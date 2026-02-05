FOTO Slavni glumac završio u bolnici, zabrinuo fanove objavom na Instagramu, a evo što mu se stvarno dogodilo

Holivudski miljenik Channing Tatum šokirao je svoje pratitelje objavom iz bolničke sobe. Na crno-bijeloj fotografiji glumac izgleda iscrpljeno, odjeven u bolničku haljinu i s kapom na glavi, dok leži u krevetu spojen na medicinsku opremu. Iako je prizor zabrinjavajuć, Tatum je u svom stilu poslao poruku odlučnosti i borbenosti. "Samo još jedan dan. Još jedan izazov. Ovaj će biti težak. Ali nema veze. Idemo to odraditi", napisao je u opisu fotografije. Njegova objava odmah je izazvala lavinu reakcija, a prostor za komentare ispunile su poruke podrške i želje za brzim oporavkom. "Što se dogodilo?" i "Nadam se da si dobro", samo su neki od zabrinutih komentara obožavatelja, dok su mu mnogi poručili da se drži.

Kako se doznaje, glumac je morao na hitnu operaciju ramena nakon teške ozljede koju je zadobio na skijanju. Nesreća se dogodila tijekom njegovog boravka na Sundance Film Festivalu krajem siječnja, gdje je imao i više nego dobar razlog za slavlje. Ova ozljeda dolazi u nezgodnom trenutku, samo nekoliko mjeseci nakon što je krajem 2025. godine pretrpio i ozljedu noge na snimanju filma "Avengers: Doomsday". Čini se da uloga akcijskog junaka uzima svoj danak, o čemu je i sam Tatum nedavno otvoreno govorio, našalivši se kako se u glavi osjeća kao da ima 26, ali ga tijelo sve više podsjeća na njegove stvarne godine.

Vijest o operaciji stigla je kao hladan tuš nakon što je Tatum proživljavao neke od najsvjetlijih trenutaka u karijeri. Naime, samo nekoliko dana prije nesreće, njegov novi film "Josephine" postigao je golem uspjeh na Sundanceu. U toj snažnoj obiteljskoj drami, u kojoj glumi uz Gemmu Chan, Tatum tumači oca djevojčice koja svjedoči seksualnom napadu. Film je osvojio dvije najprestižnije nagrade festivala, Veliku nagradu žirija i Nagradu publike, čime je Tatum još jednom dokazao svoj glumački talent i izvan akcijskog žanra.

Ovaj uspon i pad u samo nekoliko dana savršeno oslikava izazove s kojima se Tatum suočava. Dok slavi umjetnički uspjeh, istovremeno se bori s fizičkim posljedicama zahtjevnog načina života. Oporavak od operacije ramena bit će ključan, pogotovo jer ga uskoro čeka povratak ulozi Gambita u blockbusteru "Avengers: Doomsday", čija je premijera zakazana za 18. prosinca 2026. Glumac je ranije nagovijestio da će uloga biti iznimno fizički zahtjevna, spominjući veliku scenu borbe s Robertom Downeyjem Jr., koji tumači lik Doctora Dooma.

U ovim teškim trenucima Tatum nije sam. Uz milijune obožavatelja koji mu šalju podršku, uz njega je i njegova djevojka, model Inka Williams, s kojom je u vezi otprilike godinu dana. Williams mu je u komentarima pružila podršku nazvavši ga "velikim zločestim vukom". Glumac također održava dobre odnose s bivšom suprugom Jennom Dewan, s kojom dijeli skrbništvo nad njihovo dvanaestogodišnjom kćeri Everly.

Njegova najnovija objava stoga nije samo vijest o ozljedi, već i snažan podsjetnik na Tatumovu ustrajnost. Unatoč bolovima i izazovima, on ostaje fokusiran na oporavak, spreman da se vrati jači nego ikad. Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju ne samo njegov povratak na veliko platno, već i nove objave koje će, nadajmo se, uskoro pokazati njegov put prema potpunom ozdravljenju.