Sjećate li se Pere iz 'Života na vagi?' U showu je izgubio više od 60 kg, a onda mu se život potpuno promijenio

Pero Jukić, nekadašnji sudionik 'Života na vagi', nastavio je svoj životni put nakon završetka emisije, otkrivši pritom da je pronašao ljubav. Prije otprilike šest mjeseci Pero je uplovio u bračnu luku, a s izabranicom svog srca često dijeli zajedničke trenutke putem društvenih mreža. "Moje sve", poručio joj je nedavno uz zajedničke fotografije. Tijekom proteklog ljeta, par je uživao na moru u društvu Jure, prijatelja iz istog showa, te njegove supruge. Fotografije sa suprugom možete pogledati OVDJE.

Kandidat sedme sezone showa prošle godine operirao je koljeno, a teško mu je palo što je zbog toga morao posustati s treninzima. Ranije je pokazao kako se oporavlja te napreduje nakon zahvata. - Nakon dva mjeseca mogu voziti bicikl. Istina, ne još potpuno, ali mali koraci - istaknuo je uz snimku na kojoj vozi bicikl. Pero je ubrzo nakon operacije krenuo s vježbanjem.

- Trening tri dana nakon operacije koljena. Ne mogu više ležati doma, odradio sam lagano samo gornji dio tijela bez ikakvog opterećenja na koljeno - otkrio je ranije, a velika podrška u ovom razdoblju mu je bila i djevojka koju sad sve češće pokazuje na društvenim mrežama. O svojoj ljubavi Jukić je otkrio da su započeli vezu nakon 20 godina prijateljstva.

- Poznajemo se više od 20 godina. Neko vrijeme smo se dogovarali da ćemo se naći na piću kao stari prijatelji. No, nikako se nismo mogli dogovoriti, a ja sam taman ušao u 'Život na vagi'. Javio sam joj se kada sam izašao. Počelo je kao prijateljstvo, a sada smo u vezi - otkrio je tada. Nedavno je podijelio s pratiteljima na Instagramu fotografije s putovanja u Sarajevo gdje je bio s djevojkom.

- Naravno da je posjeta kod Nedžmin Ambešković na pite bila jedna od opcija za probat specijalitete, Mogu samo reći da sam oduševljen. Sirnica jako dobra. Mljeveni burek je top. Sjeckani je super ali meni jedini problem što nisam ljubitelj krumpira. Ali zato ova slatka pita od jabuke je bomba, stvarno iznenađenje i za svaki pohvalu. I naravno drago mi što sam se sreo s prijateljem Tolićem nakon dosta godina - opisao je Pero na Instagramu jednu od destinacija koju je posjetio s djevojkom prilikom posjete Sarajevu. U sljedećoj objavi otkrio je što su još posjetili i objavio je fotografije s djevojkom.

- Nakon klope smo otišli u šetnju do Olimpijskog centra na Trebeviću, pogledali i prošetali malo bob stazom te se odmorili na klupicama s predivnim pogledom na Sarajevo i vožnja žičarom, prošetali Baščaršijom (nismo ništa jeli, samo da se zna) i naravno gledali korito Miljacke - poručio je. - Zaboravio si napisati da smo se penjali na brdo - komentirala je njegova djevojka objavu. - Ja sam se penjao i tebe vukao uz brijeg - odgovorio joj je Pero.

Podsjetimo, Pero je u show ušao sa 180,5 kilograma, izgubio je 65,9 kilograma, što je 36,5% tjelesne mase. Nakon showa redovito na društvenim mrežama dijeli recepte za zdrave obroke te pokazuje kako vježba i tako ističe kako je promijenio svoje navike.