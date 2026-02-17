FOTO/VIDEO Presladak prizor na koncertu! Nini Badrić djevojčica donijela cvijeće na pozornicu: 'Mama mi je rekla da mogu'

Nina Badrić održala je treći koncert pod nazivom 'Nina Unplugged' u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Prije koncerta otkrila nam je kako se osjeća, a osvrnula se i na nominaciju za Večernjakovu ružu.

- Uzbuđeno, sretno i jedva čekam zapravo da stanem na binu. Krenuli smo s jednim koncertom i zapravo je cijeli plan bio da bude jedan jedini koncert. Međutim dogodilo se nešto što ni sami nismo mogli zamisliti da je ovo nastavilo svoj život mimo nas. Večeras je treći koncert 'Nina Unplugged' s Antom Gelom i orkestrom. Otvorili smo četvrti koncert 17.5. gdje ćemo odsvirati neke nove pjesme s novog albuma i evo hvala Večernjem što je prepoznao jednu prekrasnu priču i što je s nama u ovim koncertima. Zaista sve pohvale organizaciji i svakom čovjeku koji je radio na njemu. Nina se osvrnula i na nominaciju za Večernjakovu ružu te je rekla kako je to prva nagrada koju je dobila još 90-ih godina. Rekla je za nju ta nagrada ima težinu.

Koncert je Nina započela s dirljivim govorom te pjesmom 'Dani i godine',

- Ovo je treći koncert u nizu u Lisinskom. Prije svega, iznad svega, hvala Vam puno što ste došli . rekla je Nina, a onda je na pozornicu stigla djevojčica Maša. Uslijedio je urnebesan razgovor. Djevojčica je Nini donijela cvijeće, a pjevačica ju je pitala je li ju netko nagovorio da dođe. - Pa mama mi je rekla da mogu - odgovorila je djevojčica čiji iskreni odgovor je izmamio osmijeh na lica cijele publike. Badrić ju je pitala što joj se tako jako sviđa na joj, a djevojčica je odgovorila: - Pa sviđa mi se ogrlica.

Podsjetimo, prošli tjedan je u intimnoj i opuštenoj atmosferi hotela Admiral u Jurišićevoj održano predstavljanje albuma glazbene dive Nine Badrić. Album 'Moji ljudi' prvi je studijski album glazbenice nakon 15 godina, a kako je sama rekla to je njen najmanje autorski album do sada. Na albumu koji ima 15 pjesama s njom su između ostalih, surađivali Miroslav Rus, Ante Pecotić i Fayo dok pjevačica dodaje da je i dalje autorski prisutna.

Foto: Dario Topić

Ninu su inače došli podržati brojni poznati, pa su na predstavljanju bili njezini prijatelji, suradnici i kolege, a neki od njih su Vanna, Ivan Husar, Miroslav Rus, Zsa Zsa, Franka Batelić, Damir Kedžo, Tarik i Lejla Filipović, Ivana Husar, Borna Kotromanić, Lidija Bačić, Fayo, Sandi Cenov... svi su bili uz Badrić koja je nakon 15 godina izdala novi album, a koji je već iznjedrio hitove kao što su pjesme 'alive' i 'Moj rodni grad' - prekrasnu posvetu Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske