Enis Bešlagić: 'Zbog serije 'Naša mala klinika' dao sam otkaz, a danas nemam niti jednu marku od toga, sve ide Đuri'

Glumac Enis Bešlagić (48) hrvatskoj publici najpoznatiji je po svojim televizijskim početcima i ulozi u seriji 'Naša mala klinika' u kojoj je glumio legendarnog portira Šemsu. Serija se emitirala od 2004. do 2007. godine, a zbog velikog uspjeha i popularnosti koju je doživjela reprize serije i danas se rado gledaju. O ulozi Šemse u 'Našoj maloj klinici' Enis je nedavno progovorio u intervjuu za bosanske medije.

- I da sam igrao bilo koju drugu ulogu u „Našoj maloj klinici“ mislim da bih opet ostavio veliki trag. Jednostavno, vrijeme mi je odgovaralo, bio sam zaigran, završio glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, željan posla u Bosni i Hercegovini. Bio sam član Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, a oni me nisu htjeli pustiti da snimam seriju. Pa sam odlučio dati otkaz. I tada sam kao prvi i jedini glumac u povijesti našeg teatra, dao otkaz u kazalištu zbog snimanja serije, i rekao da se nekom drugom napravi mjesto da ga ja ne zauzimam. To mnogi nisu napravili, nego su koristili plaću iz budžeta, a sa strane su snimali puno, tezgarili i dodatno zarađivali. Ja to nisam radio, hvala Bogu, i na to sam jako ponosan. I onda sam završio „na ledu“. A kada si „na ledu“ postoji velika mogućnost da „prokližeš“. Ipak sam „stao na noge“. A što se tiče uloge Bosanca-portira u „Našoj maloj klinici, na kraju sam ispao najpametniji od svih tamo „doktora“ i „ravnateljica“, koji su se hvalili tim „titulama“ - istaknuo je Enis za Slobodnu Bosnu.

Iako se serija stalno reprizira, on kaže kako od toga nema financijski benefit. - Nažalost, ja ni od jedne reprize serije „Naša mala klinika“, od njene prodaje nemam ništa, nijednu marku. Sva prava ima njen autor Branko Đurić Đuro. Hvala Bogu da danas imam svoju publiku od koje mogu živjeti i koja je nekako izgrađena zajedno sa mnom i jako sam sretan zbog toga - kaže Bešlagić kojeg je domaća publika nedavno mogla pratiti i u RTL-ovoj seriji 'Blago nama' u kojoj je igrao uz Hristinu Popović, Filipa Križana, Taru Rosandić i Žarka Radića.

- Raditi na seriji „Blago nama“ je jedno predivno iskustvo. I sa Tarom Rosandić i sa Filipom Križanom, i sa Hristinom Popović i Žarkom Radićem, i sa svim tim divnim kolegama bilo je predivno raditi. Snimali smo u doba korone, serija je bila aktualna i pisci su se zaista trudili da u scenarij ubace sve ono što je bilo aktualno, od potresa do korone- kaže Enis koji sa svojom obitelji živi u Sarajevu, a tamo uloga za njega nema.

- Iako cijelo vrijeme živim u Sarajevu, moja obitelj živi u Sarajevu, za mene cijelo vrijeme govore da sam otišao iz grada, da mi valjda ne bi dali kakvu ulogu. A ja sam cijelo vrijeme bio tu, sve što sam zaradio u Hrvatskoj donio sam tu, plaćam porez tu, a najmanja prava imam. Mnogi će reći da sam otišao i to zvuči kao da sam nešto ukrao. Ustvari je suprotno, i dalje sam rezident u Bosni i Hercegovini. Vjerojatno je najlakše reći kako Enis nije tu i ne moramo mu davati uloge. Nadam se da će biti i više prilike da se radi u kazalištu i da se radi s kolegama - zaključio je Enis.

VIDEO Vjekoslava Huljić: "U pjesmi sam ograničena, a u knjizi se mogu otkačiti i izmišljati do mile volje"