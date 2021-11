Kći Mustafe Nadarevića posvetila emotivnu objavu preminulom ocu, odmah su joj se javili i brojni poznati

Prije točno godinu dana napustio nas je legendarni glumac Mustafa Nadarević. Mustafa je preminuo u 78. godini života u zagrebačkoj bolnici nakon duge i teške borbe protiv karcinoma pluća.

Na dan tužne obljetnice pratiteljima se na Instagramu javila i Mustafina kći Nana Nadarević koja se emotivnom objavom prisjetila preminulog oca. PR menadžerica objavila je zajedničku fotografiju s ocem i u opis stavila emotikon srca, a njezina je objava odmah izazvala lavinu komentara brojnih poznatih među kojima su i Viktorija Rađa, Iva Radić, Amar Bukvić, Nika Turković...

Podsjetimo, pokojni glumac Mustafa Nadarević ženio se tri puta, a iza sebe je ostavio i troje djece – kćeri Nađu i Nanu te sina Ašu. Kći Nana po zanimanju je PR menadžerica i jako je aktivna na Instagramu, na kojem je prati gotovo 24 tisuće pratitelja.

U jednom od intervjua zvijezda serije 'Lud, zbunjen, normalan' otkrio je kako su njegova djeca dobila imena: – Budući da je moja najstarija kćerka Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša je nadimak - kazao je svojedobno glumac koji je iza sebe ostavio brojne televizijske, filmske i kazališne uloge.

Foto: Duško Marušic/PIXSELL

VIDEO Pogledajte Večernjakov podcast s Alanom Hržicom