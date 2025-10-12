Obitelj koja je oduševila Maju Šuput svojim akrobatskim nastupom o Hrvatskoj: 'Osjećali smo se kao da smo ponovno kod kuće'

Treća audicijska emisija showa "Supertalent" koja se emitirala proteklog vikenda po mnogočemu je bila posebna. Zanimljive točke kandidata koje su privukle pozornost žirija i publike samo su jedna od posebnosti. Uz to, jednu kandidatkinju imali smo priliku gledati čak dva puta. Radi se o malenoj akrobatkinji Liliyi Turkeievoj koja je pokazala svoje umijeće, dobila četiri 'da' od žirija, a onda otkrila i da ima još jedno iznenađenje za sve.

To iznenađenje, kako smo otkrili pred kraj emisije, bio je njezin nastup s roditeljima i sestrom. Naime, Liliya se na pozornicu vratila u društvu sestrice Renate, mame Julije i tate Dime koji su nastupili kao Duo Turkeev & Kids. Akrobatskom točkom ispričali su svoju priču, a njihov nastup te vještine oduševile su Maju Šuput koja je ovu obitelj odlučila poslati direktno u polufinale. Maja je uz komplimente za nastup položila ruku na zlatni gumb, a s njom su se složili članovi žirija i publika. S ovom zanimljivom obitelji porazgovarali smo nakon nastupa, a oni su nam otkrili svoju priču.

Dobili ste zlatni gumb od Maje! Kako se osjećate?

Samo biti na ovoj pozornici za nas je već golema sreća, a dobiti zlatni gumb je ostvarenje najvećeg sna. To je trenutak koji se ne može opisati riječima.

Jeste li mogli zamisliti da će vam se ovo dogoditi?

Iskreno, nikada nismo ni pomislili da bismo mogli dobiti zlatni gumb. Samo smo željeli podijeliti našu obiteljsku priču, uživati u nastupu s djecom i prenijeti emocije publici. To što je žiri naš nastup doživio toliko posebno za nas je ogromna čast i neizmjerna sreća.

Zlatni gumb je prolazak u polufinale. Jeste li već počeli razmišljati o svom polufinalnom nastupu? Možete li nam, barem malo, otkriti što možemo očekivati?

Da, već radimo na polufinalnom nastupu! Ideja nam već dugo živi u srcima i sada u nju ulažemo svu svoju energiju. Želimo dirnuti publiku, probuditi emocije i, naravno, oduševiti ih zahtjevnim i vizualno prekrasnim akrobatskim elementima. Bit će to priča o ljubavi, snovima i inspiraciji.

Što vas je potaknulo da se prijavite na Supertalent Hrvatska?

Inspirirala nas je djevojka iz Hrvatske, Anica Perić. Došla je u Njemačku na jednu našu radionicu i ispričala nam da se priprema nastupiti na Supertalentu. Govorila je s toliko ljubavi o svojoj zemlji da su nas njezine riječi duboko dotaknule. Zajedno s našom djecom odlučili smo doći i sami upoznati tu čarobnu, predivnu zemlju.

Nastupali ste u više verzija showa, a u Španjolskoj ste čak pobijedili! Kako biste opisali iskustvo u Hrvatskoj?

Potpuno je drugačije. Hrvatska nas jako podsjeća na Ukrajinu, naše kulture su slične, a ljudi su topli, ljubazni i otvoreni. To nam je jako nedostajalo. Sudjelovanje u ovom projektu bilo je iznimno dirljivo, pozornost i toplina ljudi oko nas bili su nezaboravni. Osjećali smo se kao da smo ponovno kod kuće.

Kako su publike u drugim zemljama reagirale na vaše nastupe?

U svim zemljama publika nas je divno primila. No naš nastup s djecom posebno duboko dira ljude, pogotovo u zemljama gdje je obitelj u središtu svega. Primjerice, u Španjolskoj i Latinskoj Americi, gdje su obiteljske vrijednosti vrlo snažne, reakcije su bile izuzetno emotivne. Ista toplina dočekala nas je i u Hrvatskoj. U Ukrajini je obitelj uvijek na prvom mjestu, a osjećamo da je isto i kod vas.

Koji su bili vaši prvi dojmovi o Hrvatskoj? Jeste li prije dolaska mnogo znali o našoj zemlji?

Prvi dojam bio je: vi ste nam tako slični: po duhu, jeziku i kulturi. Prije dolaska znali smo da je Hrvatska iznimno lijepa zemlja i domovina Nikole Tesle. A to za nas puno znači, malo je ljudi poput njega. Naše kćeri Liliya i Renata imaju mnogo školskih prijatelja iz Hrvatske koji su nas često pozivali da dođemo i posjetimo vas. Sada razumijemo i zašto.

Jeste li stigli razgledati Zagreb ili možda našu prekrasnu obalu?

Jesmo! Dan nakon emisije unajmili smo automobil i s Anicom Perić otputovali u Trogir, u njezin rodni grad. Pozvala nas je i pokazala nam hrvatsku obalu. Njezina nas je obitelj dočekala s nevjerojatnom toplinom, prava divna hrvatska obitelj! Organizirali su nam nezaboravan izlet: šetali smo obalom, posjetili stare tvrđave, a Aničin otac Zoran odveo nas je i na vožnju brodom oko otoka. Bilo je kao u bajci.

Vaši nastupi kao Dua Turkeev očaravajući! Kako je zapravo počeo vaš umjetnički put?

Dima: Kao dijete sam trenirao hrvanje i jako sam volio sport. Nakon škole nisam razmišljao o odlasku na fakultet jer sam se htio baviti sportom, a moja majka je htjela da studiram. Vidjela je na televiziji emisiju o studentima cirkuske akademije i rekla mi da jedna postoji i u našem gradu. Isprva nisam bio oduševljen, ali sam otišao i odmah su me primili. Od tog trenutka zaljubio sam se u cirkusku umjetnost i trenirao s ogromnim entuzijazmom. Ta odluka promijenila mi je život.

Julija: Oduvijek sam bila jako aktivna. Kad sam imala 13 godina, u razred mi je došla djevojka koja je pohađala cirkuski studio. Moja sestra blizanka i ja odlučile smo se pridružiti i bila je to ljubav na prvi pogled. Imali smo divnog trenera koji me naučio voljeti cirkus. Nakon škole upisala sam cirkuski koledž i tada je započelo moje putovanje svijetom.

Koliko dugo zajedno trenirate i nastupate?

Zajedno profesionalno nastupamo već više od 20 godina.

Koliko sati dnevno obično trenirate i u čemu je tajna vaše snage i fokusa?

Iskreno, ne doživljavamo to kao posao. To je naš život. Cijeli dan provodimo u dvorani, na pozornici ili u areni. Teško je reći koliko točno sati treniramo, ponekad i cijeli dan. Tajna je jednostavna: volimo ono što radimo.

U svoje nastupe uključili ste i kćeri. Kako je došlo do te ideje?

Sve je počelo slučajno, tijekom pandemije, kad su svi javni događaji bili otkazani. Provodili smo puno vremena u dvorani, a djeca su nas često molila da se igramo s njima i da „lete“ zajedno s nama. Tako su nastali prvi trikovi i elementi. Kasnije smo nastupili u jednom talent showu i prošli u polufinale, ali nismo imali spremne druge točke, jednostavno smo se igrali. Tako je nastao naš obiteljski nastup.

Jeste li kroz karijeru doživjeli ozbiljnije ozljede? Kako ste se s njima nosili?

Naravno, ozljede su neizbježan dio našeg posla. Oporavak je uvijek težak jer su naša tijela naš najvažniji alat. No, radu pristupamo vrlo profesionalno i činimo sve da ih spriječimo. To je najvažnije: ozbiljan pristup i duboka ljubav prema onome što radimo.