Omiljeni influencer (23) preminuo nakon borbe s teškom bolesti, obožavatelji shrvani

Nakon gotovo trogodišnje, iscrpljujuće borbe s teškom bolesti, u 24. godini života preminuo je talijanski influencer Damiano Alberti. Vijest koja je potresla Italiju i njegovu brojnu zajednicu na društvenim mrežama potvrdila je njegova obitelj dirljivom objavom na Instagramu, popraćenom fotografijom nasmijanog Damiana s mikrofonom u ruci. "Damiano je sada slobodan od svega što je proživio. Dio nas je zauvijek odletio", napisali su, zahvalivši svima koji su ga podržavali tijekom njegove teške bitke. Alberti je preminuo na Valentinovo, 14. veljače, no obitelj je tužnu vijest podijelila s javnošću dva dana kasnije, ostavivši iza sebe tisuće slomljenih srca onih koji su u njemu vidjeli simbol hrabrosti, iskrenosti i neslomljivog duha.

Damiano je izgradio zajednicu koja je brojila gotovo sto tisuća pratitelja na Instagramu, TikToku, YouTubeu i Twitchu, gdje je u početku dijelio sadržaj o fitnessu, putovanjima i studentskom životu. Međutim, njegov život i sadržaj koji je stvarao doživjeli su potpuni zaokret u svibnju 2023. godine, kada je javno objavio da mu je dijagnosticiran maligni tumor na nozi. Umjesto da se povuče u privatnost, donio je hrabru odluku da svoju borbu pretvori u javno svjedočanstvo. Pod motom "Damiano među ljudima", počeo je transparentno dokumentirati svaki korak svog liječenja, od bolnih kemoterapija i operacija do emocionalnih padova i trenutaka nade, pružajući utjehu i podršku mnogima koji su prolazili kroz slične životne izazove.

Njegov YouTube video pod nazivom "365 dana kasnije – priča o mojoj bolesti" postao je viralan, a u njemu je detaljno i bez uljepšavanja opisao kako je saznao za dijagnozu te kako su izgledali prvi ciklusi liječenja. Otvoreno je govorio o strahu, ali i o nevjerojatnoj želji za životom koja ga je gurala naprijed. Njegova iskrenost duboko je odjeknula među publikom, a njegova priča postala je izvor inspiracije za tisuće ljudi. Nije se sramio pokazati svoju ranjivost, priznajući u jednom od kasnijih videa da se zbog teških vijesti i neizvjesnosti ponekad borio i s mentalnim zdravljem. "Postao sam, recimo to tako, morbidna osoba bez cilja, bez ičega vlastitog čemu bih težio", iskreno je priznao, pokazujući da je i u najtežim trenucima ostao samo čovjek.

Unatoč svemu, njegov duh ostao je neslomljiv. Čak i kada je bio primoran na pauze od stvaranja sadržaja zbog hospitalizacija, svojim je pratiteljima poručivao kako jedva čeka vratiti se. "Ova stanka je za mene prisilna i imam svu želju svijeta nastaviti stvarati sadržaj. Jedva čekam da se vratim", napisao je u jednoj od objava. Kroz liječenje je prošao brojne operacije, a na kraju mu je noga i amputirana. Krajem 2025. godine pojavio se tračak nade; objavljivao je snimke na kojima uz pomoć proteze ponovno uči hodati, ispunjen optimizmom i željom za povratkom u normalan život. Nažalost, početkom 2026. godine stanje mu se naglo pogoršalo jer se rak proširio, što je na kraju dovelo do zatajenja organizma.

Njegova posljednja objava na Instagramu, fotografija na kojoj pije kavu u Londonu uz opis "London između rođendana, ljubavi i prebukiranosti", sada stoji kao bolan podsjetnik na život koji je želio živjeti punim plućima. Nakon objave o njegovoj smrti, društvene mreže preplavio je val sućuti. Od njega su se oprostili brojni kolege influenceri, poput Jodyja Cecchetta koji je napisao: "Puno si me naučio, mlađi brate", i Samare Tramontane, ali i tisuće pratitelja čije je živote dotaknuo. Poruke poput "Ne mogu vjerovati koliko život može biti nepravedan", "Počivaj u miru, anđele" i "Hvala ti na tvojoj iskrenosti" ispunile su prostor za komentare.

Koliko je Damiano značio svojoj lokalnoj zajednici, svjedoči i gesta grada Cerveterija, u kojem je živio. U znak žalosti i poštovanja prema njemu i njegovoj obitelji, gradske vlasti otkazale su planiranu karnevalsku povorku.