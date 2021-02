Poznata novinarka doživjela prometnu nesreću: 'Izvukle smo živu glavu, ali šteta je velika'

Poznata bosanskohercegovačka novinarka i spisateljica Martina Mlinarević Sopta (38) otkrila je da je krajem prošlog tjedna doživjela prometnu nesreću. S Martinom je u automobilu bila i njezina maloljetna kći, a nemili događaj dogodio se u Pragu gdje Martina trenutno obnaša funkciju ambasadorice BiH u Češkoj. O svemu je progovorila na svom Facebooku.

- U petak smo Una i ja imale prometnu nesreću s našim privatnim automobilom u kojeg se, oduzevši nam prednost direktno zabio drugi automobil. Uz veliku materijalnu štetu i pretrpljen stres i Unin strah, živu glavu smo izvukle, i nas dvije i gospodin za volanom preko puta nas. U dosta prometnoj ulici u Pragu, iz radnje koja se bavi prodajom rasvjete istrčao je odmah jedan mladić zbog kojeg pišem ova slova. Pomogao nam je na licu mjesta, smirivao i grlio Unu, razgovarao s policijom, prevodio, darovao Uni jednoroga koji svijetli. Danas smo ponovo otišli u njegovu radnju da ga posjetimo i da mu uručimo makar mali poklon u znak zahvale, i ono najvažnije da mu poželimo dobrodošlicu u našu Ambasadu, naš dom, Bosnu i Hercegovinu. Jer jednorozí u zemlji dobrog vojaka Švejka, zaista postoje. I zovu se Ondrej. Prodaju rasvjetna tijela i nesebično priskoče u pomoć u najtežem trenu - napisala je Martina.

Foto: Facebook

Martina je prije dvije godine podijelila s fanovima da je operirala rak dojke.‘Uz velike plućne komplikacije, obavještavam vas da sam dočekala jutro u svojih najtežih 24 sata u životu. Bez sise to izgleda upravo ovako, prsni koš je ravna šahovska tabla. Preživjet ćemo, kao i milijun puta dosad. Život je prodisati onda kad ti je plućna maramica strgana i uzdignut glavu kad kolabiraš nasred hodnika. I kažeš, e nećeš pi….ti materina! Ne može biti toliko loših okolnosti koliko živ čovjek može izgurati. Još ja moram. Biti i hodati. Hvala vam na svemu ovih dana, na svakoj poruci ljubavi, brige, na čitanju knjige, na kupovini knjige. Ja kao veliki idiot i nepremašeni idealista nemam prijavu i osiguranje u RH, a uputnicu iz mostarske bolnice je dobiti kao bos da jurišate na Himalaju, pa sve tri svoje operacije plaćam sama. Niste ni svjesni koliko je velik vaš kamenčić u mozaiku moje borbe. Hvala što ste moj život ponijeli u svoje živote, i što svaki put kad me držite u koricama osjećam kao da me držite za ruku’, napisala je tada na društvenim mrežama.