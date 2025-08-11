Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
BREAKING
ODLAZAK DIVE Preminula je Gabi Novak
Prijateljstvo Gabi Novak i Arsena Dedića preraslo je u ljubav: Njezinu sliku čuvao je i prije nego su se upoznali
Poslušaj
Prijavi grešku
TUŽNA VIJEST

Preminula je glazbena diva Gabi Novak

Najnovija vijest
VL
Autor
Vecernji.hr
11.08.2025.
u 11:00

Glazbena diva Gabi Novak preminula je u 90. godini.

U 90. godini preminula je glazbena diva Gabi Novak, potvrđeno je za Večernji list. Poznato je da je Gabi doživjela ozljedu kralježnice te je nakon toga uslijedio oporavak u jednom domu za rehabilitaciju u Zagrebu. Posljednji put u javnosti je snimljena na komemoraciji u čast svom sinu, glazbeniku Matiji Dediću.

Svjetlo dana ugledala je 1936. godine u Berlinu. Otac Đuro Novak potječe s otoka Hvara, dok je majka Elizabeth Reiman bila Njemica berlinskog podrijetla. Rane godine života provodila je u njemačkoj prijestolnici. Kad je izbio Drugi svjetski rat, obitelj je odlučila preseliti se na Hvar. Tragičnu vijest o očevoj smrti primila je 1945. godine.

Obrazovanje je stekla u Zagrebu, gdje je diplomirala grafički smjer na Školi primijenjene umjetnosti. Profesionalni put započela je u Vjesniku, a potom je zaposlena u Zagreb filmu, gdje je obavljala poslove crtačice i scenografa. Također je pozajmljivala glas animiranim junacima. Njen vokalni talent uočio je Bojan Adamič, koji ju je pozvao na gostovanja s Big Bendom u Ljubljani. Interpretirala je kompoziciju „Sretan put" za potrebe filma H-8. Nedugo zatim nastupila je na Zagrebfestu izvodeći „Ljubav ili šala".

Posebno značajan trenutak u karijeri bio je nastup na Bledskom jazz festivalu 1958., kada je pjevala zajedno s Louisom Armstrongom. Četiri godine kasnije, 1964., stigla joj je prilika za nastupe na zapadnom glazbenom tržištu, no odbacila je tu mogućnost jer nije bila spremna prihvatiti zahtjeve za promjenom svog imidža i ostale postavljene uvjete. Uvijek je pažljivo selektirala repertoar, interpretirajući isključivo kompozicije koje su je osobno dirnule. Prvi brak sklopila je sa Stipicom Kalogjerom, no završen je razvodom nakon nekoliko godina zajedničkog života. Drugu ljubav pronašla je uz Arsena Dedića, s kojim se vjenčala 1970. godine, a 1973. rodila je sina Matiju Dedića. Arsen Dedić kompozitor je brojnih pjesama koje je izvela Gabi Novak. Njeno stvaralaštvo prepoznato je nagradom Porin za najbolju žensku vokalnu interpretaciju za album „Pjesma je moj život" 2003. godine te posebnim Porinom za doprinos hrvatskoj zabavnoj glazbi 2006. godine.

Ključne riječi
Hrvatska glazba preminula smrt gabi novak showbiz

Komentara 8

Pogledaj Sve
PU
puran
11:24 11.08.2025.

Što tuga napravi od čovjeka , otišao Arsen, pa otišao Matija, sad Gabica.Sućut prijateljima i obitelji.

ZO
Zorica48
11:17 11.08.2025.

A sto je naj zalosnije sto se dvorane pune sa Prijovickom i Lepom Brenom. Pa njih nismo nekada slusali u Hrvatskoj.

Avatar Zlatniretreiver
Zlatniretreiver
11:37 11.08.2025.

Počivaj u miru Božjem Gabi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
2
VELIKANKA GLUMIŠTA

Pokojna Nina Erak bila je u braku s 9 godina mlađim kolegom, a njihova kći također je poznata glumica

Gotovo tri desetljeća dug brak s devet godina mlađim glumcem i redateljem Borisom Svrtanom slovio je za jedan od najstabilnijih na domaćoj sceni, zbog čega je vijest o njihovu razvodu 2018. godine odjeknula kao grom iz vedra neba. Glumica je kasnije priznala da je kraj braka doživjela kao da ju je netko bacio iz aviona, ali se, poput mačke s devet života, dočekala na noge

Učitaj još