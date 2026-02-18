Naši Portali
NEDJELJOM U 2

Aleksandar Stanković otkrio da mu je iduća gošća naša poznata glumica: 'Vidjet ćemo mislili da se i dalje trebamo zezati'

Beograd: Aleksandar Stanković sudjelovao na tribini Hemofarm fondacije o depresiji
Foto: Milos Tesic/ATAImages /PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
18.02.2026.
u 14:56

U ovotjednoj emisiji Stanković će razgovarati s glumicom Ninom Violić, koju je ugostio prije 10 godina

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na Facebooku je otkrio kako je fošća njegove iduće emisije glumica Nina Violić. „S obzirom na sve oko nas najbolje je da se svi dobro zaje....mo, puno smijemo i ne doživljavamo sebe baš pretjerano ozbiljno." Tako je prije 10 godina razmišljala glumica Nina Violić. Pitat ćemo je u nedjelju jel se što promijenilo u međuvremenu?, napisao je Stanković. 

Podsjetimo, nedavno gostovanje Krunoslava Nujića, autora knjige “Burnout, priča o nama”, u emisiji "Nedjeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića duboko je odjeknulo diljem Hrvatske, pokrenuvši lavinu reakcija i bolnih ispovijesti. Diplomirani inženjer kemije i doktor biologije, koji je dva desetljeća proveo kao znanstvenik u farmaceutskoj industriji, ispričao je kako ga je sindrom izgaranja doveo do potpunog životnog kolapsa. U samo dvije godine, kako je rekao, izgubio je sve – posao, zdravlje, suprugu, stan i društveni život. – Što god sam pokušavao spasiti, nije mi išlo. Kad sam već bio na dnu, rekao sam si: "Idem cijeli život izokrenuti" – priznao je Nujić, čija je priča mnogima poslužila kao zrcalo vlastitih patnji.

Njegovo svjedočanstvo o tome kako izgaranje nije samo zdravstveni već i golemi društveni problem koji razara obitelji i financije, potaknulo je gledatelje da bez zadrške progovore o vlastitim bitkama. Društvene mreže su se užarile od komentara, a stotine ljudi pronašle su utjehu u spoznaji da nisu sami. – Mislim da nema gledatelja koji danas nije prepoznao ove simptome u svom životu – napisala je jedna gledateljica, dok je druga zahvalila gostu na hrabrosti: – Knjiga Vašeg gosta puno mi je značila. Dao mi je vjetar u leđa da nisam jedina i da me netko može razumjeti. Netko tko to ne prolazi nema ni kapaciteta razumjeti – poručila je.
Posebno su potresna bila svjedočanstva o nerazumijevanju sustava. Jedna je žena opisala svoje iskustvo otprije nekoliko godina: – Nisam ga na vrijeme prepoznala. Odveli su me na psihijatriju i ‘zločesta’ doktorica mi je dala hrpu lijekova i rekla doslovno da sam razmažena supruga s puno obveza. Godine izgaranja dovele su do toga da sam oboljela od multiple skleroze – podijelila je svoje muke. 

Ima i onih koji su se izvukli: – Tempo života sve nas je doveo do ovog sindroma. Liječnici nas kljukaju lijekovima koji više štete nego pomažu, a najbolji lijek je odmor i stati na loptu. Preopterećenost poslom i obavezama izvan njega čovjeka dovede do sloma i beznađa. Još uvijek se oporavljam od sindroma i zahvalna sam Bogu što sam našla snagu u vjeri da pomognem sebi i okrenem život naglavačke stavljajući sebe na prvo mjesto – kaže gledateljica. Mnogi su se složili s osjećajem nemoći, a jedan od komentatora dao slikoviti opis: – Poznato sve. Umireš sto puta dnevno, a moraš živjeti i raditi! Pakleno – sažeo je bit problema.

showbiz Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković Nina Violić

DI
Dirlewanger
15:49 18.02.2026.

Kao dobar domaćin ponudil bu ju sa njemu tradicionalnim hlebom i rakijicom

