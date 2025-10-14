Pjevač preminuo 7 mjeseci nakon strašnog požara u Makedoniji, obožavatelji slomljeni

Nakon sedam mjeseci borbe za život, preminuo je Vladimir Blažev Pancho, jedan od glavnih vokala makedonske grupe DNK, čiji su članovi stradali u stravičnom požaru koji je u ožujku ove godine izbio u noćnom klubu Puls u Kočanima, prenose makedonski mediji. U toj strašnoj tragediji život su izgubile 62 osobe, dok je više od 200 ljudi ozlijeđeno.

Pancho, rođen i odrastao u Skoplju, bio je jedno od najprepoznatljivijih lica makedonske urbane glazbene scene. Svojim talentom, energijom i karizmom izdvajao se kao istaknuti izvođač – ne samo kao član DNK nego i u solo nastupima, kao DJ i glazbeni producent. Tijekom bogate karijere surađivao je s brojnim glazbenicima s Balkana, a posebno je isticao Sergeja Ćetkovića kao bliskog prijatelja.

Na društvenim mrežama brojni kolege, prijatelji i obožavatelji opraštaju se od njega dirljivim porukama, izražavajući tugu i bol zbog prerane smrti omiljenog glazbenika. Panchova energija, karizma i umjetnički doprinos ostat će trajno upamćeni među obožavateljima i kolegama.

Osim Pancha, u požaru su život izgubili i ostali članovi benda – klavijaturist Filip Stevanovski, prateći vokal Sara Projkovska, bubnjari Georgi Georgiev i Aleksandar Kolarov te fotograf grupe Aleksandar Efremov. Od cijelog sastava preživjeli su jedino Ana Kostadinovska i gitarist Goran Tonev.