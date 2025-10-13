Iznenada preminuo omiljeni dizajner cipela zvijezda, pamtit će ga kao ikonu stila

U 70. godini preminuo je Cesare Paciotti, omiljeni dizajner cipela mnogih svjetskih zvijezda, prenosi WWD. Prema dostupnim informacijama, slavni Talijan posljednje dane proveo je u svom domu u Civitanovi Marche, okružen obitelji. Iako uzrok smrti nije službeno objavljen, navodi se da je riječ o iznenadnoj bolesti. U priopćenju obitelji ističe se kako je Cesare, zajedno sa sestrom Paolom, ispisao ključnu stranicu u povijesti talijanske obuće. - Kultni bodež, simbol brenda, ostat će kao deklaracija identiteta i hrabrosti. Pamtit ćemo ga po zavodljivom stilu - stoji u izjavi.

Priča o brendu Paciotti započela je 1948. kada su njegovi roditelji osnovali zanatsku radionicu. Cesare je naslijedio posao 1980. i kao kreativni direktor, uz sestru Paolu koja je vodila operacije, pretvorio tvrtku u globalni fenomen. Proširio je ponudu s muških cipela na provokativnu žensku obuću i modne dodatke koji su postali sinonim za luksuz.

Njegove oštre stiletto potpetice i inovativan dizajn donijeli su mu svjetsku slavu, a kreacije su obožavale zvijezde poput Beyoncé, Paris Hilton i Nicki Minaj. Sandale ukrašene krznom ili kristalima postale su statusni simbol, a Paciotti je uspjeh proširio i na ležerniju liniju Paciotti 4US te na torbe, naočale i nakit, dokazujući svoju svestranost.

Paciotti ostavlja naslijeđe koje utjelovljuje izvrsnost talijanske industrije. Spojio je vrhunsku izradu s međunarodnom vizijom, a regiju Marche učinio je srcem svog poslovnog carstva. Iza sebe je ostavio dvoje djece, Ludovicu i Giuseppea iz prvog braka, te trogodišnju kćer iz drugog braka, koji će uz sestru Paolu nastaviti čuvati uspomenu na njegov lik i djelo. Podsjetimo, Paciotti je prije 13 godina snimljen kako se opušta u Hrvatskoj, u jednom klubu na otoku Hvaru