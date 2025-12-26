VIDEO Nitko nije očekivao vidjeti Thompsona kako pjeva ispred bolnice bolesnoj djeci, evo kojim povodom

Marko Perković Thompson jučer se pridružio zboru mladih sa Žnjana koji su na Božić pjevali božićne pjesme ispred prozora i balkona KBC-a Split. To je nova inicijativa koja se prvi put održavala ispred splitske bolnice. “Doživljaj je bio fantastičan. Veliko hvala zboru župe Žnjan i gospodinu Marku Perkoviću Thompsonu što su izdvojili svoje vrijeme da bi usrećili naše pacijenti koji danas nažalost nisu bili u prilici biti sa svojim obiteljima”, istaknuli su iz KBC-a, prenosi Dalmacija Danas.

Inicijativu je pohvalio i nadbiskup Zdenko Križić. "To je lijepo, da se i onima koji ne mogu uobičajeno slaviti Božić donese malo radosti", kazao je za Dalmaciju Danas nadbiskup splitsko-makarske nadbiskupije. "Gospođa Sandra i gospodin Marko imali su iskustvo da su bili sami i bolnici i u daljini su čuli pjesmu koja im je dala radost i nadu. Odlučili su i drugima donijeti to veselje", kazao je Borna Matijević iz župe Žnjan.

Brojni Thompsonovi obožavatelji s nestrpljenjem očekuju sljedeći koncert u Areni Zagreb, 27. prosinca 2025. godine. Marko Perković Thompson time nastavlja nizati uspjehe na svakom koraku, ponosno prikazujući svoju glazbu, koja ne samo da spaja generacije, nego i potiče zajedništvo i ljubav prema domovini. Zbog velikog interesa obožavatelja i gotovo odmah rasprodanih karata za prethodne nastupe, Marko Perković Thompson odlučio je dodati nove datume za koncerte u Splitu i Poreču.

Ovi su gradovi postali prava srca njegove turneje, a povratak u oba grada bit će prilika da se svi obožavatelji ponovo okupe, pjevaju zajedno i uživaju u neponovljivom spektaklu. Poreč, s koncertom 11. siječnja 2026. godine, i Split, koji će dočekati Thompsona 17. siječnja 2026. godine, bit će ključna mjesta za ljubitelje njegove glazbe koji nisu uspjeli osigurati ulaznice za prethodne nastupe.

Glazbenik je svoju dvoransku turneju po Hrvatskoj započeo 21. studenog, gdje su se tribine napunile do posljednjeg mjesta. Nakon što je do posljednjeg mjesta napunio zagrebački Hipodrom, uspjeh bio je samo uvod u seriju nezaboravnih nastupa koji su slijedili. Nakon Zagreba i Sinja, Thompson je oduševio publiku u Osijeku, gdje je nastupao dva dana zaredom, 21. i 22. studenog. Sljedeće postaje na njegovoj turneji bile su Varaždin, gdje je 7. i 8. prosinca priredio spektakularne koncerte, a potom i Zadar, koji je 12. i 13. prosinca također uživao u njegovim hitovima.