Snježana Schillinger: Meni se možete zamjeriti, možda vam zaboravim, ali ovo ne praštam

Poduzetnica i vlasnica modnog brenda Duchess Snježana Schillinger na Instagramu je napisala rođendansku čestitku svom sinu i svima poručila kako se njoj mogu zamjeriti i to će im oprostiti, ali ako se zamjere Dinu to im ne oprašta.

- Dragi moj sine, kada si mi dan na današnji dan na ruke nakon 10 sati truda da te donesem na svijet, svemir je izabrao mene da ti budem majka, da ti budem ona koja će uvijek i zauvijek biti na tvojoj strani, koja se nikada neće umoriti da te voli, da te pita kako si, da brine da li si jeo, da te podržava i da ti čuva leđa! Nisi me mogao birati kao ni ja tebe i moja će najveća želja i nada zauvijek da sam opravdala i ispunila tvoja očekivanja! Meni se možete zamjeriti, možda Vam zaboravim ali zamjeri te se mom sinu to ne praštam! Voli te mama! - napisala je Schillinger.

Snježana Schillinger sina, koji danas slavi 31. rođendan, dobila je u braku s bivšim suprugom Zoranom Mehunom, a sina je rodila u ranim dvadesetima te se u jednom intervju osvrnula i na majčinstvo u toj dobi.

- Svaka dob je lijepa za majčinstvo. Nekih stvari možda nisi svjestan s 20 godina, sve to nekako preleti jer se tražiš u kaosu. Tada sam htjela biti vani, a moje ostale prijateljice nisu imale djecu jer sam rodila mlada, odnosno s 22 godine. Bilo mi je jako teško. Morala sam pronaći nove prijatelje s kojima sam se družila zbog svog sina, a ustvari sam htjela ići sa svojim prijateljicama u provod. No, primjerice, sada je prednost to što ga nisam rodila u četrdesetoj. Bez obaveze sada mogu ići gdje god hoću. Franz i ja se probudimo pa shvatimo kako nam se ide za vikend u Milano i mi zaista odemo. To ne možeš kada imaš dijete - ispričala je Snježana koja je sada u braku s poduzetnikom Franzom Schillingerom.

Svake godine Snježana na društvenim mrežama za sinov rođendan napiše emotivnu objavu kroz crtice iz njihovog života i prošle mu je godine poručila: Postao si divna osoba bez ikakvih predrasuda prema ljudima. Plešeš ti fantastično kroz svoj život, a ja sam kroz svoju majčinsku ulogu zajedno s tvojim tatom učinila sve što sam znala i mogla.

