Kakve su pjesme za Doru 2025.? Svi će se pitati hoćemo li ove godine imati manje sreće i jesmo li mogli bolje?

Nakon lanjskog uspjeha Baby Lasagne i povećanih apetita za ovu godinu, glavna su pitanja hoćemo li ove godine imati manje sreće i jesmo li mogli bolje? 24 pjesme koje ulaze u konkurenciju Dore nude, kao i uvijek, svašta, ali ima i materijala iz kojeg bi se dao iskovati uspješan nastup na Eurosongu. Skoro matematički precizno u odnosu na ono što inače nude, domaći i strani skladatelji i tekstopisci ponudili su tipične proizvode iz „svoje škole“ i radionica i pokušali se prilagoditi nakon neobjašnjivom zvuku, melodiji ili konceptu koji bi trebao/mogao uspjeti na ovogodišnjem Eurosongu. S kritičarske strane mogu samo prosuditi profesionalnim uhom, ali na kraju će im presuditi žiriji Dore koji imaju svoju logiku i koje tek trebaju uvjeriti da su baš oni, s pjevačicama i pjevačima, ti koji će najbolje odraditi posao. Jer, budimo iskreni, njima je to prije svega posao i svi, ali baš svi, ovdje su samo radi mogućeg uspjeha u Europi, što i jest smisao Eurosonga. Nakon velikog međunarodnog uspjeha Baby Lasagne - a nakon par godina jalovog Eurosonga za pjesme iz Hrvatske - jasnije je da se i kod nas, državi poznatoj po sklonosti glazbi za „unutarnje potrebe“, može pronaći kandidat kojeg voli i međunarodna javnost. Može li itko od ovogodišnjih imena doći na najviše pozicije tek ćemo vidjeti.

1.Ananda - Lies Lay Cold

Pjesma koju je Ananda Đuranović najavila da ju je napisala da ju „nitko ne čuje“ sada je pred nama. Ugođajna balada s međunarodnom ekipom koautora (Andreas Björkman, Jonas Ekdahl), odlično je otpjevana i atraktivno aranžirana. Nesumnjivo profesionalni proizvod, s otegotno okolnošću da se na Eurosongu svake godine pojavi nekoliko ovakvih pjesama. I kod nas na Dori ove su godine još svije slične, LELEK i Teenah. Koju odabrati?

2. EoT - Bye, Bye, Bye

Sastav koji dugo svira na domaćoj sceni i bio je predgrupa Baby Lasagni na jednom od koncerata na Šalati, sa „Bye, Bye, Bye“ konkurira daleko mekšim zvukom od dosadašnjeg, a plesnom podlogom i strukturom pjesme podsjeća baš na lanjski uspjeh Marka Purišića. Očito su mišljenja da bi mogli proći s modificiranim lanjskim receptom, a „Bye, Bye, Bye“ ima potrebnu „dizalicu“ za eurosongovsku publiku.

3. Filomena - Strong

Pjevačica Filomena Puljiz s koautorom Domagojom Perišićem nudi grand baladu komercijalnog refrena, a praćena vokalnim zborom u strofi pjesme donekle podsjeća na „Nothing Compares To You“ Princea i Sinead O'Connor. Otpjevana pola na engleskom a pola na hrvatskom jeziku, pokušava doprijeti do domaćih članova žirija koji moraju prosuditi kolike su joj šanse.

4. Irma - Enigma

Još jedna pjesma Anande Đuranović i Andreasa Björkmana koju je Irma dobro otpjevala, ali je enigma da li ovakvi tipični konfekcijski proizvodi baladnog ugođaja imaju šanse među masom sličnih proizvoda. Profesionalno dobro skockano, ali sadržajem bez dovoljno razlikovnih elemenata prema ovakvoj prevladavajućoj (i stereotipnoj) produkciji.

5. IVXN - Monopol

Nakon „Monopola“ jasno je da Ananda Đuranović i Andreas Björkman s čak tri uključene pjesme imaju monopol na ovogodišnjoj Dori (uz koautore, pjevača Ivana Milić i Jonasa Ekdahla). Domaće bisernice i pozadinski vokali pokušavaju simulirati „lokalne zvukove“ i hrvatski identitet, što je Milić i istaknuo u najavi, ali ovo je tipični „međunarodni cušpajz“ bez jačeg potencijala.

6. Jelena Radan - Salut!

Jelena Radan kao izvrsna pjevačica s velikim iskustvom jedina je skromno spomenula tremu, mada je od konkurencije bolja kilometrima. S autoricama Anitom Valo i Meri Jaman iz Meritas i iskusnim aranžerom i producentom Matejem Zecom, Radan je s pjesmom „Salut!“ na francuskom jeziku održala lekciju o tome kako treba pjevati odličnu pjesmu koja je najbolja na ovogodišnjoj Dori.

7. laurakojapjeva - NPC

Laura Sučec i koautor Matej Magdić s „NPC“ imaju simpatičnu pop pjesmicu koja napokon dovodi brzi ritam na ovogodišnju Doru, Kaže da „ne tražimo slavu, ne tražimo fame“, mada traže upravo to, a mogli bi ju i naći s ovom perolakom poskočicom, mada je nerealno očekivati da bi mogla pobijediti na Dori.

8. LELEK - The Soul of my Soul

„Spoj tradicionalnog i modernog“ i pjesma „s jakom porukom“ Filipa Lackovića i Tomislava Rosoa trebala bi odgovoriti koliko etno elementi pjesme otpjevane na engleskom jeziku mogu zainteresirati domaću publiku, tj. žirije. To su rekle same u najavi, ali u prošlosti smo se naslušali toliko ovakvih žanrovskih spojeva, uključujući i puno iskusnije Putokaze, ali „The Soul of my Soul“ je solidna pjesma ovakve produkcije.

9. Luka Nižetić – Južina

Peti put na Dori, sa pet albuma iza sebe, Luka Nižetić pokušava napokon uspjeti na Dori. Pet iščašenja zgloba na pozornici, koje je spomenuo, trebalo bi potvrditi njegovu scensku uvjerljivost. Dramatični utjecaj južine doista se osjeti u pjesmi s nekoliko različitih dijelova, od humpa-cumpa latino ritma do zanimljivih brejkova, pri čemu će upravo scenski nastup odigrati bitnu ulogu kod uvijek agilnog Nižetića.

10. Magazin - AaAaA

Pjesma „AaAaA“ Tončija Huljića (glazba) i Ivana Huljića (tekst) potvrđuje da je čak i Tonči Huljić odlučio ponovno konkurirati na Dori, iako je rekao da više neće i bez obzira na ogroman tuzemni uspjeh njegovih pjesama. Magazin sa novom pjevačicom Lorenom, koja je nekoliko puta bila na Dorama, dobiva pozornicu za predstavljanje širokoj domaćoj publici, Možete misliti što hoćete, ali kad ju čujete nekoliko puta ne izlazi vam iz uha, iako, začudo, ne sadrži Huljićeve najjače adute, pop jednostavnost, već mediteranski miš maš utjecaja.

11. Marin Jurić Čivro - Gorjelo je

„Gorjelo je“, pjesma Ivana Dečaka iz grupe Vatra u Čivrinoj izvedbi zvuči kao skladba koju je trebao otpjevati Massimo da je ostao među nama. Za razliku od prošlogodišnje pjesme Vatrem ovo je povratak prepoznatljivom pop rukopisu i materijalu Vatre srednje brzog ritma i ugodne melodije, ali čini se da Čivro nema karizmu, ili vokal i izvedbu, koje bi korektnu pjesmu trebale „donijeti“ do šire publike.

12. Marko Bošnjak - Poison Cake

„Međunarodni tim“ autora, kako je istaknuo pjevač Marko Bošnjak u najavi pjesme (Emma Gale, Ben Pyne, Bas Wissink, Filip Majdak, Marko Bošnjak) govori da se u Doru sve više uključuju strani autori koji bi, valjda, trebali domaćima pokazati „kako se to radi“. Problem je samo u tome da prije toga trebaju „proći“ domaće žirije, a teško je očekivati da bi „Poison Cake“ mogao biti pri vrhu završnice Dore.

13. Marko Škugor - Šta da Boga molim ja

Marko Škugor solistički je debitant na Dori, mada je 2013. s klapom bio izvođač pjesme „Mižeria“. Tu je počela njegova karijera, a danas se vraća pjesmom „Šta da Boga molim ja“ u koautorstvu s Hrvojem Domazetom, koji ima ukupno tri pjesme na ovogodišnjoj Dori. Ova čak tehnički nije niti loša, ali bi puno bolje prošla na Splitskom festivalu nego na Dori. Može li nešto ovoliko domaće i mediteransko uspjeti u svijetu? Vjerojatno nećemo saznati.

14. Marko Tolja - Through the Dark

Marko Tolja kaže da se radi o važnoj temi mentalnog zdravlja i da uskoro namjerava osnovati humanitarnu udrugu, a do tada pjesmom u koautorstvu s Mijom Dimšić i producentom Ivanom Popeskićem nudi klavirsku baladu uz pratnju gudača. Nisam mislio da ću ovo ikada napisati, ali Tolja kao odličan pjevač napokon ima dobru pjesmu s kojom može biti „Johnny Logan za siromašne“, ako ne i nešto više.

15. Marta May - Running to the Light

Trio imigranata u Londonu, iz Hrvatske, Malte i Irske (Marta Ivić, Cormac Todd, Matteo Depares) napisali su pjesmu prošlog ljeta baš za Doru, kaže Marta Ivić, naglašavajući da ju podsjeća na njen odlazak iz Splita. Dodaje da su čak dva međunarodna tima koordinirala sve u vezi pjesme. Marta dobro pjeva, ali uzaludan im trud jer sve skupa djeluje kao svakodnevna B-produkcija kojoj nedostaje ono što neku pjesmu čini eurosongovskim favoritom.

16. Matt Shaft - Welcome to the Circus

Matt Shaft je Matej Magdić i s Laurom Sučec napisao je pamtljivu pop pjesmu koja nema nikakve šanse proći na Dori, a mogao bi biti „ovogodišnji „Baby Lasagna“. Magdić pokazuje onaj minimum u kojem se smisleno autorstvo može približiti komercijalnim zahtjevima natjecanja, bez žrtvovanja ukusa i zdrave pameti. Ništa čudno, jer Matt Shaft ima nekoliko solidnih albuma iza sebe.

17. Natally - Dom si srcu mom

Na glazbu Marije Mirković, nekadašnje članice Frajli, i tekst Alke Vuice, aranžer Hrvoje Domazet dovršio je pravu pravcatu starinsku baladu koju bi mogao otpjevati i mladi Zdravko Čolić. Staromodni pop rukopis koji ima šanse na domaćem tržištu, ali teško može proći na Eurosongu, tj. prije toga u završnici Dore.

18. Nipplepeople - Znak

„Spremni za cirkus“ rekli su u najavi, a Nipplepeople su sposobni ponuditi baš to. Iako pjevaju na hrvatskom jeziku njihova pjesma zvuči svjetski, internacionalno prepoznatljivo i „lagano“ dok se zavodljiva melodija ugođaja poput Pet Shop Boysa penje do stropa kad izađe iz zvučnika. Znajući za njihovo iskustvo i scenski nastup jedni su od onih koji bi mogli dogurati visoko, ako ih prepoznaju domaći žiriji, u što čisto sumnjam.

19. Ogenj - Daj, daj

Koprivnički Ogenj vele da su „Daj, daj“ napisali nakon zadnjeg albuma baš za Doru. Radi se o rock bendu s velikim iskustvom na domaćem tržištu pa se teško oteti subjektivnoj sklonosti. Spram ostalih kombinacija etno zvuka i rocka, „Daj, daj“ zvuči puno bolje i sadržajnije, pa i komercijalnije, ali teško da će desetu godišnjicu benda proslaviti pobjedom na Dori. No, radi se o smislenom pokušaju.

20. Petar Brkljačić – Kraj

Sudionik Voicea i Hrvatska traži zvijezdu, Petar Brkljačić uz pomoć autora pjesme Hrvoja Domazeta i Ivone Zgrabljić pjesmom „Kraj“ pokušava pronaći kraj svojih ambicija, ali one teško mogu trijumfirati na Dori. Zgodno skockana balada ima nekog internog smisla, ali uklapa se među pjesme koje nemaju previše potencijala i teško mogu opstati samostalno, bez ovakvog natjecanja.

21. Supersonic Trio – Animal

Trio Supersonic sastavljen je od jednog od najboljih „skrivenih“ domaćih pjevača i frontmena Marija Huljeva, gitarista Luke Banića i bubnjara, zapravo multiinstrumentalista i producenta Lea Anđelkovića. Čine trio kojemu je glazba i inače sve na svijetu i u svim svojim projektima „zakopaju“ neki pogodak. Ovakva pjesma teško ih može dovesti do pobjede na Dori, ali to im, priznaju i sami, niti nije bila namjera.

22. Swingers - Full Cool

Robert Mareković unaprijed je čestitao pobjednicima Dore i rekao da Swingersi samo participiraju i ne nadaju se pobjedi. Racionalno razmišljanje, no, Swingersi nisu tu bezveze, iako su bili rezerve. Ugodna je to pop pjesma retro pop-rock'n'roll ugođaja s logičnim tekstom i dobrom melodijom. Kad bi se Lenny Kravitz prijavio na Eurosong bila bi to neka ovakva pjesma, ali naši žiriji vjerojatno će se odlučiti za neki pomodniji sadržaj.

23. Teenah - Aurora

Iako bedastog teksta koji je tu valjda samo da posluži kao podloga odličnoj pjevačici, „Aurora“ je svojom „hladnom“, minimalističkom skandinavskom produkcijom i ugođajem (nije čudno, jer koautori su Siniša Reljić - Simba, Ylva Persson, Linda Persson, John Matthews, Charlie Mason, Silvia Steiner) uz LELEK možda najbolja od sličnih pjesama na ovogodišnjoj Dori.

24. Fenksta - Extra

Saša Stević, tj. Fenksta, umaški reper sa zagrebačkom adresom i nekada član KUGE kojeg smo vidjeli u Supertalentu, na Doru ja ušao kao rezerva, a u najavi je najnormalnije rekao da je u pjesmi „Extra“ koristio sample i potpisao Billa Colea kao koautora, „jer to je uobičajeno na hip hop sceni“. Pitanje je što bi bilo lani da je to isto priznao i Baby Lasagna, ali ovogodišnji sudionik iz Umaga teško može (uspjehom) dostići svog sugrađanina.

VIDEO Pukla ljubav između Valentine i TOnija iz 'Ljubav je na selu'? Ona pokrenula šuškanja, a on plakao