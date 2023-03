Serija je odrađena dobro, s puno ritma, živih dijaloga, povremeno efektnog humora

Fleishman is in Trouble, Disney+

Jesse Eisenberg relativno je brzo stigao u najviše hollywoodsko zviježđe. Iako nam nikada nije posve jasno bilo zašto. Reklo bi se zbog prilično uspjelog trash-horror komedije Dobrodošli u zemlju zombija koju smo i sami rado gledali zbog onog dobrog nekadašnjeg američkog humora. Pa onda i zbog Društvene mreže gdje je odigrao iskreno postavljenog Marca Zuckerberga koja ostaje do sada najbolji film o facebooku. No, uvijek je ostavljao dojam da sve uloge radi teško, da mu je cool factor kirurški odstranjen negdje u djetinjstvu. Ali, evo ga, Fleishman is in Trouble je konačno nešto gdje nam je Eisenberg dobro sjeo. Uloga manhattanskog kirurga Tobyja Fleishmana zamišljena je tipizirano no priča oko nje sve je samo ne to. Dakle, Fleishman se rastao, a ubrzo misteriozno nestaje njegova bivša supruga Rachel, tumači je Claire Danes, samo da znate. I odjednom je Toby na trostrukom razboju, mora se brinuti za dvije kćeri koje su na pragu adolescencije, aplikacije za dejtanje nameću mu se kao očito rješenje barem za kratkoročno rješenje krize ali koje se pretvara u novi život za njega jer za bogate kirurge na Manhattanu zainteresiranih je udavača i raspuštenica koliko želiš. Kako će Toby sve to pohvatati, Bog zna, ali je prilično zabavno za gledati. I to pogotovo onima u srednjim godinama jer, da, pogodili ste, sve to izgleda kao jedna ogromna kriza srednjih godina. Vješto je sve osmislila Taffy Brodesser-Akner koja seriju potpisuje kao i roman po kojem je serija napravljena. Interesantno, odlučila je zadržati ugođaj knjige jer vas kroz priču o kirurgu u krizi vodi naracija. A koja će vas provesti kroz puni Tobyjev krug jer on uza sve, to uključuje i napredovanje na poslu pa se čini kako mu je zapravo s nestankom supruge krenulo, ne može naći mira dok ne dozna što se s Rachel dogodilo. No, da bi to učinio mora sam shvatiti što se dogodilo s njihovim brakom u kojem nevolje kulminiraju njezinim nestankom. Da, tako nekako sredovječne krize i izgledaju, ushićenje kao u puberteru, pa razočaranje i hlađenje te shvaćanje da život ima neki svoj tok i redoslijed. Fleishman nam se dopao, Eisenberg funkcionira doista dobro, ima i nekih skrivenih aduta poput Christiana Slatera, a sve je odrađeno dobro, s puno ritma, živih dijaloga, povremeno efektnog humora koji se zna očitovati i u susretu generacija što je sekundarna tema serije. Zato i nemamo problema preporučiti je bez obzira na to što u ovom trenutku nema svježih megahitova po streamerima. A serija za sredovječnje nekako je sve manje.

Chris Rock: Selective Outrage, Netflix

Riječ je o prvom Netflixovom showu uživo koji se doista i isplatio. Sada već 57-godišnji Chris Rock uspio je napraviti stand up u kojem je okupio neke od najpoznatijih imena američke javnosti novijeg doba. I usput - vratiti Willu Smithu za onu šamarčinu na Oscarima! I o tome su praktično odmah pisali svi svjetski mediji. “Stvarno sam volio Willa Smitha. A sada gledam ‘Emancipation’ samo da vidim kako ga prebijaju”, osvrnuo se na zadnji Smithov film u kojem glumi roba. Rock je vjeran sljedbenik škole Richarda Pryora koja je promovirala politički nekorektan humor s dozama podcjenjivanja i osvete, pri čemu se jasno davalo do znanja koje je boje komičar pred vama. I to je funkcioniralo sjajno 70-ih i 80-ih, a u ovim cancel vremenima funkcionira i kada to radi Chris Rock koji je cijelo vrijeme showa u potpunoj kontroli. Sve to zna velikim dijelom i zahvaljujući Eddieju Murphyju koji je na njega imao najveći utjecaj. Nije sve u “Selective Outrageu” savršeno, ali riječ je o dobrom komadu TV stand upa.

Serija s trenerom američkog nogometa koji biva pozvan u Veliku Britaniju da preuzme “naš” nogometni klub vjerojatno je za “soccer” u Americi učinila više nego Pele i Svjetsko prvenstvo zajedno. Uvrnuta priča, u kojoj razočarana razvedenica za osvetu bivšem mužu odluči upropastiti njegov klub upošljavajući američkog “selju” koji je za nogomet čuo samo s reklama, učinila je da nam se čak i Jason Sudeikis počeo dopadati. I prešli smo preko toga da zapravo i ne znamo koliko korisnika Apple TV+ ima u Hrvatskoj jer sigurni smo da Ted Lasso ima dovoljno poklonika da ih upozorimo kako je stigla i treća sezona. I vjerujte nam, ovo je daleko efektnije nego bilo koji nogometni reality show koji se trenutno vrti, bez obzira na Davida Beckhama ili Ryana Reynoldsa koji su njihove glavne zvijezde. Sudeikis i Hannah Waddingham u ulozi Rebecce, gdje je i bolja od “Amera” i zaista dominantna, učinili su “Teda Lassoa” dobrim dijelom i obiteljskom serijom, gdje će čak i dame zaboraviti da se u osnovi radi o nogometnoj priči.

Super Pumped: The Battle for Uber, SkyShowtime

Dok traju neki prijepori oko platformskog rada u nas, možda je dobro podsjetiti se na početke prve digitalne platforme za povremeni rad, prve koja je donijela disrupciju na tržište taksi prijevoza. Vjerojatno mnogi ne znaju tko je Travis Kalanick, čovjek koji je smislio Uber ali ga nije doveo do onoga što je danas, multinacionalna platforma koja zarađuje. Nije uvijek bio tako, zapravo u prvih par godina sinonima za digitalno platformsko taksiranje vladao je popriličan kaos sa svim negativnim obilježjima američkih jednoroga, lošeg rukovođenja, loše korporativne klime koja uključuje i mobbing te seksualno zlostavljanje, ali i velike količine novca nuđene i dobivane s različitih strana. Kalanicka tumači uvijek intrigantni Joseph Gordon-Levitt, a sigurno ćete biti iznenađeni Umom Thruman koja glumi Ariannu Huffington i izgleda nevjerojatno dobro. Kroz seriju prolaze i Quentin Tarantino, Elisabeth Shue, Kyle Chandler. Serija ima vrijednost i zato što opisuje jedan od najvažnijih događaja u novijoj povijesti modernog društva i poslovanja.