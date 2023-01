Izdvojili smo najšokantnije stvari koje je princ Harry iznio u memoarima: Fizički sukobi, vrijeđanja, ubojstva

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, princ Harry (38) i Meghan Markle (41) 2020. godine 8. siječnja obznanili su svijetu kako napuštaju da se "povlače kao 'stariji' članovi" britanske kraljevske obitelji, preselili su se u Sjedinjene Američke Države i postali financijski neovisni. I dok je razlog, kako se tada komunicirao, bilo neprestano "neopravdano" napadanje Meghan Markle u britanskim tabloidima, te njihova želja za privatnošću, pogotovo kako bi se odmakli od medija i javnosti nakon svih napada, čini se kako su sada u medijima više nego ikad. Nakon bombastičnog intervjua kojeg su supružnici ekskluzivno dali voditeljici Oprah Winfrey, princ Harry odlučio je još detalja o kraljevskoj obitelji i svom životu iznijeti u knjizi/memoarima "Spare". Memoare je simbolično nazvao "spare", što znači rezerva jer su ga odmalena nazivali Rezervom u kraljevskoj obitelji, s obzirom da je bio rezerva bratu Williamu na kraljevskom tronu. Te "rezerve" odrekao se 8. siječnja 2020. godine.

Iskreni intervjui pred memoare

Ususret izlasku memoara, koji će se na policama, ali i online, moći kupiti već sutra, princ Harry dao je i dva intervjua kojim je promovirao knjigu. Sjeo je s Andersonom Cooperom u emisiji "60 Minutes" američke radiotelevizije CBS, ali i s Tomom Bradbyjem u emisiji "News at Ten" britanske televizije ITV. Bradby, bivši kraljevski dopisnik za ITV, prijatelj je Harryjeve obitelji i ranije ju je intervjuirao prilikom snimanja dokumentarnog filma o njihovoj turneji po Africi 2019. godine. - Nikada nije trebalo biti ovako, sva ta curenja i doturanja informacija u medije. Želim obitelj, ne želim instituciju. Ali oni kao da misle da je bolje da nas tretiraju kao neke zlikovce. Ni trun želje nisu pokazali za pomirenjem. Ja želim svog oca natrag, želio bih i svoga brata - izjavio je Harry u razgovoru s Bradbyjem.

Foto: JLPPA / Bestimage/BESTIMAGE Bande-annonce de l'interview du prince Harry, duc de Sussex, avec Tom Bradby pour la chaîne britannique ITV, avant la sortie de l'autobiographie du prince "Spare" ("Le Suppléant"). Le 4 janvier 2023. Prince Harry claims his family “have shown absolutely no willingness to reconcile” in a clip for a UK interview ahead of his autobiography release. He also claimed he would like to have father King Charles and brother Prince William “back” in the trailer for the interview with ITV's Tom Bradby. Buckingham Palace has refused to comment on the trailer which was conducted at a hired ranch in Montecito , California. Bradby has previously landed exclusive interviews with Harry, 38 and wife Meghan Markle, 41.In the clip, ahead of the interview being aired on January 8, two days before the book Spare is published, Harry says “it never needed to be this way”. He refers to the “leaking and the planting” before adding “I want a family, not an institution.” He also says, in an apparent reference to the royals, “they feel as though it is better to keep us somehow as the villains.” Self-exiled Royal Harry has also spoken to US TV personality Anderson Cooper for CBS news programme, 60 Minutes also due to be aired on January 8. Mr Bradby, a former royal correspondent for ITV, is a friend of Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, and previously interviewed them for a documentary about their 2019 Africa tour. He first got to know Harry when he worked with him on a documentary about Lesotho when the prince was on his gap year after leaving Eton. ITV said Bradby's programme titled Harry: The Interview, will go into “unprecedented depth and detail” about his life in and outside the Royal Family. January 4th, 2023. Photo: JLPPA / Bestimage/BESTIMAGE

Cooperu je odgovorio i na kritike javnosti zašto su sada više po medijima nego prije, te je rekao kako je svaki put htio sve riješiti privatno, iza zatvorenih vrata, no uvijek bi sve "nekako procurilo i završilo kao napad na moju suprugu".

- Moto kraljevske obitelji je: "Nikad se ne žali i nikad ne objašnjavaj". Ali uvijek bi dopisniku nekog medija davali neke informacije koje bi on mogao pustiti. Nama su govorili kako ne smijemo davati nikakve izjave te da nisu mogli javno braniti moju suprugu, a to su činili za sve ostale članove kraljevske obitelji - priznao je Harry. Oba intervjua prikazuju se po američkom vremenu u nedjelju navečer, stoga ćemo ih moći vidjeti cijele tek u noći na ponedjeljak.

Ipak, ono što je priznao u knjizi bilo je puno šokantnije. Britanski medij objavio je dijelove knjige ususret izlasku pa tako već znamo dosta detalja iznutra. Primjerice, princ Harry tvrdi da ga je brat William fizički napao zbog braka s Meghan. Naveo je da se sukob dogodio u njegovu domu u Londonu 2019. godine. Imao je vidljivu ozljedu na leđima nakon što ga je princ od Walesa zgrabio za ovratnik i pokidao mu ogrlicu prije nego što ga je srušio na pod. Harry nadalje tvrdi da je William američku glumicu nazvao "teškom", "bezobraznom" i "toksičnom", a na to je Harry uzvratio Williamu kako ponavlja priče i naslove o Meghan koje plasiraju britanski mediji i time je htio dati do znanja Williamu kako sumnja da upravo on plasira medijima takvu sliku o Meghan. U tom trenutku je William poludio i izgubio kontrolu te fizički napao svog brata.

Foto: Kirsty O'Connor/PRESS ASSOCIATIO The Duke and Duchess of Sussex walk to meet members of the public at Windsor Castle in Berkshire following the death of Queen Elizabeth II on Thursday. Picture date: Saturday September 10, 2022. Photo: Kirsty O'Connor/PRESS ASSOCIATION

- Sve se dogodilo tako brzo. Dakle, vrlo brzo. Uhvatio me za ovratnik, strgnuo mi ogrlicu i srušio me na pod. Sletio sam na pseću zdjelu koja je pukla ispod mojih leđa, a komadići su me zarezali. Ležao sam na trenutak ošamućen, a onda sam ustao i rekao mu da izađe - opis je svađe i fizičkog sukoba prinčeva. U knjizi navodno Harry tvrdi kako su ga u mlađim danima upravo William i supruga Kate Middleton nagovorili da na jednu zabavu odjene nacističku uniformu koja mu je kasnije donijela loš publicitet. Osim toga, princ Harry u memoarima piše i o britanskom kralju Charlesu i njegovoj nekadašnjoj priležnici, a danas supruzi Camilli Parker-Bowles. - Zato smo Willy i ja, kad je došlo pitanje, obećali ocu da ćemo Camilli poželjeti dobrodošlicu u obitelj. Jedino što smo tražili zauzvrat je da je ne oženi - napisao je Harry. Na Camillu je gledao kao na zlu maćehu. Svoju je pomajku optužio i da surađuje s tabloidima.

Htio je odustati

Osim toga, ispričao je i o svojim danima u vojsci. Harry je tako priznao da je tijekom svoje druge ture u Afganistanu 2012. godine ubio 25 talibana. Dodao je kako na njih nije gledao kao na ljude, nego kao na 'šahovske figure koje je skinuo s ploče', a potom objasnio kako ne možeš ubijati ako na nekoga gledaš kao na čovjeka. Kazao je i kako mu ta činjenica ne pričinjava zadovoljstvo, no da se toga niti ne srami. Iako većina ljudi zna da je imao problema s drogom i alkoholom u mladosti, Harry je u memoarima otkrio da je kokain probao sa 17 godina. Harry kaže da je kokainom htio postići da osjeti nešto.

- Nije bilo zabavno i nije me učinilo posebno sretnim, kao što se činilo da je drugima, ali je učinilo da se osjećam drugačije, a to je bio moj glavni cilj. Osjećati se. Biti drugačiji. Bio sam 17-godišnjak spreman isprobati gotovo sve što bi promijenilo unaprijed uspostavljeni poredak - piše. Priznao je princ i da drži majčinu kosu u kutijici, da je izgubio nevinost na livadi iza jednog puba kad je imao 17 godina sa starijom gospođom koja ga je "tretirala kao mladog pastuha". Sve ovo nisu male optužbe i privatni detalji, zbog čega ne čudi da je htio i odustati od objavljivanja knjige. Britanski mediji u subotu su objavili kako je nakon posjete kraljici Elizabeti II., nakon jubileja 2021. godine, htio odustati njoj u čast. Sve se, doduše, promijenilo nakon njezine smrti.

VIDEO Slavni koji su nas napustili 2022. godine