosti pod kojima je došlo do navodne ucjene. Njegov iskaz smatra se ključnim za daljnji tijek postupka protiv A.K., koja se trenutno nalazi u Centralnom zatvoru u Beogradu. Ovaj slučaj bacio je novo svjetlo i na iznenadni profesionalni krah Vujadina Savića, koji se dogodio neposredno prije izbijanja afere. Naime, nogometni klub Crvena zvezda je nedavno objavio da prekida suradnju sa Savićem, koji je radio kao pomoćni trener u stožeru Vladana Milojevića. Kao razlog navedeni su "privatni razlozi", a znakovito je da su samo dan nakon te objave sve njegove fotografije uklonjene sa službenih stranica kluba, što je mnoge navelo na zaključak da je uprava kluba bila upoznata s prirodom problema koji su ga zadesili.

Osoba koja stoji iza optužbi za ucjenu, A.K. (21), dobro je poznata javnosti, posebice korisnicima društvenih mreža. Riječ je o transrodnoj osobi i influencerici koju na Instagramu prati gotovo 100.000 ljudi. Njezin profil odaje dojam života na visokoj nozi, ispunjenog markiranom odjećom, luksuznim putovanjima i skupim poklonima. Mediji su i ranije pisali o njoj, navodeći da se radi o biološkom muškarcu koji još nije prošao cjelokupan proces tranzicije te se u službenim dokumentima i dalje vodi pod oznakom "M", iako se u javnosti predstavlja kao žena i ima ugrađene silikonske implantate. Zanimljivo je da je A.K. samo mjesec dana prije uhićenja zbog ucjene također imala susret s policijom, ali tada u ulozi žrtve razbojništva, u slučaju koji nije povezan s Vujadinom Savićem. Njezini kontroverzni istupi i luksuzan život koji promovira sada su dobili potpuno novu dimenziju u kontekstu teških optužbi za kazneno djelo iznude.

Ovaj skandal samo je posljednji u nizu kontroverzi koje prate privatni život Vujadina Savića, supruga poznate glumice Mirke Vasiljević s kojom ima četvero djece. Par je već godinama pod povećalom javnosti, a medijske stupce često su punile priče o njegovim navodnim prevarama. Najpoznatiji je slučaj od prije nekoliko godina, kada su u javnost procurile fotografije na kojima je Savić u prisnom druženju s nepoznatom djevojkom ispred jednog beogradskog lokala. Njegova supruga Mirka tada je reagirala na način koji je mnoge iznenadio, pokazavši iznimnu smirenost. U jednoj televizijskoj emisiji, komentirajući aferu, izjavila je: "On jeste bio na fotografijama, to je činjenica, ali morao je vježbati. Šta sad, Bože moj... Vježbalo se", čime je pokušala umanjiti značaj incidenta i zaštititi obitelj od medijskog pritiska, piše Kurir.

Osim burnog ljubavnog života, Vujadin Savić poznat je i po svojim radikalnim i kontroverznim stavovima o LGBT zajednici. Uoči održavanja Europridea u Beogradu 2022. godine, bio je jedan od najglasnijih javnih protivnika manifestacije, pozivajući na njezinu zabranu uz niz uvredljivih i homofobnih komentara. Tada je u javnost dospjela i skandalozna prepiska s jednom djevojkom na društvenim mrežama, u kojoj je na kritike o obrani "obiteljskih vrijednosti" odgovorio prostačkim uvredama i vulgarnim ponudama. Taj ispad dodatno je narušio njegov imidž u javnosti, prikazujući ga kao osobu sklonu agresivnoj retorici. Ironično, sada se našao u situaciji gdje je navodno upleten u skandal s transrodnom osobom, što cijelom slučaju daje dodatnu dimenziju i stavlja njegove ranije izjave u potpuno novi kontekst.