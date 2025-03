Oktiveno tko će predstavljati Veliku Britaniju na Euroviziji! Kako vam se sviđa pjesma?

Velika Britanija je odabrala svoje predstavnike za Eurosong 2025. godine – country-pop trio Remember Monday. Ove talentirane glazbenice, poznate po svojim snažnim vokalima i besprijekornim harmonijama, predstavit će se pjesmom "What The Hell Just Happened?". Natjecanje će se održati u Baselu, u Švicarskoj, od 13. do 17. svibnja. Remember Monday čine tri najbolje prijateljice: Lauren Byrne, Holly-Anne Hull i Charlotte Steele. Upoznale su se još u srednjoj školi 2013. godine i od tada zajedno stvaraju glazbu, okupljajući se svakog ponedjeljka, odakle i potječe ime benda. Same sebe opisuju kao "pop djevojke s malo yeehaw-a", spajajući elemente popa i country glazbe.

Njihov glazbeni put uključuje sudjelovanje u popularnom natjecanju The Voice UK 2019. godine, gdje su stigle do četvrtfinala pod mentorstvom Jennifer Hudson, koja ih i dalje podržava. Osim toga, Remember Monday su nastupale na brojnim festivalima, uključujući Country to Country, Buckle and Boots, i The Long Road, a imaju i zavidnu bazu obožavatelja na društvenim mrežama, posebno na TikToku, gdje broje preko 500.000 pratitelja i više od 11 milijuna lajkova. Poznate su po svojim duhovitim a capella obradama raznih pjesama, ali i po tome što pjevaju uvrede koje im ljudi ostavljaju u komentarima.

Sve tri članice benda imaju bogato iskustvo u mjuziklima. Nastupale su u poznatim produkcijama kao što su Les Misérables, The Phantom of the Opera, Mary Poppins i Matilda. Lauren je čak imala glavnu ulogu u nacionalnoj turneji mjuzikla SIX The Musical. Njihova glazba inspirirana je umjetnicima kao što su The Chicks, Pistol Annies, Dolly Parton, Linda Ronstadt i Emmylou Harris.

Pjesma "What The Hell Just Happened?" opisuje kaotično jutro nakon lude noći provedene s prijateljima. Pjesma savršeno demonstrira humor, pristupačnost i prepoznatljive harmonije benda. Opisana je kao mješavina Abbe, Sama Rydera i mjuzikla Six, uz utjecaje rock opere i hitova iz 80-ih. Napisale su je same članice benda, uz pomoć Brit Award nominiranog dvojca Billen Ted (Tom Hollings i Sam Brennan), Thomasa Stengaarda (koji je napisao dansku pobjedničku pjesmu "Only Teardrops" 2013. godine) i pop umjetnice Julie 'Kill J' Aagaard.

Remember Monday bit će prva ženska grupa koja će predstavljati Veliku Britaniju na Eurosongu još od 1999. godine, kada je nastupila grupa Precious. "Osjećamo se kao da smo na drugom planetu. Ništa nam još nije sjelo," izjavile su članice benda za BBC Radio 2. "Ovo je luda čast. Donijet ćemo puno zabave, energije i, nadamo se, nešto što još niste vidjeli na pozornici Eurosonga."

Iako je Švedska trenutno favorit za pobjedu, Remember Monday dolaze na natjecanje s visokim nadama.

One su iskusne izvođačice koje mogu uživo izvesti precizne troglasne harmonije. Njihova energična izvedba i zarazna pjesma mogle bi im osigurati dobar plasman. Prošle godine, predstavnik Velike Britanije, Olly Alexander, zauzeo je 18. mjesto s pjesmom "Dizzy", osvojivši nula bodova od publike. Remember Monday se nadaju da će popraviti taj rezultat.