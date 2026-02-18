FOTO Sličnost je nevjerojatna! Marijana Batinić oduševila fanove fotografijom mame Verice

Omiljena splitska voditeljica Marijana Batinić ima dvostruki razlog za slavlje. Na svoj 45. rođendan, koji obilježava danas, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu sunčanu fotografiju na kojoj pozira s majkom Vericom. Iako je voditeljica u prvom planu, zvijezda objave zapravo je njezina majka, a razlog je doista poseban.

Naime, majka i kći dijele isti datum rođenja, što je Marijana otkrila u dirljivoj i duhovitoj poruci. "Danas nije samo meni rođendan, nego i mojoj Veri. Hvala joj što me na svoj rođendan rodila i po putu (kako tako) odgojila", napisala je voditeljica u svom stilu, nasmijavši mnoge. Svoju je objavu zaokružila iskrenom željom: "Želim ti majko sve što i sebi - zdravlja, zdravlja i još zdravlja".

Ova topla obiteljska objava dolazi u vrijeme kada je Marijana iznimno posvećena upravo obitelji, što njezini pratitelji redovito imaju priliku vidjeti. Krajem prošle godine s velikim je emocijama dokumentirala rušenje svoje rodne kuće u Splitu kako bi na istom mjestu izgradila novi, moderni dom za svoje roditelje.

Da je obitelj uvijek na prvom mjestu, pokazala je i jučer, kada je podijelila simpatičnu priču o tome kako je sa suprugom Matejem i kćerima Enom i Rozom sama obojila sobu starije kćeri, jer su profesionalni soboslikari bili ili preskupi ili nedostupni. Upravo te crtice iz svakodnevnog života čine je jednom od najpristupačnijih javnih osoba u Hrvatskoj.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija i čestitki. Brojni pratitelji i kolege s javne scene uputili su dvostruke želje. "Sretan vam objema!!", "Žive i zdrave bile obje", "Sretan rođendan mami", samo su neki od komentara koji su preplavili objavu, pokazujući koliko publika cijeni ovakve iskrene i osobne trenutke. Marijanina sposobnost da uravnoteži glamur javnog života s prizemnim obiteljskim vrijednostima očito snažno odjekuje kod njezine publike.