Tarik Filipović u španjolskom filmu glumi proslavljenog Hrvata: 'Veliki je to izazov, ali i stres'

Priča o povijesnom uspjeh španjolske vaterpolo reprezentacije i osvajanju srebrnog odličja na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine uskoro će biti ispričana i na filmu “42 segundos” čije se snimanje upravo privodi kraju u Španjolskoj. Film španjolske produkcije režiraju Alex Murrull i Dani de la Orden, a zanimljivo je da je ulogu u filmu, i to jednu od najvažnijih, dobio i Tarik Filipović.

Upravo će on utjeloviti lik poznatog splitskog trenera i tadašnjeg izbornika furije Dragana Matutinovića koji je prije gotovo tri desetljeća Španjolce doveo do prve olimpijske medalje. – Film ima jednu jako zanimljivu priču. Govori o najvećem španjolskom vaterpolo uspjehu 1992. godine kad im je naš trener Dragan Matutinović na svoj način, koji ovdje opisuju, kao vrlo surov i krvav pripremao. Polomio ih je, ali ih je doveo do finala 42 sekunde prije kraja – kazao nam je u telefonskom razgovoru Tarik koji zbog ugovora s produkcijom još ne smije otkrivati previše detalja o samom filmu.

– Igram jednu od tri glavne uloge na španjolskom koji nikad prije nisam govorio. Bacio sam se na glavu. To mi je velik izazov, ali i stres – istaknuo je Filipović. Film se snimao u Barceloni i Andori, a Tarik zbog uloge posljednjih mjesec i pol dana boravi u Španjolskoj. Ondje ga je posjetila i agentica Anila Gajević preko koje su Španjolci došli do našeg glumca. Susreli su se na Katalonskom trgu u samom središtu Barcelone, a druženjem se Tarik pohvalio i na društvenim mrežama. – Došla agentica Anila da me “obleti”. Kratko, ali lijepo druženje… i obostrano zadovoljstvo prvom velikom suradnjom – istaknuo je Tarik u opisu zajedničke fotografije.

U pauzama od snimanja Tarik se često družio i s glumcem Lukom Perošem, zvijezdom hit serije “La Casa de Papel”, koji proteklih sedam godina živi u Barceloni. Ovog vikenda vrijeme su iskoristili i za muško druženje pa su zajedno otišli na Camp Nou pogledati utakmicu između Barcelone i Espanyola.

