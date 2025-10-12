Naši Portali
DOMU MOM

Domoljubni spektakl u Areni Zagreb, čak 146 glazbenika zapjevalo najveće hitove hrvatske glazbe uz tisuću zastava

Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
12.10.2025.
u 09:32

Od prvih stihova hrvatske himne i jednog od najvećih hitova 2025. godine - pjesme „Ako ne znaš šta je bilo“ pa sve do posljednjeg takta i zajedničke izvedbe „Moje domovine“, večer domoljublja i glazbe povela je euforičnu publiku iz svih dijelova Hrvatske i dijaspore na putovanje kroz emocije i ponos prema domovini

Spektakularni koncert „Domu mom“ okupio je 18.000 srca u Areni Zagreb koja su kucala za domovinu uz čak 146 izvođača na pozornici i najveće domoljubne hitove koji su se orili dvoranom puna tri sata. Od prvih stihova hrvatske himne i jednog od najvećih hitova 2025. godine - pjesme „Ako ne znaš šta je bilo“ pa sve do posljednjeg takta i zajedničke izvedbe „Moje domovine“, večer domoljublja i glazbe povela je euforičnu publiku iz svih dijelova Hrvatske i dijaspore na putovanje kroz emocije i ponos prema domovini. Ljepoticu na Laništu ispunili su i brojni domoljubni motivi, među kojima su najupečatljivije bile hrvatske zastave, njih skoro tisuću, koje su se energično vijorile čitavu večer, pridonoseći dojmu koji će svim prisutnima zauvijek ostati u pamćenju.

Miroslav Škoro, Mate Bulić i Josip Ivančić predvodili su glazbeni spektakl, izvevši neke od svojih najvećih hitova, među kojima su „Sude mi“, „Ne dirajte mi ravnicu“, „Moja Hercegovina“ i „Na kamenu rođen“ - uz tisuće zapaljenih svjetala i glasove generacija koji su doslovno „grmili“ Arenom – posebno nakon što je Škoro posvetio svoj nastup, među ostalim, hrvatskim braniteljima te svima onima koji više nisu s nama.

Uz njih su nastupili i brojni drugi izvođači: Jacques Houdek, bivši frontmen Opće opasnosti Pero Galić, Tiho Orlić i Klapa HRM „Sveti Juraj“, Zaprešić Boys, tamburaški sastav Gazde, Klapa Cambi, Stjepan Jeršek Štef, Šima Jovanovac, Dražen Žanko, Mirko Švenda Žiga, Bruno Krajcar, Frano Pehar, Etno skupina Čuvarice, Nika Pastuović, Jure Brkljača, Dino Petrić, Pava, Klapa Cesarice, SKUD „Ivan Goran Kovačić“, te najmlađa zvijezda večeri - desetogodišnji Marino Vrgoč, pobjednik prve sezone showa The Voice Kids Croatia i ovogodišnji predstavnik Hrvatske na Dječjoj Euroviziji. Simbol nove generacije koja nosi domoljubni žar u srcu, Marino je izveo pjesme „Poljubi zemlju“ i „Dalmatinac sam“, dodatno rasplamsavši ponos i toplinu u ispunjenoj dvorani ovog legendarnog projekta Laudato televizije.

Podsjetimo, prva dva koncerta „Domu mom“, održana u zagrebačkoj Areni i zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića, bila su ispunjena do posljednjeg mjesta. Nakon još jednog uspješnog spektakla, organizatori s ponosom najavljuju i njegovo četvrto izdanje - iduće ljeto u Splitu. Pod zvjezdanim nebom nad morem i u ambijentu legendarnog stadiona, tisuće i tisuće glasova ponovno će se ujediniti u jedno srce i jedan refren - za domovinu, narod i ljubav prema zemlji koju volimo. Bit će to još jedna večer koja će ući u povijest, baš kao i ova u Areni Zagreb.

Avatar Cro_Doc
Cro_Doc
09:43 12.10.2025.

Mene zanima koliko je gledatelja služilo vojni rok ili su ga spremni služiti sad kad se uvede? @Briselko je svog sina sakrio, a on sigurno nije izolirani slučaj foteljaškog domoljuba.

