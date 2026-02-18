Ksenija iz 'Ljubav je na selu' šokirala priznanjem i novim izgledom: Borila sam se, a hrana je postala utjeha

Ksenija Barić, zvijezda posljednje sezone popularnog showa "Ljubav je na selu", otvorila je dušu na Instagramu i podijelila svoju priču o borbi s kilogramima, emocionalnim prejedanjem i operacijom štitnjače. Svojim je pratiteljima poručila da njezina transformacija nije rezultat Photoshopa ni čudesnih lijekova. Ksenija je osvojila srce farmera Josipa Đerfija i gledatelja u posljednjoj sezoni RTL-ovog showa "Ljubav je na selu", a sada je pratitelje iznenadila iskrenom objavom o svojoj borbi za zdravlje i samopouzdanje. U podužem statusu na Instagramu, Ksenija je otkrila detalje svog četverogodišnjeg putovanja, od viška kilograma nakon dviju trudnoća do ponovnog preuzimanja kontrole nad svojim životom. Uz fotografije koje prikazuju njezinu transformaciju, podijelila je priču punu uspona i padova, ističući kako put do zadovoljstva nije bio ni brz ni jednostavan. Njezina ispovijest odjeknula je među pratiteljima, koji su joj uputili brojne poruke podrške.

Iako je javnost posljednjih mjeseci uglavnom pratila njezinu ljubavnu bajku s Josipom, s kojim je ostala jedini par iz osamnaeste sezone showa, Ksenija je sada otkrila da se iza osmijeha i romantičnih trenutaka odvijala i jedna teška osobna bitka. Nakon što je pronašla ljubav u Baranji, a Josip joj simbolično predao ključeve svoga doma, mnogi su mislili da živi život iz snova. Međutim, Ksenija je priznala da su je životne promjene, uključujući i povratak u Bjelovar nakon snimanja, pogodile više nego što je očekivala, što ju je vratilo nekoliko koraka unazad u njezinoj borbi s kilogramima. U najranjivijem dijelu svoje objave, Ksenija je progovorila o problemima koji su je zadesili. "Zatvorila sam se u sebe, emocije su se gomilale, a hrana je postala utjeha. Emocionalno prejedanje vratilo me nekoliko koraka unazad", napisala je iskreno. Stvari je dodatno zakomplicirala operacija štitnjače, nakon koje su njezini hormoni bili u potpunom disbalansu. Kako je opisala, tijelo joj je bilo umorno, a motivacija na minimumu. Trebalo je vremena da se hormonalna slika stabilizira i da ponovno pronađe snagu za promjenu, no upravo ju je taj teški period natjerao da shvati koliko je važno brinuti o sebi, kako iznutra tako i izvana.

Odlučna da stane na kraj lošim navikama, Ksenija je rekla "dosta je" i vratila se provjerenom planu prehrane i vježbanja uz podršku svog trenera Saimona. Posebno je naglasila kako njezina transformacija, vidljiva na fotografijama, nije rezultat modernih prečaca. "Ovo što ste vidjeli na slikama nije photoshop. Nije ozempic. To je balansirana prehrana, podrška mog trenera, dosljednost i trening koji iskreno baš i ne obožavam – ali nakon kojeg se uvijek osjećam bolje", poručila je Ksenija, jasno se distancirajući od trendova brzih rješenja koja su preplavila društvene mreže. Na kraju svoje ispovijesti, Ksenija je zaključila da se ne radi samo o kilogramima, već o osjećaju da je ponovno preuzela kontrolu nad svojim tijelom, emocijama i zdravljem. Svojim je primjerom pokazala da put do cilja zahtijeva disciplinu i strpljenje, ali da je krajnji rezultat neprocjenjiv. Odlučno je poručila: "Sad idemo dalje. Samo jako", najavljujući novo poglavlje u kojem su zdravlje i dobrobit na prvom mjestu, a njezina priča zasigurno će poslužiti kao inspiracija mnogima.