mogu spasiti cipele, torbe i elektroniku

Ove paketiće svi bacamo nakon kupnje tenisice, a zapravo su jako korisni: Znate li za što služe?

Smart Fox/YouTube
VL
Autor
Ana Hajduk
19.12.2025.
u 14:30

Sljedeći put kad ugledate onaj mali paketić s upozorenjem “NE JESTI”, nemojte ga baciti

Mali bijeli paketić s natpisom “NE JESTI” gotovo uvijek završi u smeću čim otvorimo novu kutiju s cipelama, slušalicama ili torbom. Instinktivno ga odbacujemo jer izgleda bezvrijedno, pa čak i pomalo sumnjivo. No istina je sasvim suprotna – ti sitni paketići imaju itekako važnu ulogu u očuvanju naših stvari.

Što se zapravo skriva u tim paketićima? Riječ je o silikagelu, snažnom mikro-odvlaživaču. Svaka mala kuglica unutar paketića sadrži mikroskopske pore koje upijaju vlagu iz zraka poput spužve – bez da postanu mokre ili ljepljive. Njihova je zadaća spriječiti vlagu, pojavu plijesni, neugodne mirise i dugoročna oštećenja osjetljivih materijala, uključujući elektroniku. Zamislite da vam se mobitel smočio ili pao u wc. Samo ga obložite s paketićima silika-gela i oni će izvlačiti vlagu iz uređaja. Ili ih stavite uz vaše cipele i tenisice i riješite se neugodnih mirisa, vlage te spriječite nastajanje plijesni. 

Gdje sve možete koristiti silika-gel?

Čuvanje ovih paketića kod kuće vrlo je jednostavno. Napravite malu “banku” silika-gela – kutiju ili staklenku u koju ćete spremati svaki paketić koji pronađete. Nakon toga ih možete koristiti u:

  • kutijama s obućom
  • kožnim torbama i novčanicima
  • ladicama s dokumentima
  • fotoaparatima, dronovima i slušalicama
  • ormarićima s alatom
  • kutijama sa sezonskom odjećom

Ova mala navika može spriječiti neugodne mirise, vlagu i oštećenja koja se s vremenom nakupljaju.

Je li silika-gel siguran?

Standardni silika-gel nije otrovan, ali ga je važno držati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. S vremenom se paketići zasite vlagom i izgube učinkovitost, pa ih je povremeno potrebno osušiti ili zamijeniti novima. Nikada ih nemojte stavljati u izravan kontakt s hranom – dovoljno je da se nalaze u istoj kutiji ili ormariću kako bi stvorili suh mikroklimat.

Zašto ih više nikad ne biste trebali bacati

Ponovno korištenje silika-gela donosi brojne prednosti: štiti tekstil, kožu, metal, elektroniku i važne dokumente, sprječava pljesniv miris u obući, hrđu na metalnim predmetima i oštećenja osjetljivih uređaja. Osim toga, manje otpada znači i mali, ali važan korak prema održivijem načinu života.

Sljedeći put kad ugledate onaj mali paketić s upozorenjem “NE JESTI”, nemojte ga baciti. Možda je malen, ali razlika koju može napraviti – itekako je velika.
mobitel obuća trik silika-gel

