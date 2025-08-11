U 90. godini preminula je glazbena diva Gabi Novak, potvrđeno je za Večernji list. Poznato je da je Gabi doživjela ozljedu kralježnice te je nakon toga uslijedio oporavak u jednom domu za rehabilitaciju u Zagrebu. Posljednji put u javnosti je snimljena na komemoraciji u čast svom sinu, glazbeniku Matiji Dediću.

Svjetlo dana ugledala je 1936. godine u Berlinu. Otac Đuro Novak potječe s otoka Hvara, dok je majka Elizabeth Reiman bila Njemica berlinskog podrijetla. Rane godine života provodila je u njemačkoj prijestolnici. Kad je izbio Drugi svjetski rat, obitelj je odlučila preseliti se na Hvar. Tragičnu vijest o očevoj smrti primila je 1945. godine.

Obrazovanje je stekla u Zagrebu, gdje je diplomirala grafički smjer na Školi primijenjene umjetnosti. Profesionalni put započela je u Vjesniku, a potom je zaposlena u Zagreb filmu, gdje je obavljala poslove crtačice i scenografa. Također je pozajmljivala glas animiranim junacima. Njen vokalni talent uočio je Bojan Adamič, koji ju je pozvao na gostovanja s Big Bendom u Ljubljani. Interpretirala je kompoziciju „Sretan put" za potrebe filma H-8. Nedugo zatim nastupila je na Zagrebfestu izvodeći „Ljubav ili šala".

Posebno značajan trenutak u karijeri bio je nastup na Bledskom jazz festivalu 1958., kada je pjevala zajedno s Louisom Armstrongom. Četiri godine kasnije, 1964., stigla joj je prilika za nastupe na zapadnom glazbenom tržištu, no odbacila je tu mogućnost jer nije bila spremna prihvatiti zahtjeve za promjenom svog imidža i ostale postavljene uvjete. Uvijek je pažljivo selektirala repertoar, interpretirajući isključivo kompozicije koje su je osobno dirnule. Prvi brak sklopila je sa Stipicom Kalogjerom, no završen je razvodom nakon nekoliko godina zajedničkog života. Drugu ljubav pronašla je uz Arsena Dedića, s kojim se vjenčala 1970. godine, a 1973. rodila je sina Matiju Dedića. Arsen Dedić kompozitor je brojnih pjesama koje je izvela Gabi Novak. Njeno stvaralaštvo prepoznato je nagradom Porin za najbolju žensku vokalnu interpretaciju za album „Pjesma je moj život" 2003. godine te posebnim Porinom za doprinos hrvatskoj zabavnoj glazbi 2006. godine.