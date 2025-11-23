Naši Portali
DVORANSKA TURNEJA

Thompson održao drugi koncert u Osijeku, dio publike uzvikivao sporni pozdrav i dizao desnicu u zrak

VL
Autor
Vecernji.hr
23.11.2025.
u 09:39

Glazbenik je u petak zaustavio koncert, jer je netko u publici zapalio baklje.  "Molim vas, nemojte to raditi, to je jako opasno. Razumijem emocije, razumijem sve, ali ne daj Bože da se nekome nešto dogodi, zapali ruka", rekao je Thompson kad je u publici osvanula zapaljena baklja

Marko Perković Thompson sinoć je održao drugi koncert u osječkom Gradskom vrtu. Baš kao i u petak dvorana je biola puna, a publika je pjevala uglas. Dio posjetitelja prije početka koncerta vikao je “Za dom spremni”, a neki su dizali desnu ruku u zrak, piše Dnevnik.hr. Thompson je pjesmu Bojna Čavoglave započeo istim pokličem.

Thompson je na društvenim mrežama objavio i videa i fotografije, s koncerta, a između ostalog i izvedbu pjesme "Bojna Čavoglave".
Glazbenik je u petak zaustavio koncert, jer je netko u publici zapalio baklje.  "Molim vas, nemojte to raditi, to je jako opasno. Razumijem emocije, razumijem sve, ali ne daj Bože da se nekome nešto dogodi, zapali ruka", rekao je Thompson kad je u publici osvanula zapaljena baklja. Nakon toga se zahvalio i zamolio bend da krenu ispočetka s pjesmom. Tijekom nastupa Thompson je nosio legendarne Zenge koje su 1991. nosili vojnici koji su branili Vukovar. Žutim čizmama vukovarske tvrtke Borovo je simbolično odao počast Gradu heroju i svim poginulim braniteljima. Uz to, nosio je i majicu s brojem 03941158, što je zatvorski broj otmičara aviona Zvonka Bušića.

Podsjetimo, Thompson bi tako iduće trebao nastupiti u Varaždinu, 7. prosinca, potom u Zadru 12. prosinca, a nakon Božića i u Zagrebu.  Thompson i njegov od Grada Zagreba tražili su i drugi termin u Areni, no nakon što je gradonačelnik Tomislav Tomašević to odbio ako se na koncertima nastavi s pokličem "Za dom spremni", odgovorili su mu priopćenjem. 

FOTO Thompson započeo dvoransku turneju! Velika gužva stvorila se prije početka koncerta, evo kako je sve izgledalo
U svjetlu nedavnih istupa gradonačelnika Grada Zagreba, Tomislava Tomaševića, smatramo nužnim obratiti se javnosti vezano uz proces dodjele Arene Zagreb za održavanje drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona. Unatoč uredno predanom zahtjevu i unatoč interesu velikog broja građana Zagreba, gradonačelnik ni nakon višednevnog čekanja nije dao nikakvo službeno očitovanje. Umjesto jasne i transparentne odluke, svjedočimo ponavljanju političkih poruka u kojima se, nažalost, ponovno poseže za optužbama o 'fašizmu' i negativnim kvalifikacijama Thompsonova glazbenog opusa", poručili su te dodali:

"Izostanak odgovora na službeni zahtjev ne može se protumačiti drukčije nego kao oblik izbjegavanja odgovornosti, što dodatno otvara sumnju da se iza svega nalazi strah od pravnih postupaka koje Thompsonov tim ima puno pravo pokrenuti zbog dosadašnjih administrativnih nepravilnosti i neujednačenog postupanja. Pozivamo gradonačelnika da prekine s politiziranjem kulturnih i glazbenih događanja te da nam pošalje odgovor na naš zahtjev", zaključuju iz Thompsonova tima. 

Cijela Arena s Crvenom jabukom pjeva u čast Halidu
