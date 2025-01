Reakcije na nove natjecatelje Dore pljušte sa svih strana! Evo tko je razočarao, a tko najviše iznenadio

Sve pjesme koje se ove godine natječu na glazbenom natjecanju Dora za pjesmu Eurovizije danas su objavljene na službenom YouTube kanalu HRT-a. Osim pjesama, dostupni su i prigodni spotovi. Kao i svake godine, gledatelji su izrazili svoja mišljenja o ovogodišnjim kandidatima, a neke od komentara smo izdvojili u nastavku.

Prva objavljena pjesma je pjevačice Anande, „Lies Lay Cold“. „Uff, ovo je teški TOP! Bravo za ovu mladu curu, ovdje sve leglo na svoje!“, „Moj favorit“, „Dobra stvar, ali ovakvih smo već čuli more“, „Dobra je pjesma, dovoljno dobra za Doru, ali ne za Euroviziju“, samo su neki od podijeljenih komentara. EoT s pjesmom „Bye, Bye, Bye“ korisnici društvenih mreža komentirali su sa: „Ovo može u top 3“, „Odlična stvar, pravi banger!“, „Predobro“, „Ako budu imali moćan nastup kao Baby Lasagna, moglo bi pobijediti na Dori!“, pisali su korisnici YouTubea.

Pjesmu pjevačice Filomene, „Strong“, neki su prokomentirali u sljedećem tonu: „Je li moguće da žiri svake godine bira ovakve uspavanke“, „Koja loša patetika. Je li stvarno moguće da ljudi misle kako ovakva pjesma može uopće proći u finale?“, „Pjesma je solidna“, glase komentari, no ima i onih kojima se pjesma svidjela. „Cura ima top vokal. Inače ne bi mogla ovako zahtjevnu pjesmu otpjevati i zasluženo je na Dori, iako se ova pjesma neće natjecati za pobjedu“, „Produkcija OK, pjesma je radijska, ne više od toga“, „Ako se dobro emotivno pripremi, ovo bi mogao biti ozbiljan rezultat na kraju“, neki su od komentara na pjesmu „Enigma“, pjevačice Irme.

Mladi glazbenik umjetničkog imena IVXN, koji se publici premijerno predstavlja s pjesmom „Monopol“, dobio je mnogo pozitivnih komentara. „Ovo je neironično dobro, koji neočekivan plot twist, nitko nije imao puno nade u ovu pjesmu, ali baš vozi“, „Bravo! Vrhunski!“, „Nisam na prvu bio toliko oduševljen ovom pjesmom, no što ju više slušam, nekako mi dojam o istoj raste!“, pisali su korisnici društvenih mreža. Jelenu Radan s pjesmom „Salut!“ korisnici društvenih mreža komentirali su kako ima savršen glas i da joj je pjesma odlična. „Zamišljam Francuze kako idu na Eurosong s hrvatskom pjesmom, show“, „Tereza na aparatima“, „Zvuči autentično“, pisali su.

Pjevačica umjetničkog imena „laurakojapjeva“ s pjesmom „NPC“ posebno je osvježenje, a mnogi su joj dali „palac gore“. „Pjesma mi ima zarazni vibe, 90-e, i lajkam jako!“, „Najbolja stvar ove godine. Jedina zarazna“, „Ovo mi ide na playlistu!“, „Uvjerljivo najzaraznija pjesma ove godine“, pisali su. „Slušam s playliste, za sada mi je ova najbolja“, „Sjajna pjesma, djevojke! Svaka čast! U isto vrijeme jeziva i tužna. Bravo! Dvoumim se između ove i 'Bye, Bye, Bye'“, „Ovo je najbolja moguća pjesma za predstaviti na Eurosongu! Svaka čast, odlična pjesma!“, „Wow, ova je odlična pjesma“, nizale su se pohvale za pjesmu „The Soul of My Soul“, izvođača Lelek.

Naš popularni glazbenik Luka Nižetić već nekoliko puta natjecao se na Dori, a na njegovu pjesmu „Južina“ reakcije publike samo se nižu. „Pjesma je banger! I realno ima najbolji spot napravljen! Definitivno je Top 5 materijal, ali za pobjedu će morati imati epic nastup jer je konkurencija ove godine teška! U svakom slučaju, baš mi je drago da se prijavio na Doru i podigao kvalitetu pjesama“, „Jedini se iskreno potrudio oko svega... I spot i aranžman su super“, „Zgodan, zabavan, vrhunski spot, produkcija“, glase komentari.

Kultna splitska grupa Magazin predstavlja pjesmu zanimljivog imena „AaAaA“. „Bome, ove godine žestoko. Magazin me jako iznenadio. Jako dobro!“, „I ja sam iznenađena... ovo je novi zvuk i novi aranžman“, „Od svih najviše upada u uho, Lorena ima odličan raspon glasa, navijamo“, „Meni je ovo predobro“, nižu se pohvale. Marin Jurić Čivro predstavio je pjesmu „Gorjelo je“, a ovo su neki od komentara na društvenim mrežama za njegovu pjesmu: „Ovo će se slušati na radiju sigurno, to je to, ništa više“, „Obična pjesmica. Za radio stanice“, „Pjesma za radio, zaboravljena nakon dva mjeseca“, složni su slušatelji.

Glazbenik Marko Bošnjak ne odustaje od Dore, a ove godine predstavio je pjesmu „Poison Cake“. „Pjesma koja je spasila Doru ove godine“, „S dobrim scenskim nastupom, vidim ovo u Švicarskoj“, „Mislim da je vrijeme da on ode na Euroviziju“, „Mora pobijediti“, nižu se komentari.

Glazbenik Marko Škugor, inače miljenik ženske publike, predstavlja pjesmu imena „Šta da Boga molim ja“. A evo i nekih komentara za njegovu pjesmu: „Nažalost, ovakvo nešto ne bi dobro prošlo na Eurosongu“, „Mislio sam već na naslov napisati kritiku, ali ovo je dobra pjesma. Nije za ESC, ali emocija na njegov, dalmatinski način je top. Bravo“, podijeljena su mišljenja. Vrsni glazbenik Marko Tolja nije podbacio s pjesmom „Through the Dark“, a korisnici društvenih mreža pišu: „Dečko lijepo pjeva, čak i dobra balada, ali nije to za Eurosong“, „Na prvo slušanje najbolja pjesma ove Dore, spot jednostavan, ali odličan“, „Dosadno“, glase nesložni komentari.

Martha May predstavila je pjesmu „Running to the Light“, a komentari za nju su: „Prosječno“, „Nije za pobjedu, ali je simpa“, „Sviđa mi se“, neki su od komentara. Popularna hrvatska glazbena grupa Nipplepeople s pjesmom „Znak“ izazvala je različite reakcije. „Poprilično prazno, bez početka i kraja, bez sredine, refren ravan... jedina skupina za koju sam se nadao da će imati nešto konkretno da ponudi na ovogodišnjoj Dori“, „Uvijek svoji i elegantni! Razumijem razočaranost, ali za moju playlistu je ovo novi dijamant“, pisali su gledatelji.

