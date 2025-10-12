Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
novo lice na sceni

VIDEO Mlada pjevačica predstavila se sa svojom prvom pjesmom 'Dvoje krivih', a krije se iza simpatičnog imena

Foto: Marino Brkljača
1/5
VL
Autor
Davorka Ćuk
12.10.2025.
u 22:15

Iza zanimljivog umjetničkog imena Šinjorina Katarina skriva se Zadranka Katarina Šango koja se sada predstavila javnosti s pjesmom "Dvoje krivih".

Novo lice koje predstavljamo ovog tjedna je Šinjorina Katarina. Iza ovog zanimljivog umjetničkog imena skriva se Zadranka Katarina Šango koja se sada predstavila javnosti s pjesmom "Dvoje krivih". Pjesma je to koja je nastala kao suradnja s autorom Franjom Judničem Frenkyjem kojeg je Šinjorina upoznala na pjevačkom natjecanju "Novi glas" na kojem je nastupila prošle godine. "Dvoje krivih" govori o strasti, privlačnosti i igri emocija između dvoje ljudi, a zarazna pjesma plijeni pozornost i snažnim Katarininim vokalom kojim ova mlada pjevačica podsjeća na Zoricu Kondžu.

- Moj prvi autorski singl, zvuči nevjerojatno! Dječji san koji se pretvorio u stvarnost, nakon stvarno puno truda i rada. Nekako se sve posložilo, ništa nije išlo na silu, već je sve teklo prirodno i imam osjećaj da je baš tako moralo biti. Dok smo snimali pjesmu u studiju, stvorila se neka dobra lijepa energija, kao i poslije dok smo snimali spot. Opušteno, s vjerom da je to što radimo iskreno, bez kalkulacija. Hvala Franji što mi je ustupio pjesmu i što je baš u meni vidio pjevačicu koja ju može najbolje iznijeti. Nadam se da će se svidjeti ljudima koji ju čuju, radujem se svemu što me čeka - ispričala je uzbuđeno mlada pjevačica koja je od malih nogu bila zainteresirana za pjevanje, glumu, ples i crtanje. Tijekom školovanja tu je kreativnost ispoljila kroz ulogu u igrokazu, pjevačkim nastupom u HNK Zadar na Benja festu, dramskom predstavom.

Koliko je rada uložila uz talent, pokazuje i činjenica da je tijekom petogodišnjeg boravka u Norveškoj, uz posao, aktivno sudjelovala u etno zboru Koret Oslo čije je članove oduševila hrvatska etno pjesma "Naranča" grupe Putokazi, koju im je Katarina otkrila.

Uz glazbu, gluma je njena velika strast, a zanimljivo je da je imala epizodnu ulogu u hvaljenoj dramskoj seriji "Nestali", a glumila je i u predstavama "Bakhe" i "Crvenkapica" Dragon teatra. Glumačko iskustvo joj je, kako sama kaže, bilo od koristi prilikom snimanja njezinog prvog videospota u režiji Marina Brkljače, inače brata pjevača Jure, za koji su odabrali lokaciju zadarske City Gallerije. Katarina se u spotu prikazuje baš onakvom kakva je - temperamentna, puna životne snage i spremna za sve izazove koji su pred njom.

Svoj je glas usavršavala u školu pjevanja Emilije Kokić, a sate glumačke tehnike pohađala je kod Rade Šerbedžije. Svaka stepenica koju je prošla pokazala je da Katarina ne računa na uspjeh preko noći, već da itekako misli brusiti svoj talent upijajući svako znanje koje nesebično ponude iskusniji, etablirani umjetnici.

Ključne riječi
novo lice Šinjorina Katarina showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još