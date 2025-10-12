FOTO Legendarni Cro Cop oženio se na današnji dan, pogledajte fotografije s vjenčanja

Jedan od najomiljenijih hrvatskih sportaša Mirko Cro Cop Filipović na današnji dan 2002. godine vjenčao se sa suprugom Klaudijom.  Prije nego što je postala gospođa Filipović, Klaudija Šuker, tada 26-godišnja Zagrepčanka, radila je kao anesteziološka tehničarka u bolnici "Sestre milosrdnice". 
Foto: Igor Kralj/HISTORY I/C
Upravo je njezina smirenost i ljupkost uspjela "omamiti" Cro Copa, a nakon sedam godina stabilne veze, par je odlučio okruniti svoju ljubav brakom. Sudbonosno "da" izrekli su u  u crkvi Svete Barbare u Gornjem Vrapču, na ceremoniji koju je vodio velečasni Mate Matić. 
Foto: Igor Kralj/HISTORY I/C
Crkva je bila simbolično smještena tek nekoliko stotina metara od Klaudijine roditeljske kuće, stvarajući intimnu i obiteljsku atmosferu za ovaj važan dan. Prije vjenčanja, par je već dijelio životni prostor u velikom stanu u zagrebačkoj Malešnici, koji je Mirko kupio novcem zarađenim u najprestižnijim svjetskim arenama.
Foto: Igor Kralj/HISTORY I/C
Vjenčanje je bilo prožeto emocijama i tradicijom, ali i jednim detaljem koji savršeno opisuje Mirkovu posvećenost. Naime, čak ni na dan vlastitog vjenčanja nije preskočio trening. Mirku je kumovao prijatelj iz djetinjstva iz Privlake, Igor Jurić, dok je Klaudijina kuma bila njezina sestrična Dubravka Šuker. 
Foto: Igor Kralj/HISTORY I/C
Posebno dirljiv trenutak bio je kada je Klaudiju do oltara dopratio njezin otac Mirko, zetov imenjak, dok su ponosne majke, Ana Filipović i Đurđa Šuker, sve pratile ganute do suza. Nakon crkvenog obreda, svadbena povorka uputila se prema hotelu "I", gdje je organizirana velika proslava. 
Foto: Igor Kralj/HISTORY I/C
Za glazbenu podlogu bili su zaduženi članovi skupine Magnusi, a kao posebno iznenađenje večeri nastupio je legendarni Zlatko Pejaković, koji je obećao otpjevati neke od svojih najvećih uspješnica. 
Foto: Igor Kralj/HISTORY I/C
Među brojnim uzvanicima, uz Mirkove prijatelje iz Zagreba i Slavonije, našla su se i poznata lica poput tadašnjeg dogradonačelnika Milana Bandića, boksača Stjepana Božića, TV voditelja Hameda Bangoure sa suprugom te Mirkovih zapovjednih prijatelja iz Antiterorističke jedinice Lučko i Specijalne policije. 
Foto: Igor Kralj/HISTORY I/C
Sretan brak ubrzo je bio blagoslovljen djecom. Već u ožujku 2003. godine na svijet je stigao njihov prvi sin Ivan, a sedam godina kasnije, 2010. godine, obitelj je postala bogatija za još jednog člana, sina Filipa.
Foto: Igor Kralj/HISTORY I/C
Foto: Igor Kralj/HISTORY I/C
