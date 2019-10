Novi Terminator zatvara priču prvog Terminatora a može donijeti nove Terminatore za buduće generacije

Kritike su uglavnom nesklone šestoj Terminatorovoj inkarnaciji. Jasno je i zašto – sve je već viđeno, i sam je Arnie pomalo dosadan, Linda Hamilton je nekih 35 godina starija, teško je ponovo na neki originalan način opet ispričati priču o droidu-ubojici koji dolazi iz budućnosti likvidirati ljudsko biće koje će poraziti umjetnu inteligenciju koja ga je stvorila. Međutim, Terminator: Mračna sudbina ima jednu stvar koja snažno ide u njegovu korist. Zabavan je. Priča Terminatora 6 jest poprilično komplicirana, počinje sa scenom gdje T-800, odnosno Arnold Schwarzenegger, ipak ubije Johna Connora. No, odmah zatim iz budućnosti dolazi vojnikinja-kiborg Grace koja ima zadatak zaustaviti najmodernijeg terminatora Rev-9 koji ima sposobnost da se duplicira, odnosno sastoji se od čudno izgledajućeg endoskeleta i vanjštine koja se oblikuje od tekućeg metala. No, Rev-9 ne traži Sarah niti Johna već simpatičnu Meksikanku Dani. Nju treba zaštiti Grace koja dolazi iz 2042. godine kada nova umjetna inteligencija stvorena za cyber ratovanje, Legion, pokušava poput Skyneta dokrajčiti čovječanstvo. Pa šalje Rev-9 koji treba uništiti Dani koja će kasnije postati liderom otpora. Sarah sada shvaća da je ipak doista uspjela zaustaviti Skynet no dobiva novog učenika, Dani koja će u nešto kasnijoj budućnosti posvojiti Grace. Kako Sarah uopće zna za dolazak novog terminatora, Grace i postojanje Dani? Tako što dobiva poruke koje završavaju s 'Za Johna'. A njih šalje T-800 koji je Johna i ubio a koji se sada integrirao u društvo, našao si i obitelj te si nadjenuo ime – Carl. To je, naravno, Arnold Schwarzenneger čija vanjština je sada prilično ostarjela no i dalje je ispod dobri stari T-800 koji nema više svrhe, njegov kod više nema smisla pa se može pridružiti grupici koja otkriva da je njegova umjetna inteligencija usvojila i nešto nalik savjesti. Prilično komplicirana varijacija na temu podloga je za ponajprije fanovski uradak gdje je sve nas zanimalo kako će sada izgledati Linda Hamilton i Arnie kojemu je sada 72 godine. No, i novijim generacijama film ne mora biti odbojan jer je u njemu pregršt akcije, obračuna mašina kadrih da rade kojekakva čuda što rezultira eksplozijama, uzastopnim napucavanjima, škripom, iskrenjem, jurcanjem, rušenjem i svačime drugim što smo gledali tijekom ovih 35 godina koliko se znamo s Terminatorom. Čak i ako je Rev-9 zapravo najslabiji dio cijele akcije jer Gabriel Luna naprosto nije toliko zastrašujuć te ga originalni Terminator zasjenjuje u praktično svakom susretu. Normalno je da ozbiljna kritika nema što puno govoriti o šestom Terminatoru, bilo bi to i pomalo besmisleno. No, hollywoodska je mašinerija odradila svoje i stvorila zabavan film smještajući ga u politički korektno okruženje meksičkih radnika u tvornici u koju će uvesti upravo robote da ih zamijene. Isto tako, nema više provokacije koju je nosio prvi Terminator baveći se teorijom o kojoj se danas raspravlja u mainstreamu, a to je realna procjena moći umjetne inteligencije, odnosno može li ona ugroziti čovječanstvo. Pravilna je procjena bila da se zabavi da prioritet i ne pokušava ući u sfere kojih je danas ionako pun Internet. Ima još nešto, ovaj je Terminator likvidacijom Johna Connora zaključenje originalne priče, a priča o Legionu i novoj vrsti kiborga i terminatora Rev-9 otvara se jedan novi prostor u kojemu bi se moglo stvarati još Terminatora za nove generacije.