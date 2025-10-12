VIDEO Mlada pjevačica predstavila se sa svojom prvom pjesmom 'Dvoje krivih', a krije se iza simpatičnog imena

Novo lice koje predstavljamo ovog tjedna je Šinjorina Katarina. Iza ovog zanimljivog umjetničkog imena skriva se Zadranka Katarina Šango koja se sada predstavila javnosti s pjesmom "Dvoje krivih". Pjesma je to koja je nastala kao suradnja s autorom Franjom Judničem Frenkyjem kojeg je Šinjorina upoznala na pjevačkom natjecanju "Novi glas" na kojem je nastupila prošle godine. "Dvoje krivih" govori o strasti, privlačnosti i igri emocija između dvoje ljudi, a zarazna pjesma plijeni pozornost i snažnim Katarininim vokalom kojim ova mlada pjevačica podsjeća na Zoricu Kondžu.

- Moj prvi autorski singl, zvuči nevjerojatno! Dječji san koji se pretvorio u stvarnost, nakon stvarno puno truda i rada. Nekako se sve posložilo, ništa nije išlo na silu, već je sve teklo prirodno i imam osjećaj da je baš tako moralo biti. Dok smo snimali pjesmu u studiju, stvorila se neka dobra lijepa energija, kao i poslije dok smo snimali spot. Opušteno, s vjerom da je to što radimo iskreno, bez kalkulacija. Hvala Franji što mi je ustupio pjesmu i što je baš u meni vidio pjevačicu koja ju može najbolje iznijeti. Nadam se da će se svidjeti ljudima koji ju čuju, radujem se svemu što me čeka - ispričala je uzbuđeno mlada pjevačica koja je od malih nogu bila zainteresirana za pjevanje, glumu, ples i crtanje. Tijekom školovanja tu je kreativnost ispoljila kroz ulogu u igrokazu, pjevačkim nastupom u HNK Zadar na Benja festu, dramskom predstavom.

Koliko je rada uložila uz talent, pokazuje i činjenica da je tijekom petogodišnjeg boravka u Norveškoj, uz posao, aktivno sudjelovala u etno zboru Koret Oslo čije je članove oduševila hrvatska etno pjesma "Naranča" grupe Putokazi, koju im je Katarina otkrila.

Uz glazbu, gluma je njena velika strast, a zanimljivo je da je imala epizodnu ulogu u hvaljenoj dramskoj seriji "Nestali", a glumila je i u predstavama "Bakhe" i "Crvenkapica" Dragon teatra. Glumačko iskustvo joj je, kako sama kaže, bilo od koristi prilikom snimanja njezinog prvog videospota u režiji Marina Brkljače, inače brata pjevača Jure, za koji su odabrali lokaciju zadarske City Gallerije. Katarina se u spotu prikazuje baš onakvom kakva je - temperamentna, puna životne snage i spremna za sve izazove koji su pred njom.

Svoj je glas usavršavala u školu pjevanja Emilije Kokić, a sate glumačke tehnike pohađala je kod Rade Šerbedžije. Svaka stepenica koju je prošla pokazala je da Katarina ne računa na uspjeh preko noći, već da itekako misli brusiti svoj talent upijajući svako znanje koje nesebično ponude iskusniji, etablirani umjetnici.