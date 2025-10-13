Slavni glumac priznao zašto se razveo: 'Bio sam nesretan, neuravnotežen i potpuno izgubljen'

U rijetkom i iskrenom trenutku, slavni glumac i redatelj Ben Stiller otvorio je dušu o jednom od najtežih razdoblja svog života – višegodišnjoj razdvojenosti od supruge Christine Taylor. U svom novom, duboko osobnom dokumentarcu "Stiller & Meara: Nothing is Lost", koji je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u New Yorku, Stiller je priznao kako se osjećao potpuno slomljeno dok je njegov privatni život bio u rasulu, unatoč tome što mu je karijera cvala. "Karijera mi je dugo išla dobro, ali stvari u mom osobnom životu zapravo nisu bile sjajne. Osjećao sam se neuravnoteženo i nesretno, nekako isključeno od svoje obitelji, od svoje djece, i jednostavno pomalo izgubljeno", otkrio je 59-godišnji glumac u filmu, pružajući publici dosad neviđen uvid u svoju intimu i borbe koje je vodio daleko od svjetla reflektora.

Dokumentarni film "Stiller & Meara: Nothing Is Lost" počinje s prikazivanjem u odabranim kinima 17. listopada, a od 24. listopada bit će dostupan za streaming na platformi Apple TV+.Podsjetimo, Ben Stiller i Christine Taylor objavili su da se razilaze 2017. godine, nakon 17 godina braka, što je šokiralo mnoge njihove obožavatelje. U zajedničkoj izjavi za medije tada su poručili: "S ogromnom ljubavlju i poštovanjem jedno prema drugome, te nakon 18 godina koje smo proveli zajedno kao par, donijeli smo odluku o razdvajanju." Naglasili su kako im prioritet ostaje odgoj njihove djece, kćeri Elle (23) i sina Quinna (20), kao odani roditelji i najbliži prijatelji. Uslijedile su gotovo četiri godine tijekom kojih je par živio odvojeno, a Stiller je kasnije priznao kako mu je taj period dao prostora da sagleda što je njihov odnos zapravo bio, kakav mu je život bez supruge i koliko je zapravo volio njihovu obiteljsku zajednicu.

Ključni trenutak koji ga je potaknuo na duboko preispitivanje dogodio se nakon smrti njegova oca, legendarnog komičara Jerryja Stillera, 2020. godine. Ta ga je bolna prekretnica navela da počne razmišljati o snimanju filma o svojim roditeljima, Jerryju Stilleru i Anne Meari, koji su bili ne samo uspješan komičarski duo, već i bračni par koji je zajedno proveo više od 60 godina. "Počeo sam razmišljati o svojim roditeljima i svom stresu i napetosti kojih se sjećam iz djetinjstva, o pritisku dok su radili zajedno i o tome kako su unatoč svemu ostali zajedno. Mislim da sam na neki način želio razumjeti kako im je to uspjelo", objasnio je Stiller, otkrivajući kako je u priči svojih roditelja tražio odgovore za spas vlastitog braka.

Sudbina je, čini se, imala vlastiti plan. Pandemija koronavirusa, koja je zaustavila svijet, neočekivano je ponovno spojila Bena i Christine. Kako bi bio bliže djeci tijekom karantene, Stiller se vratio u obiteljski dom. Taj potez, koji je u početku bio isključivo praktične prirode, pokazao se ključnim za njihovo pomirenje. "Bili smo razdvojeni i ponovno smo se spojili, i sretni smo zbog toga. Bilo je to zaista predivno za sve nas. Neočekivano, i jedna od stvari koja je proizašla iz pandemije", izjavio je glumac u intervjuu za Esquire. U jednom drugom razgovoru, novinar je takav rasplet nazvao "Božjim djelom", s čime se Stiller složio, ističući koliko je zahvalan na drugoj prilici.

Tko je Mario Mandarić? Chef koji se ispisao iz škole, a za njegove stolove otimali su se holivudski velikani

Iako su se našli pod istim krovom, put do potpunog pomirenja nije bio trenutan. Stiller je otkrio da je taj proces zahtijevao vrijeme, strpljenje i ponovno upoznavanje. "Prošla je skoro godina dana života u istoj kući prije nego što smo stvarno ponovno bili zajedno", priznao je. Ipak, tijekom cijelog razdoblja razdvojenosti, tvrdio je da se uvijek osjećao povezano s Christine. "U mojoj glavi, nikada nisam želio da ne budemo zajedno. Ne znam gdje je Christine bila po tom pitanju, to biste morali nju pitati, ali COVID nas je sve stavio u istu kuću." Danas, s obnovljenom ljubavlju, Stiller ističe kako imaju mnogo više zahvalnosti i poštovanja prema onome što imaju, svjesni da su to mogli zauvijek izgubiti. "Nema ničeg sličnog tome kad se vratite. Puno više cijenite ono što imate, jer znate da ste to mogli i nemati", zaključio je.

Dokumentarac "Stiller & Meara: Nothing Is Lost" ne bavi se samo Stillerovim privatnim životom, već prvenstveno slavi nevjerojatnu karijeru i ljubavnu priču njegovih roditelja. Jerry Stiller i Anne Meara proslavili su se kao komičarski duo šezdesetih godina, a tijekom karijere su čak 36 puta nastupili u kultnom "The Ed Sullivan Showu". Njihov brak, koji je trajao sve do Annine smrti 2015. godine, bio je primjer partnerstva i na pozornici i izvan nje. Film, koji koristi arhivske snimke i audiozapise koje je snimao sam Jerry, nudi intiman portret jedne od najomiljenijih obitelji američke komedije. Prema pisanju časopisa People, film je emotivno putovanje koje istražuje složenost obiteljskih odnosa, pritisak slave i snagu ljubavi koja traje desetljećima.