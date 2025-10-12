Preminuo pjevač jednog od najpopularnijih britanskih bendova u povijesti: 'Iznenada i neočekivano nas je napustio'

John Lodge, basist, pjevač i jedan od ključnih autora pjesama kultnog benda The Moody Blues, preminuo je u 83. godini života. Vijest je potvrdila njegova obitelj u dirljivoj izjavi, ističući da je otišao "iznenada i neočekivano". Iako uzrok smrti nije objavljen, naveli su da je "mirno otplovio okružen svojim voljenima i uz zvukove The Everly Brothersa i Buddyja Hollyja", glazbenika koji su oblikovali njegovu mladost. Lodge, koji je preživio moždani udar krajem 2023. godine i potpuno se oporavio, do samog je kraja bio aktivan, s turnejom koja je trebala biti nastavljena u prosincu.

U izjavi za javnost, obitelj je naglasila što je Lodgeu bilo najvažnije u životu. "Kao što zna svatko tko je poznavao ovog čovjeka ogromnog srca, njegova trajna ljubav prema supruzi Kirsten i obitelji bila mu je najvažnija stvar, a slijedile su je strast prema glazbi i njegova vjera. Nikad nije bio sretniji nego na pozornici – bio je 'samo pjevač u rock and roll bendu' i obožavao je nastupati sa svojim bendom i zetom Jonom Davisonom, pjevačem grupe Yes, te dijeliti glazbu sa svojim obožavateljima. Još više radosti donosio mu je rad s kćeri Emily i sinom Kristianom te gledanje unuka Johna-Henryja kako igra nogomet i sanjarenje da će jednog dana zaigrati za Birmingham City." Lodge je bio poznat i kao evangelički kršćanin, a govorio je kako mu je vjera pomogla izbjeći ekscese rock'n'roll života.

John Charles Lodge, rođen 20. srpnja 1945. u Birminghamu, nije bio osnivač The Moody Bluesa, ali njegov dolazak 1966. godine, zajedno s Justinom Haywardom, označio je prekretnicu. Bend se transformirao iz R&B sastava u pionire progresivnog i simfonijskog rocka. Lodge je bio ključni dio postave koja je snimila sedam temeljnih albuma, uključujući remek-djela poput "Days of Future Passed", "On the Threshold of a Dream" i "A Question of Balance". Njihov inovativni zvuk, koji je spajao rock s klasičnom glazbom, donio im je svjetsku slavu i prodaju više od 70 milijuna albuma. Unatoč golemom utjecaju, bend je desetljećima bio zanemarivan od strane Kuće slavnih rock and rolla, u koju su konačno primljeni 2018. godine.

Osim što je bio prepoznatljiv basist čije su dionice davale energiju čak i najnježnijim baladama poput "Nights in White Satin", Lodge je bio i plodan autor pjesama. Njegov potpis nose neki od najvećih hitova benda, kao što su energična "Ride My See-Saw" i autoironična himna "I'm Just a Singer (In a Rock and Roll Band)", koja je postala hit s obje strane Atlantika i po kojoj je nazvao svoju posljednju turneju. Također je autor introspektivne balade "Isn't Life Strange", za koju je, kao i za "I'm Just a Singer", osvojio prestižnu nagradu ASCAP za pisanje pjesama. S Haywardom je supotpisao i hit iz 1981. godine, "Gemini Dream". Njegov autorski stil često je sadržavao, kako je sam rekao, "domaću filozofiju" i slojevitost koja je pozivala na dublje slušanje.