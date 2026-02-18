Ljubila je sportaše, zavoljela osramoćenog serijskog preljubnika, a i danas nosi prezime bivšeg supruga

Jauci legendarne američke skijašice Lindsey Vonn odjeknuli su ledenom stazom u Cortini d'Ampezzo. Tijekom svog senzacionalnog povratka i petog nastupa na Zimskim olimpijskim igrama, 8. veljače 2026. godine, Vonn je doživjela težak pad u spustu. Bol je bila toliko jaka da su kamere zabilježile njezino zapomaganje dok joj je medicinsko osoblje pružalo prvu pomoć, nakon čega je helikopterom hitno prevezena u bolnicu. Ovaj dramatičan trenutak na vrhuncu njezine karijere ponovno je skrenuo pozornost na životnu borbu sportašice koja je, osim s opasnim stazama, vodila i neprestanu bitku na privatnom planu, posebice u ljubavi. Njezina sportska upornost, nažalost, nije se uvijek preslikavala na sreću u vezama.

Ironično, samo godinu dana ranije, Vonn je potvrdila još jedan ljubavni brodolom. Nakon gotovo četiri godine veze, početkom 2025. prekinula je s glumcem i poduzetnikom Diegom Osoriom. Vijest je stigla neposredno prije Valentinova, što je Lindsey nagnalo na gorku šalu. - Valentinovo će mi ove godine izgledati malo drugačije... ali imam svoja dva psa, oni će biti moji partneri - izjavila je tada. Priznala je i da se unatoč svemu osjeća usamljeno. - Ponekad se moram podsjećati da je to težak put, ali radim ono što volim. No to ne znači da je lako i ne znači da ponekad nije usamljeno - rekla je, istaknuvši kako na ove Olimpijske igre po prvi put u karijeri dolazi potpuno sama, fokusirana isključivo na sebe i sport.

Njezin ljubavni život oduvijek je bio pod lupom javnosti. Udala se vrlo mlada, 2007. godine, za bivšeg skijaša Thomasa Vonna, čije je prezime zadržala i nakon razvoda jer je pod njim postala svjetska ikona. Brak se raspao 2011. jer se, kako je kasnije priznala, osjećala kao da drugi upravljaju njezinim životom. Uslijedila je njezina medijski najeksponiranija veza s golferom Tigerom Woodsom od 2013. do 2015., koja je prekinuta zbog, kako su naveli, "prenatrpanih rasporeda". Nakon kraće veze s trenerom Kenanom Smithom, činilo se da je sreću pronašla s NHL zvijezdom P.K. Subbanom. Zaručili su se 2019., a Lindsey je čak i sama zaprosila njega na Božić te godine, no zaruke su raskinuli krajem 2020.

U svojim memoarima "Rise", Vonn je dala rijetko iskren uvid u svoje emotivne borbe. - Nije mi se svidjela osoba koja sam postala. Imala sam tendenciju povlačenja prilagođavajući se potrebama i preferencijama svog partnera u pokušaju da mu ugodim. Željela sam da me netko voli, da nadoknadim načine na koje još nisam voljela sebe - napisala je. Otvoreno je progovorila i o borbi s depresijom koja je prati od tinejdžerskih dana, podsjetivši javnost da su sportaši, koje često doživljavamo kao superheroje, na kraju dana samo ljudi sa svojim slabostima i ožiljcima.