Novinarka i podcasterica o Veneciji: 'Najbolje je putovati izvan sezone, a grad je poprilično skup'

Svako mjesto koje posjetimo lijepo je na svoj način, ima neku svoju priču i posebnost, no grad u koji danas idemo vječna je inspiracija te uvijek iznova privlači svojim pričama, legendama i posebnošću. U predivnu i romantičnu Veneciju vodi nas novinarka i podcasterica Maja Marić koja radi na njemačkom WDR-u. Maju, domaća publika poznaje i po podcastu "Samo bez panike" koji vodi s kolegicom Margaritom Tomić, njih dvije u svojoj emisiji često govore o svakodnevnim temama, ali i o tabu temama o kojima nemamo priliku slušati u javnom prostoru. Među ostalim, često Maja dijeli i svoje iskustvo života u Kölnu, pa nam tako otkriva i da je priliku za odlazak u Veneciju dobila zahvaljujući jesenskim praznicima svoje djece koji su u listopadu u njihovim školama.

"To je idealno vrijeme za putovanje po Europi, a naša želja je bila destinacija na kojoj je vrijeme ljepše. Uz to, htjeli smo izbjeći i putovanje avionom te previše stresa, a Venecija je s Kölnom povezana vlakom, tako da se ispostavila kao najbolja opcija", objašnjava nam novinarka i podcasterica koja se u Veneciju uputila u obiteljskom aranžmanu, odnosno u društvu supruga i dvoje djece i to sredinom listopada. U ovom bajkovitom gradu ostali su pet dana, a odabir destinacije bio je spontan.

"Par tjedana prije obiteljski smo pratili seriju 'Stanley Tucci: Searching for Italy' i djeca su bila oduševljena. Tako sam pomislila da je možda vrijeme da ju krenemo istraživati", istaknula je Maja kojoj ovo nije bio prvi posjet ovom divnom gradu. "Samo jednom sam bila na par sati kad sam bila mala, mislim da sam imala šest godina. Imam jednu sliku s Trga sv. Marka, gdje se smiješim sa šeširom kakav nose gondolijeri i držim plastičnu gondolu u ruci. To mi je ostala kao draga uspomena i uvijek sam se htjela vratiti. Ali više od toga se nisam baš sjećala", kaže te dodaje da ju je ovaj grad oduševio.

Foto: Privatni album

Naši putnici bili su smješteni u hotelu Numa Venice Palazzo Orseolo koji se nalazi u samom centru. "Oni imaju velike obiteljske sobe koje su zapravo apartmani, imali smo dvije kupaonice i kuhinju, što je super kad putuješ s djecom. Mogli smo opušteno ustajati, ne brinuti se kasnimo li na doručak i ima li nešto za jesti što djeca ne vole", ističe te dodaje da s djecom putuje oduvijek. "Zbog toga je uvijek sve prilagođeno njima i njihovoj dobi. Zato smo izabrali hotel u centru, jer nam to štedi vrijeme i živce kada se umorna djeca nakon cijelog dana vani moraju vratiti nazad i slično. A tako biramo i što obilazimo i kada. Nemamo nabrijane rute i ne prelazimo 20.000 koraka dnevno. Oni to ne mogu i onda nitko ne uživa. A ovo je putovanje za sve nas i uz to je i odmor. Tako da se mi držimo 'pomalo' filozofije", govori Marić.

Ovaj obiteljski izlet tako je uključivao sve poznate znamenitosti, uz iznimku toga da su zaobišli one gdje su bili redovi. "U crkvu sv. Marka i Duždevu palaču nismo ulazili, vidjeli su ih izvana. Ali smo išli na toranj koji je na trgu jer im je to zanimljivo. Išli smo i u pomorski muzej koji je u super dijelu grada i za ručak, a taman dovoljno udaljen za šetnju. Bili smo na otocima Murano i Burano, gledali su kako se pravi staklo, šarene kućice su im bile presimpatične, a cijelo vrijeme smo se muvali centrom i vozili javnim prijevozom (vaporetto brodovi) tako da smo obišli svaku točku koja nam se učinila zanimljivom", naglašava novinarka i podcasterica, a dodaje i svoj dojam Venecije.

"Mene je iznenadilo koliko je grad bio opušten i prekrasan. Naravno, očekivali smo da je Venecija prekrasna, ali nekako čovjek zaboravi da se ovdje ne radi samo o najužem centru koji nosi povijesni značaj i zanimljiv je već da je gotovo cijela Venecija - Venecija. Naše planiranje puta u ovo doba godine nije bilo slučajno, imali smo najljepše vrijeme za biti vani, a poznate venecijanske gužve nije bilo ni u naznakama. Jer su bili radni dani i to u sezoni kada velika većina ljudi ne ide na godišnji. I imam osjećaj da nam je to dalo baš pravi osjećaj onoga što Venecija je", naglašava Maja, a potom nam je ispričala i da je vožnja gondolom za njih bila "must". "Mislim da nam djeca ne bi dala da idemo kući dok se ne provozamo. Naš hotel je bio na jednom od kanala tako da su nam gondole bile parkirane ispod prozora. Jako simpatično iskustvo. Iako smo cijelo vrijeme bili na brodovima, ovo je ipak nešto drugo. Vožnja traje pola sata, što je zapravo idealno. Duže bi bilo možda predugo. Cijena je 90 eura i svi imaju istu cijenu. To je definitivno bilo jedno od onih iskustava koje mislim da će i djeci ostati zabilježena u memoriji", prepričava nam te dodaje da je i lutanje kanalima doživljaj sam za sebe.

Ovaj grad na kanalima često se povezuje i s romantičnošću, osjeti li se to na svakom koraku? "Mislim da je to jako individualno. Ja osobno nisam romantičan tip, a nije mi zanimljiv ni taj suvremeni venecijanski aspekt. Pokazali su nam hotel u kojem bude George Clooney, spominjao se Jeff Bezos i slično, ali meni je to nekako - dosadno. Fascinirana sam poviješću i tu Venecija ima nevjerojatno puno toga za ponuditi. Pogotovo jer se život u gradu nije promijenio ni sada i zato su mi strašno zanimljivi. Da znate u svakom trenutku da hodate po nečemu što su napravili ljudi prije tisuću godina. I ne samo napravili, nego je još i prekrasno! Po meni je tu sva magija Venecije", iznosi Maja svoje viđenje te činjenice te prepričava i veliki obiteljski trenutak koji im se dogodio u ovom gradu. "Prvi put smo otišli nas dvoje, muž i ja, sami na piće, a da su djeca pristala ostati sama u hotelu. Pomoglo je to što je bar bio odmah kraj zgrade i imao je prekrasnu terasu. Nevažna stvar za mnoge, ali za roditelje je to ogromna stvar", kaže.

Pitamo je i za glavni savjet za sve koji žele posjetiti Veneciju, a htjeli bi imati pozitivno iskustvo kao što je to obitelji Marić. Maja spremno ističe da je najbolja odluka to što su putovati izvan sezone i radnim danom, a ne zaboravlja napomenuti niti da je Venecija poprilično skupa. "Par puta sam pomislila 'kao i u Dubrovniku'. Sve se može naći u skupljoj i jeftinijoj varijanti. Cappuccino na Trgu sv. Marka košta 12 eura. Iza ćoška, doslovno, a ispred našeg hotela - 4 eura. Prijevoz je poprilično skup, vaporetto, koji je javni prijevoz, verzija vodenog autobusa, košta 11 eura za vožnju. Postoje opcije dnevne karte (39 eura) ili karte za više dana, ali ne postoji popust za djecu iznad 5 godina što znači da ozbiljnu svotu ostavljate samo za to. Muzeji i ulaznice za sve izložbe su u gornjem cjenovnom rangu za Europu, rekla bih. Ono što je mene iznenadilo je da crkve naplaćuju ulaz. Nisam sigurna da mi je to ok - pogotovo u katoličkoj zemlji. Ja to još gledam iz perspektive kölnske katedrale koja je glavni razlog dolaska milijuna turista u Köln, a koja, naravno, ne naplaćuje ulaz jer je i dalje funkcionalna crkva. Tako da, u Veneciji, možete super proći s cijenom smještaja i hrane, ali sve ostalo će vas poprilično koštati", objašnjava.

Naša putujuća obitelj u Veneciji se osjećala kao kod kuće i to upravo zato jer su Talijani slični nam po mentalitetu. "Glasni su, gestikuliraju mnogo, uvijek djeluju kao da su malo iznervirani. Što znači da se osjećate kao kod kuće! Zaista, ništa negativno ne mogu reći", kaže Maja pomalo šaljivo te dodaje i da s talijanskom kuhinjom nisu imali problema. "Jeli smo pizze i tjesteninu i razna morska rižota. Imali smo situaciju da nam je Google preporučio restoran koji je bio srednja žalost, a recimo, svi nakon toga u koje smo sami nabasali, bili su odlični. Držimo se onog pravila da ako ne izgleda pretjerano sređeno i unutra su neraspoloženi konobar (barem jedan) i par lokalaca - to je sigurnija opcija. I zaista je tako! - zaključuje novinarka koja je do sada s obitelji posjetila brojne države.

"Bili smo u Francuskoj, Švedskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Luxemburgu, Španjolskoj, na puno lokacija u Njemačkoj, Austriji, evo sad i Italiji. Disneyland Paris je moj "happy place" i tamo se mogu vraćati uvijek. Ali imamo tu praksu da idemo više puta na iste lokacije jer onda nemamo ta osjećaj da moramo sve i odmah, a i pomaže u tom osjećaju da zaista učiš o mjestu na koje dolaziš. S tim da mi ne živimo u Hrvatskoj tako da je nama i svaki odlazak u Hrvatsku - putovanje. Trudimo se da djeca upoznaju svoju domovinu bez obzira na to što nisu u njoj stalno. Tako da je uobičajena praksa da minimalno jednom godišnje imamo "road trip" po Lijepoj našoj. Obično obiđemo Slavonski Brod, odakle dolazimo, budemo u Zagrebu, a onda se stacioniramo na dvije morske lokacije. Recimo, prošlo ljeto smo upoznavali Hvar i Vis", prisjeća se Maja te dodaje i da trenutačno planiraju jedan road trip s pauzama u Pragu, Beču i Budimpešti, a ciljno odredište je naravno Slavonski Brod. Uz to, razmišljaju i o putovanju u London, a vjerujemo da će nam o posjetu jednom od ovih gradova Maja pričati u nekom drugom putopisu.