'Marko je odličan i volio bih da Euroviziju dovedemo u Zagreb'

Hrvatska je ove godine nesumnjivo jedan od favorita Eurovizije. Kladionice su nam dugo predviđale prvo mjesto, a naš Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" sada je drugi. Hrvatska delegacija otputovala je u Malmö, gdje Baby Lasagnu već u subotu očekuje prva proba. Šef delegacije Tomislav Štengl otkrio nam je sve detalje o nastupu, ali i očekivanjima.

Jesu li gotove pripreme, što nas očekuje?

Pripreme su gotove. Napravili smo sve što smo mogli. Naravno da ćemo raditi neke prilagodbe s obzirom na veličinu scene i sve detalje koje ćemo tamo tek upoznati. Nakon prve probe vidjet ćemo kako ide kadriranje, rasvjeta i neki režijski elementi pa ih zatim možemo prilagoditi.

Poznato je da Šveđani uz Britance rade najbolju produkciju u Europi. Sigurno je da nas i ove godine očekuje odličan show.

Britanci i Šveđani su svaki u svom segmentu najjači. Njihovi timovi su i jako iskusni po pitanju tih velikih stvari, tako da očekujem da će sve biti na razini kao i prošle godine. Prošle godine Britanci su stvarno oduševili. A godinu prije toga bila je Italija, tamo nije baš bilo sve najbolje. Tako da su možda Englezi imali i neku sreću što su došli nakon jedne lošije sezone pa napravili jednu senzacionalnu. Što se tiče Šveđana, komunikacija s njima traje već dva mjeseca i rad s njihovim timom koji se brine o svim detaljima nastupa je odličan. Očekujem da će sve što ćemo vidjeti biti fantastično.

Ove smo godine i mi među favoritima. Baby Lasagna bio je dugo na prvom mjestu kladionica, a sad je na drugom. Je li nam to uteg?

Iz mog iskustva kod svih izvođača mora se pojaviti neka trema na sceni Eurovizije. Marko za sada odlično funkcionira. Bio je na tri prepartyja. Ovaj zadnji u Amsterdamu bio je poprilično velik. Bilo je osam tisuća ljudi u dvorani i nije se osjećalo da je imao tremu, bio je siguran u sebe. Mislim da se u jednom trenutku može pojaviti nekakva trema, ali bitno je da to uspijemo prevladati. Zapravo, to što smo još uvijek drugi na kladionicama zapravo je samo jedan dodatni stimulans za njega jer, koliko se meni čini, on stvarno uživa u tome i dosad nije pokazivao nikakav strah.

Zanimljivo je da se skoro svake godine pojave neke optužbe o plagiranju, pa su tako i za Baby Lasagnu već pronašli koga je navodno plagirao?

Svake godine za svaku pjesmu koju je radio neki hrvatski izvođač čuo sam da je kopija nečega ili podsjeća na nekog. Jedino kod Leta 3 nisu imali ništa za reći. Ljudi zaboravljaju da kod plagijata ne možemo donositi osobne sudove, samo sud može presuditi je li nešto plagijat. U plagijat se ne ubraja samo koje su to note, nego i opći dojam pjesme i traži se koji je originalni autor, a kod Baby Lasagne sve se bazira na kupljenom sampleu za koji i ne znamo tko je autor. Moderna produkcija bazira se na sampleovima tako da teško da netko može reći da ovdje ima nekog plagijata. Realnost je da će takva pjesma nekog podsjetiti na nešto.

Ima li još lobiranja? Ksenija Urličić govorila je da je to bila najbitnija stavka kada je ona bila šefica naše delegacije.

Priča o lobiranju funkcionirala je u 90-im godinama i ja kao član referentne grupe prvo moram suzbiti bilo kakvo dogovaranje jer to više nije lobiranje, to je dogovaranje. Intencija Eurosonga je da to bude sve pošteno, fer i transparentno. Zato i tvrtka koja radi glasanje za Eurosong prati i društvene mreže i otkud se glasa telefonski. Prate i sve komunikacije između delegacija. Nije to tako jednostavno. Sjetimo se samo što je bilo u Torinu kada je šest delegacija ostalo bez bodova. Supervizor Eurosonga Martin Österdahl nije išao u nekakvo posebno dokazivanje toga. Samo je brisao bodove i rekao: "Žao mi je." Ni jedna od tih delegacija nije ušla u finale. Meni je ovo peti Eurosong i ne sjećam se da je netko s nekim dogovarao. Dakle, mi možemo imat teorije da Norvežani uvijek daju Šveđanima, Šveđani Fincima ili Hrvati Srbima, ali to je samo priča.

Pretpostavljam da su zato sad i uveli da u polufinalima glasa samo publika?

U zadnjih 20 godina se način glasanja svako malo mijenjao. Prvo smo imali samo publiku, pa publiku i žiri, pa onda opet publiku. Neke stvari moraju se promijeniti jer se vidi da uvijek dođe do neke anomalije. Na primjer, ako glasa samo publika, naravno da će publika birati nešto sasvim drugo nego žiri, žiri ima neke druge prioritete za koje glasa. Traži se kvaliteta pjevanja, kvaliteta pjesme, melodije. Ista stvar vam je, recimo, i kod nas. Dovoljno vam je pogledati što sluša publika, a što se najviše vrti na hrvatskim radio postajama.

Tko su po vama najveći Markovi konkurenti?

Kladionice ne lažu. Švicarac sad vodi. On ima jednu zahtjevnu pjesmu koju teško izvesti uživo, ali to je izveo na prepartyju u Madridu i tada je i naglo skočio. A ima i priču. Tu su, naravno, Nizozemac i Talijanka, ali i naš Marko. On je stalno tu negdje pri vrhu. Mislim da će sve te pjesme lagano ući u finale, a onda ćemo vidjeti. Bit će teško, ali osobno bih volio da Marko pobijedi i da Eurosong dovedemo u Zagreb.

Uzmimo hipotetski da iduće godine Eurovizija dolazi u Zagreb, možemo li to organizirati na nivou?

Eurosong više nije ono što je bio tamo devedesetih, on je sad postao jedan multimedijalni i multinacionalni globalni show koji prat cijeli svijet. Naravno da to košta. Ali on ima i svojih benefita i ja vjerujem da, ako hipotetski dođe do toga da mi pobijedimo, sigurno će se naći načina kako to financirati. Mi smo turistička zemlja i sad računajte da u petom mjesecu dođe oko sto tisuća ljudi u Zagreb. Mi smo zemlja koja ima more i nemamo nekih sigurnosnih problema, tako da smo primamljivi turistima. Jedan dio će se sigurno nakon toga preliti i na našu obalu, a da ne pričamo da se promocija države i grada radi od trenutka kada zemlja pobijedi. Sigurno je da će se onda i uloženi novac višestruko vratiti.

