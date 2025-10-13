Bila je u Big Brotheru, a onda je napustila Hrvatsku: Evo kako danas izgleda i što radi bivša reality zvijezda

Nekadašnja kandidatkinja Big Brothera, Ornela Bešker, živi svoj američki san već desetak godina, a sada se, nakon udaje u SAD-u, preziva March. Iako već neko vrijeme živi daleko od domaće javnosti i ne eksponira se u medijima, publiku i dalje zanima što danas radi sudionica ovog hrvatskog reality showa.

Naime, Ornela se udala za Amerikanca Josepha Marcha, no mi je poznajemo kao Bešker jer se pod tim imenom 2008. godine natjecala u hrvatskom Big Brotheru, koji koji je te sezone produkciju preselio na Tajland. A javnosti je poznata i zbog svog privatnog života nakon što je tvrdila kako je izvanbračna kći pjevača Ive Amulića, što je on više puta tada demantirao.

Foto: Profimedia

Nakon toga se preselila u Sjedinjene Američke Države i radila u televizijskoj i filmskoj produkciji. Družila se s poznatim svjetskim zvijezdama, a ove godine bila je i na Oscarima, te prošetala crvenim tepihom te važne dodjele nagrada.

Ranije je dobila i svojih pet minuta u showu slavnog Jimmyja Kimmela. Kimmel je u emisiji imao parodiju na "Sudnicu", u kojoj je utjelovio suca. Ornela je glumila ženu koja je kupila ukraden automobil. S njom je bila i njezina prijateljica, poznata manekenka Masha Rudneko.

Slavna Masha povezivana je s Mickom Jaggerom, o čemu ju je u "Sudnici" ispitao i sam Kimmel. Ornela trenutno vodi galeriju za umjetnine Allouche u Los Angelesu, a upravo u njoj slavna glumica Sharon Stone predstavila je svoju prvu izložbu slika pod nazivom "Shedding". Slavna glumica počela je slikati 2020. godine tijekom karantene, a čini se da je hobi pretvorila u posao.

"Stvarno sam pronašla ogromnu količinu mira i zadovoljstva u cijelom ovom procesu", kazala je Sharon koja je svoje slike isprva poklanjala prijateljima. Tek kada su joj se počeli javljati i potencijalni kupci odlučila se ozbiljnije pozabaviti promocijom svojih radova i tako se rodila ideja o prvoj izložbi, za koju je izabrala Ornelinu galeriju.

Podsjetimo, hrvatska javnost pamti Ornelu i po verbalnom napadu na bivšeg premijera Ivu Sanadera na moskovskom stadionu Lužnjiki tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Ona je na svom Facebooku tada objavila snimku na kojoj Sanaderu viče: "Kako vas nije sram doći ovdje? Mora te biti sram! Majke mi, neka ga bude sram." Ta snimka postala je odmah viralni hit.