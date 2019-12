Pjevač bi zbog nevjere morao platiti 500.000 dolara, pa se ispričao nakon skandala

Kada je američki glazbenik i glumac Justin Timberlake prije nešto više od tjedan dana viđen u društvu tamnopute kolegice Alishe Wainwright, s kojom trenutno snima i film u kojem glume ljubavnike, krenule su glasine o njegovom razvodu s predivnom glumicom Jessicom Biel.

Naime, oženjeni glumac je viđen u pauzi od snimanja u društvu kolegice u baru u New Orleansu, a fanovi su odmah primijetili da Timberlake na fotografijama ne nosi vjenčani prsten. Glumac je Wainwright držao za ruku, a ona ga je mazila po nozi, što je pokrenulo glasine o mogućem preljubu. Strani mediji su pisali kako kolege tvrde da između njih nema ničeg.

Timberlake je sada javno progovorio o večeri koja mu je skoro uništila brak.

"Trudim se držati dalje od tračeva koliko god mogu, ali zbog svoje obitelji mislim da je važno da progovorim o tračevima koji nanose bol ljudima koje volim. Prije nekoliko tjedana loše sam prosudio - ali želim biti jasan - ništa se nije dogodilo između moje kolegice i mene. Te sam večeri previše popio i žao mi je zbog načina na koji sam se ponašao. Trebao sam biti pametniji. To nije primjer koji želim pokazati svom sinu. Ispričavam se svojoj nevjerojatnoj ženi i obitelji što sam ih doveo u takvu sramotnu situaciju, fokusiran sam na to da budem najbolji mogući suprug i otac. Ovo nije bilo to. Jako sam uzbuđen što radim na filmu 'Palmer', veselim se nastavku snimanja i uzbuđen sam što će ga ljudi vidjeti", napisao je Timberlake na Instagramu.

Predbračni sporazum

Jessica Biel još se nije oglasila o cijeloj situaciji, kao ni Alisha Wainwright.

I dok se po medijima vrte nagađanja oko toga je li se nešto zbilja dogodilo, obožavatelji bruje oko njegovog predbračnog ugovora sa suprugom Jessicom Biel koji će koštati pjevača i glumca pola milijuna dolara ako on 'odustane'.

Nakon što su Timberlake i Biel izrekli sudbonosno 'da' u 2012. godini, New York Daily News izvijestio je da su potpisali ugovor u kojem su precizirali kako će podijeliti svoju imovinu ako se ikada razvedu, a Timberlake se drži financijski odgovornim u slučaju nevjere.

Neto vrijednost Timberlake-a prema 2019. godini nadmašila je 200 milijuna dolara.