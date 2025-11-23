Marin Miletić podijelio sretnu obiteljsku vijest: 'I mama s Neba se s nama danas raduje'

Mostov saborski zastupnik Marin Miletić na društvenim je mrežama otkrio kako se njegova starija kći Marta udala, a emotivnom objavom zahvalio je obitelji i prijateljima. "Ljudi moji, starija moja kćer, Marta moja mi se udala! Neka ih Bog dragi čuva! Hvala vam svima koji ste uz nas! I mama s Neba se s nama danas raduje! Hvala svima koji ste nam bili podrška kada smo mi prolazili naše najveċe kušnje. Lomili su nas, ali slomiti se nismo dali. Hvala mojoj Kristini što me podigla i što je moja stijena, hvala mlađoj mojoj Luciji... Enricu, Borisu i Snježani, cijeloj obitelji. Antoneli i Antoniju na svemu hvala! Neka nas dobri Bog i dalje čuva i vodi gdje On hoće. Hvala i velečasnom Mrakovčiću, predivan obred, pjevačima, svima!", napisao je u objavi.

Miletićev najveći životni uspjeh, kako sam često ističe, nisu ni politička karijera u stranci Most, ni godine provedene u prosvjeti, već upravo odgoj njegovih dviju kćeri, Marte i Lucije. Marta, koja ima 24 godine, diplomirala je na Pravnom fakultetu gdje je pokazala iznimnu predanost, položivši sve ispite i pišući diplomski rad na kompleksnu temu žena kroz fenomenološku i etiološku analizu u kaznenim sudskim procesima. Njezina mlađa sestra Lucija također niže uspjehe kao odlična učenica s umjetničkom crtom. Ponosni otac se svojedobno pohvalio njezinim fotografskim uspjehom kada je njezin rad, nastao tehnikom dvostruke ekspozicije, izabran za školsku izložbu u riječkoj Filodrammatici. Miletićev pristup roditeljstvu temelji se na poticanju samostalnosti, odgovornosti i hrabrosti, a činjenica da njegove kćeri uz školovanje i studiranje rade preko ljeta, za njega je dokaz da su izrasle u sjajne mlade žene. Njihova snaga posebno je došla do izražaja nakon gubitka majke, kada su zajedno s ocem morale naučiti živjeti s golemom prazninom, ali i nastaviti koračati naprijed uzdignute glave.

Priča o obitelji Miletić nažalost je neodvojiva od tragedije koja ih je zadesila u rujnu 2021. godine, kada je nakon duge i teške borbe sa zloćudnim tumorom preminula Marinova supruga Danijela. Bili su u braku 24 godine, a njihova ljubavna priča prekinuta je prerano, ostavljajući Marina i kćeri u dubokoj boli. Miletić je o tim trenucima govorio s nevjerojatnom dozom iskrenosti i duhovnosti, opisujući posljednje sate suprugina života kao mješavinu suza i slavljenja Isusa. U dirljivim svjedočanstvima opisao je kako su uz postelju puštali duhovnu glazbu, molili i pjevali, ispraćajući Danijelu u, kako je rekao, stanove nebeskog Jeruzalema. Detalji poput oblačenja majice s natpisom "King's daughter" – kćer Kralja, koju je Danijela željela dok je još mogla govoriti, te snimke pogreba koje je podijelio s javnošću, svjedoče o načinu na koji se obitelj nosila s gubitkom – ne kroz očaj, već kroz vjeru u vječni život. Za Marina, smrt nije kraj, već prijelaz u drugu dimenziju postojanja, a ta vjera mu je pomogla da ostane čvrst oslonac svojim kćerima u najtežim danima.

Sudbina je htjela da se datumi tuge i nove radosti u Marinovom životu isprepletu na nevjerojatan način. Naime, 4. rujna obilježava se godišnjica smrti njegove pokojne supruge, ali istog datuma rođendan slavi njegova nova ljubav, glumica Kristina Krepela. Taj dan za saborskog zastupnika predstavlja vrtlog emocija, dan kada se sjeća žene s kojom je proveo gotovo četvrt stoljeća i istovremeno slavi život žene koja mu je vratila osmijeh na lice. U jednoj od svojih posveta, Miletić je naglasio kako vjeruje da život smrću ne prestaje nego se samo mijenja, te da je važno voljeti i njegovati one koji nas okružuju za života. Njegova veza s Bogom i teološka naobrazba, koju je stekao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, pružaju mu okvir za razumijevanje ovih kompleksnih životnih situacija, omogućujući mu da pomiri prošlost i sadašnjost bez osjećaja krivnje, gledajući na ljubav kao na neiscrpnu silu koja se ne umanjuje novim počecima.

Osam mjeseci nakon smrti supruge, javnost je prvi put saznala da je Marin Miletić pronašao utjehu u društvu poznate domaće glumice Kristine Krepele. Isprva su viđeni u šetnji zagrebačkim parkom Maksimir, a ubrzo nakon toga prestali su skrivati svoju naklonost. Kristina, koja je jedna od rijetkih osoba koje Miletić prati na društvenim mrežama, brzo se uklopila u njegov obiteljski život. Izuzetno je važno istaknuti da je glumica uspostavila odličan odnos s Marinovim kćerima, Martom i Lucijom. Često se mogu vidjeti zajedno u šetnjama gradom, a Kristina redovito javno čestita rođendane djevojkama uz tople riječi, nazivajući ih "kraljicama" i "najdražim paparazzima". Taj sklad u proširenoj obitelji ključan je za Miletića, koji ne krije da je Kristina unijela novu energiju u njihov svijet, prateći ga na raznim događanjima i dijeleći s njim strast prema životu.

Osim što su jedno drugom podrška u privatnom životu, Marin i Kristina dijele i brojne interese koji obogaćuju njihovu svakodnevicu. Iako je po struci diplomirani teolog koji je godinama radio kao vjeroučitelj i novinar te osnovao skautsku organizaciju, Miletić je uz Kristinu otkrio i neke nove hobije. Glumica je priznala da ju je njezin partner uveo u svijet motora, pa su putovanja na dva kotača postala njihova nova zajednička strast. S druge strane, Marin uživa u odlascima u kazalište i na izložbe, što je prirodno okruženje njegove partnerice.