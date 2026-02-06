Pauley Perrette iz serije NCIS izbjegla je smrt nekoliko puta, skandalozno napustila set, a evo kako sad izgleda

Glumica Pauley Perrette najpoznatija po ulozi forenzičarke i alternativke Abby Sciuto u seriji NCIS, danas se rijetko pojavljuje u javnosti i ne izgleda više kako je izgledala u danima najveće popularnosti. Više se ne bavi glumom, a 2021. godine objavila je status koji je odjeknuo diljem svijeta. Naime, Pauley je tada u statusu na Twitteru(danas X-u) napisala kako je imala teški moždani udar zbog kojeg je skoro umrla te je dodala i da je ostala bez nekoliko članova uže obitelji. "Prije godinu dana imala sam teški moždani udar. Prije toga izgubila sam toliko članova obitelji i prijatelja. I tatu, a onda i bratića Waynea. Još uvijek sam živa, sve sam preživjela. Još uvijek sam zahvalna i vjerujem i još uvijek sam tu", priznala je u statusu. U popratnom videu objasnila je da ima još nekoliko zdravstvenih problema. "Imam alergiju na boju za kosu, alergije na hranu, preživjela sam obiteljsko nasilje i silovanje, napao me ludi beskućnik i skoro sam umrla, ali još uvijek sam ovdje", tvrdi glumica.

It’s 9/2

One year ago I had a massive stoke.

Before that I lost so many beloved family and friends,

And daddy

And then

Cousin Wayne



Yet still a survivor after this traumatic life I’ve been given so far…



And still so grateful,

Still so full of faith,

And STILL HERE! pic.twitter.com/psHokwiHij — Pauley Perrette (@PauleyP) September 2, 2022

Njezin izlazak iz serije nakon petnaest sezona izazvao je mnoge spekulacije. Unatoč bliskom odnosu oca i kćeri koji su na ekranu prikazivali Abby Sciuto i Leroy Jethro Gibbs, kojeg je utjelovio Mark Harmon, izvan seta je 2016. godine navodno došlo do ozbiljnog pogoršanja njihovih odnosa, nakon što je Harmonov pas ugrizao člana produkcijske ekipe. Perrette je izrazila svoje ogorčenje zbog toga što je Harmon i nakon incidenta smio dovoditi psa na set, što je dodatno zaoštrilo situaciju. Navodno su ona i Harmon neko vrijeme snimali različitim danima kako bi izbjegli međusobne susrete.

Glumičin odlazak iz serije bio je kulminacija tih napetosti, a Perrette je tada javno progovorila o toksičnom radnom okruženju. Međutim, nakon napuštanja 'NCIS-a', na društvenim je mrežama nagovijestila da je pravi razlog njezina odlaska bio znatno ozbiljniji nego što se isprva činilo. "U tabloidima se pišu neistine o meni. Možda sam ranije trebala reći istinu. Mislila sam da moram štititi ekipu, svoj posao i ljude, ali koja je cijena toga? Ne znam. Pokušavala sam učiniti pravu stvar, no možda šutnja nije ispravna kada je riječ o zločinu", napisala je tada na Twitteru. Godine 2020. Pauley Perrette službeno se povukla iz glume, izjavivši da se više nikada neće vraćati pred kamere.