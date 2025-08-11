Niz obiteljskih tragedija slavnog glumca: Nakon što je preminuo njegov sin potpuno ga je dotuklo kada mu je umrla supruga

Hollywoodska legenda John Travolta, koji je osvojio milijune obožavatelja u filmskim klasicima "Briljantin", "Groznica subotnje večeri" i "Pulp Fiction", mogao bi iznenaditi karijernim zaokretom. Prema napisima u britanskom tisku, glumac, plesač, producent, pilot i humanitarac planira veliki povratak na scenu u 71. godini života - kao rock zvijezda.

Prema riječima njegovih prijatelja, želi snimiti glazbeni album i krenuti na promotivnu turneju, a na novi početak nadahnuo ga je nastup s dugogodišnjim prijateljem Ringo Starrom prošlog mjeseca na koncertu u blizini njegovog doma u Clearwateru, na Floridi. Travolta je izazvao ovacije publike kada je s bubnjarom Beatlesa izveo obradu hita "With a Little Help from My Friends".

Iskorak u karijeri, u jeseni života, čini se kao imperativ u svjetlu činjenice da je Travoltina glumačka karijera, koju su obilježili vrtoglavi usponi i padovi, zadnjih godina utihnula. Prošle godine snimio je samo jedan film, a ni ovogodišnji "High Rollers" u kinima se nije proslavio. Sve miriše na novo poglavlje za Johna Travoltu čiji su život, uz mnogo filmskih uspjeha, obilježile i velike obiteljske tragedije.

Rođen je 18. veljače 1954. godine kao najmlađi od šestero djece. Odrastao je u mjestu Englewood, New Yersey, uz oca Salvatorea koji se bavio poluprofesionalnim američkim nogometom, a prije toga za svoju mnogobrojnu obitelj zarađivao radeći kao prodavač guma. Majka Helen bila je pjevačica, glumica i učiteljica dramske umjetnosti, što je usmjerilo njezinu djecu prema kazalištu i filmu. Sva djeca Travoltinih, braća i sestre, slijedile su sličan, glumački put, no samo jedan od njih stigao je do holivudskog trona.

John je kao dječak brusio svoj talent u umjetničkim predstavama, a sa samo 16 godina napustio je srednju školu i prešao preko rijeke Hudson u New York u potrazi za snovima. Uskoro se našao u kazališnim produkcijama na Broadwayu, a pozornost na sebe skrenuo je ulogom nadobudnog tinejdžera Vinnieja Barbarina u američkom sitcomu "Welcome back, Kotter" iz 1975. godine, što ga je učinilo tinejdžerskom senzacijom i otvorilo vrata za filmska platna.

Veliki iskorak doživio je ulogom u "Carrie", horor filmu iz 1976. koji je režirao Brian De Palma prema romanu Stephena Kinga, no pravu slavu okusio je iduće godine, glavnom ulogom Tonyja Manera u filmu "Groznica subotnje večeri", koja mu je donijela prvu nominaciju za Oscara, ali i mnogo više: Travolta je postao simbol disko ere, a film je postao kulturni fenomen. Već dogodine, na istom pobjedničko valu, igra Dannyja Zuka u mjuziklu "Briljantin", koji potvrđuje njegov status globalne ikone pop kulture.

Premda je odigrao ulogu i u izuzetnom "Gradskom kauboju", pojavljivao se u brojnim televizijskim serijama i manjim ekranizacijama, osamdesetih Travoltina zvijezda blijedi zbog razočaravajućih projekata. Finalni učinak ove dekade donekle će, 1989. godine, popraviti ulogom u sladunjavom, ali vrlo uspješnom filmu "Gle tko to govori" s glumicom Kirstie Alley.

Ali 1994. se vraća spektakularno - u kultnom "Pulp Fictionu" redatelj Quentin Tarantino namijenio mu je ulogu Vincenta Vege koja ga vraća na vrh, donosi drugu nominaciju za Oscara i pretvara u ikonu cijelog novog naraštaja i globalnu superzvijezdu. Iduće godine je uslijedio još jedan hit, "Uhvatite maloga" (Get Shorty), gdje je u romantičnoj krimi komediji pokazao glumački šarm i inteligenciju, za što je nagrađen Zlatnim globusom za najbolju glavnu ulogu u komediji.

Zapažene filmske uloge ostvario je u romantično-fantastičnoj drami "Fenomen", kao i u trileru Johna Wooa "Slomljena strijela" koji je ostvario impozantnu zaradu, a zaigrao je i u klasiku "Čovjek bez lica" uz Nicolasa Cagea te u "Generalovoj kćeri", u kojem glumi s Madeline Stowe. Osim toga, glumio je uz Scarlett Johansson u hvaljenom nezavisnom filmu "Ljubavna pjesma za Bobbyja Longa" prikazanom na Filmskom festivalu u Veneciji, gdje su i Travolta i film dobili odlične kritike.

Travoltina filmografija uključuje i akcijski triler "Iz Pariza s ljubavlju", u kojem je glumio uz Jonathana Rhysa Meyersa, a bio je i dijelom zvjezdane postave - Blake Lively, Aaron Johnson, Benicio Del Tora, Salma Hayek, Emile Hirsch i Demian Bichir - u filmu "Divljaci" u režiji Olivera Stonea. Također, glumio je u televizijskoj seriji "Narod protiv O. J. Simpsona" (2016), gdje je odigrao ulogu odvjetnika Roberta Shapira i osvojio Emmyja kao producent serije.

Dalekog odjeka imala je 2018. i kriminalistička drama "Gotti", gdje je glumio šefa mafije Johna Gottija uz svoju suprugu Kelly Preston. Njihova životna i ljubavna priča jedna je od najljepših, ali i najtužnijih u hollywoodskoj tvornici snova. Nije to bila ljubav na prvi pogled, ali je potrajala nepunih 30 godina, sve do prerane smrti Kelly Preston, koja je 2020. preminula od posljedica zloćudne bolesti, a svoje su probleme, kad god bi se pojavili i činili im se nepremostivima, rješavali u savjetovalištu u zajedničkim razgovorima s bračnom terapeutkinjom.

John Travolta i Kelly Preston upoznali su se 1988. godine na snimanju komedije "Stručnjaci", čije su bili zvijezde. Kelly se tada oporavljala od propalog braka s kolegom Kevinom Gageom i bila meta udvaranja jednog od najšarmantnijih hollywoodskih zavodnika Georga Clooneyja. U takvoj konstelaciji John Travolta je odlučio pričekati svoju priliku i dočekao je dvije godine kasnije. Za svoje vjenčanje odabrali su luksuzni pariški Hotel de Crillon, a nakon povratka iz grada ljubavi za prijatelje su priredili svadbeno slavlje u Daytona Beachu na Floridi.

U braku su dobili troje djece, no njihov najstariji sin Jett preminuo je početkom 2009. tijekom obiteljskog odmora na Bahamima. Šesnaestogodišnji mladić je bolovao od Kawasakijeve bolesti, sistemskog vaskulitisa koji zahvaća koronarne arterije i dovodi do aneurizme, te se borio s neurološkim ispadima povezanih s autizmom. U kupaonici se poskliznuo i udario glavom o pod, no u lokalnu bolnicu stigao je prekasno. Njegovim roditeljima dio javnosti zamjerao je što u kobnom trenutku nisu imali sina pod nadzorom.

"Gubitak djeteta je noćna mora svakog roditelja, to je nešto najgore što mi se dogodilo u životu. Iskreno, nisam bio siguran hoću li to i kako preživjeti", priznao je kasnije glumac. No, nešto više od godinu dana nakon tragedije u kojoj su izgubili sina, John i Kelly 2010. dobili su još jedno dijete, sina Benjamina, a par ima i kćer Ellu koja je odlučila, poput svojih roditelja, baviti se glumom.

Obitelj se s Jettovim gubitkom zapravo nikad nije pomirila, a Kelly je 2012. godine, gostujući u emisiji "The Doctors", rekla kako je ta bolest zaista rijetka i vjerovala je da njoj pridonose određeni čimbenici u okolini. "Čvrsto vjerujem kao majka, kao i moj suprug, da postoje određeni čimbenici koji pridonose autizmu, a neki od njih su uglavnom kemikalije u našem okolišu i hrani", izjavila je tada Kelly koja je desetljeće kasnije i sama podlegla teškoj bolesti u 57. godini.

Bila je čak četvrta žena u životu Johna Travolte koja je preminula od posljedica karcinoma dojke. Prva nesreća u nizu zadesila ga je kada je imao samo 22 godine. Naime, tada je izgubio glavu za 18 godina starijom glumicom Dianom Hyland. Kako je i sam priznao, nikad nije tako volio neku ženu. Nažalost, samo sedam mjeseci nakon početka njihove romanse, Diana je preminula. Za vrijeme božićnih praznika glumica je završila u bolnici jer je dobila visoku temperaturu, a potom je otkriveno da boluje od raka koji se već proširio po ostatku tijela. John Travolta je godinama nije uspio preboljeti.

Od raka dojke umrla mu je i majka Helen, koja mu je bolest u početku tajila i to zato što je za rak doznala samo godinu i pol nakon što je od raka umrla Diana. Nije ga htjela dodatno rastužiti. Ipak, bolest je bila jača i preminula je te ostavila ogromnu prazninu.

Prije dvije godine slomio ga je i gubitak bliske prijateljice Olivije Newton-John, njegove filmske partnerice iz kultnog "Briljantina", s kojom je ostao blizak prijatelj cijelog života. Zajedno su 1983. snimili film "Dvije duše", koji je propao po svim mjerilima, a 2012. izdali su božićni album. Podupirali su jedno drugo u teškim vremenima: ona njega kada mu je 2009. umro sin, a on nju kada je bolovala od raka dojke. No, odlazak supruge Kelly u potpunosti ga je dotukao pa je nakon njezine smrti objavio kako će ostatak života provesti u celibatu.

Stoga je ostao potpuno nijem na izjave njegove filmske partnerice Kirstie Allie, koja mu je u više navrata posljednjih godina i desetljeća javno izjavljivala ljubav. Iako nije precizirala kada je njezina zaljubljenost u Travoltu bila na vrhuncu, njih su se dvoje zajedno pojavili u komediji "Gle tko to govori" 1989., a svoje su uloge reprizirali i za nastavke iz 1990. i 1993. godine.

Bila je još otvorenija o Travolti tijekom intervjua kod Howarda Sterna 2013., kada ga je nazvala "najvećom ljubavi svoga života" i dodala da su "trebale godine da na Johna prestane gledati na romantični način". Kirstie je 2018. priznala u podcastu Dana Woottona da je odbijanje afere s Johnom bila "jedna od najtežih stvari koju je ikada učinila". "Bila je to najteža odluka koju sam ikad donijela jer sam bila ludo zaljubljena u njega. Bilo nam je zabavno zajedno, ali nikada se između nas ništa nije dogodilo jer nisam željela prevariti svog muža", rekla je.

Svoju strast Travolta je pronašao u letenju: certificirani je pilot, posjeduje višestruke avione uključujući Boeing 707, a često leti za humanitarne misije. Ta fascinacija potječe iz djetinjstva, pa je već sa 15 godina naučio upravljati zrakoplovom, a prvu dozvolu dobio sa 24 godine. "Zrakoplovstvo me uvijek spašavalo od tužnih misli", priznao je Travolta i dodao da ga pogled na raspored letova uvijek ohrabri. John Travolta posjeduje sedam privatnih zrakoplova, a na njegovom imanju u Ocali na Floridi najveći dio zauzima uzletno-sletna pista te hangari u kojima su smještene njegove letjelice.

Flota uključuje tri Gulfstream mlažnjaka, Boeing 707, Bombardier Challenger 601 i Boeing 727. No, ni nevolja nije nedostajalo: 1992. je upravljao zrakoplovom u kojemu se sva elektronika pokvarila. Tada je letio sa svojom obitelji i morao je hitno sletjeti u Washingtonu, te se pri polijetanju zamalo sudario s komercijalnom zrakoplovom. Srećom, uspio je sletjeti bez posljedica.

U međuvremenu je primio prestižnu nagradu Zaklade Američkog instituta za aeronautiku 2003. godine te nagradu za astronautičku izvrsnost i za svoje napore u promicanju komercijalnog letenja. Postao je i ambasador te zaštitno lice udruge Živuće legende avijacije (Living Legends of Aviation), a u televizijsku legendu se prometnuo 13. rujna 2010. kad je voditeljica Oprah Winfrey u svojoj studijskoj emisiji objavila da kompletnu publiku iz studija vodi na osmodnevno plaćeno putovanje u Australiju. I to zrakoplovom kojim će upravljati nitko drugi nego John Travolta.

A onda je 2022. nadmašio sebe, kada je dobio dozvole za upravljanje najvećim putničkim zrakoplovima Boeing 707, 737 i 747. Također posjeduje dozvole za mlazne zrakoplove Gulfstream, Challenger, Hawker, Falcon, Lear, Citation, kao i za vojne zrakoplove de Havilland Vampire i Canadair CL-41 Tutor/Tebaun.

Veliki publicitet zaradio je leteći Boeingom 707 u New Orleans nakon uragana 2005. godine, noseći hranu i medicinske potrepštine, a 2010. godine ponovno je letio Boeingom 707, ovaj put na Haiti nakon potresa, prevozeći potrepštine, liječnike i volontere. Također, vrlo je aktivan u svojoj dobrotvornoj organizaciji, Zakladi Jett Travolta, koju su 2009. godine osnovali John i njegova supruga Kelly kako bi prikupljali novac za širok raspon dobrotvornih i obrazovnih ciljeva.

Postoje, dakako, i mračna poglavlja njegove biografije. Tijekom djetinjstva, roditelji su ga odgajali kao rimokatolika, ali se kasnije preobratio na scijentologiju. Glumac je pripadnik spomenute zajednice od 1975. godine, čiji je član bila i njegova pokojna supruga Kelly. Magazin Time je objavio priču s naslovom "Uspješni kult pohlepe i moći" u kojem se tvrdilo da se Travolta boji napustiti scijentološku crkvu kako ne bi otkrila detalje o njegovom privatnom životu, točnije, o sklonosti istom spolu.

Iako su mnogi mislili da će im iznenadna smrt 16-godišnjeg sina Jetta 2009. godine biti prijelomni trenutak u kojem će napustiti scijentologiju, oboje su ostali vjerni članovi ove kontroverzne zajednice. U trenutku sinove smrti, Travolta je pokušao, prema scijentološkim uvjerenjima, natjerati njegov duh natrag u njegovo tijelo, no u tome ipak nije uspio. Zato leti visoko iznad oblaka, vjerujući da je tako bliži sinu.