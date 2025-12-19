Thompsonova turneja ruši rekorde! Ulaznice planule, najavljeni dodatni koncerti

Interes za zimsku dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona nadmašio je sva očekivanja. Ulaznice za dugoočekivani koncert u porečkoj dvorani Žatika, zakazan za 10. siječnja 2026. godine, doslovno su planule. Prodaja je započela u podne, a samo sat vremena kasnije koncert je bio u potpunosti rasprodan. Sličan scenarij dogodio se i u Splitu, gdje su ulaznice za dvoranu Gripe nestale jednakom brzinom, ostavivši tisuće obožavatelja bez prilike da osiguraju svoje mjesto.

Zbog golemog interesa publike, Thompsonov tim reagirao je ekspresno i potvrdio dodatne koncerte u oba grada. Tako će Poreč dobiti još jedan nastup dan kasnije, 11. siječnja, u istoj dvorani Žatika, dok će Splićani novu priliku imati 17. siječnja u kultnoj dvorani Gripe. Prodaja ulaznica za oba nova termina kreće u utorak, 23. prosinca, točno u podne putem platforme Entrio, a s obzirom na dosadašnji interes, očekuje se da će i one biti brzo rasprodane.

Ovaj trend rasprodanih dvorana prati Thompsona tijekom cijele turneje. Naime, golem interes publike doveo je do dodavanja koncerata i u drugim gradovima. Nastupi u Osijeku, Varaždinu i Zadru, zakazani za kraj 2025., također su rasprodani u rekordnom roku, zbog čega su organizatori bili primorani dodati po još jedan termin u svakom od tih gradova.

Počela prodaja ulaznica za Thompsonove koncerte u Poreču i Splitu, tisuće ljudi u virtualnoj čekaonici

U službenoj objavi organizatori su poručili: „Dragi prijatelji, zbog iznimno velikog interesa i vrlo brze rasprodaje ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona u Poreču i Splitu, s veseljem najavljujemo dodatne koncerte.“ Zahvalili su publici na nevjerojatnoj podršci i pozvali sve da svoju priliku potraže u novom krugu prodaje. Početak siječnja u Istri i Dalmaciji tako će biti u znaku glazbenog spektakla Marka Perkovića Thompsona.