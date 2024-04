Pogledajte kako izgledate eurovizijska pozornica na kojoj će nastupiti Baby Lasagna

Na konferenciji za novinare u četvrtak je prikazana završena pozornica u Malmö Areni na kojoj će se već sutra održati prva proba na Euroviziji. Pozornica oblika križa bit će smještena u sredini publike, kako bi stvorili jedinstveno iskustvo kroz koje će publika nastupe moći doživjeti iz svakog kuta.

Na pozornici veličine 186 četvornih metara nalaze se LED podovi, LED kocke i šarena svjetla. Sadrži čak 2168 rasvjetnih tijela, a postavljala se četiri tjedna. U pozadini pozornice nalazi se LED zaslon od 340 četvornih metara. Bila su potrebna četiri tjedna pretprogramiranja kako bi se svjetla dovela u konačno stanje u kojem su danas.

U Malmö Areni nalazit će se tim od 6 osoba koji će upravljati pozornicom kako bi svaki nastup bio u potpunosti ispunjen očekivanjima izvođača i njihovih timova, a produkcijski će ih podržati i tim od 36 ljudi na sceni. Samo je 55 sekundi na raspolaganju za promjenu svake scene, što zahtjeva savršenu organizaciju i koordinaciju.

- Videozasloni su prilično visoke rezolucije, radi se o ekranu od 2,5 mm. Pokušavamo proizvesti videosadržaj u kojem ili stavljamo umjetnika u okruženje ili imamo puno videosadržaja vođenog koreografijom. To je kao kad bi umjetnik zamahnuo rukom i tu se nešto događa. To je nešto na što je naš tim jako navikao i mislim da nam to jako dobro ide. Imamo dugu pozadinu rada na koreografiji, spajanja toga i videa. Ima samo mnogo trikova u rukavu koje smo naučili tijekom godina. Također olakšava kada zapravo kontroliramo prilično veliki dio procesa kao kuća za sadržaj i kao dizajneri rasvjete. Možemo vrlo lako ući i reći, u redu, promijenimo ovo, ili kada budemo izvodili ovu izvedbu, pobrinite se da sve ove stvari prikažete kao zasebne elemente. Mislim da smo tako uspjeli postići ovu razinu detalja u prilično kratkom vremenu na ovom projektu, kazao je Fredrik Stormby, dizajner svjetla i sadržaja ekrana.

Podsjetimo, Baby Lasagna, hrvatski predstavnik na ovogodišnjoj Euroviziji, jutros je sa zagrebačkog aerodroma otputovao u Malmö, gdje će već sutra imati prvu probu prije njegovog polufinala, koje je na rasporedu 7. svibnja. Marko je na aerodrom stigao u moćnoj Rimčevoj Neveri, kako i priliči jednom od najvećih favorita Eurovizije, a novinarima je ispričao kako mu je vožnja u električnom automobilu koji do sto kilometara na sat može "potegnuti" za manje od dvije sekunde bila posebno iskustvo.

