Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
U REKORDNOM ROKU

Thompsonova turneja ruši rekorde! Ulaznice planule, najavljeni dodatni koncerti

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
19.12.2025.
u 17:02

Nakon što su ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona u Poreču i Splitu rasprodane, organizatori su zbog velikog interesa publike objavili nove datume

Interes za zimsku dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona nadmašio je sva očekivanja. Ulaznice za dugoočekivani koncert u porečkoj dvorani Žatika, zakazan za 10. siječnja 2026. godine, doslovno su planule. Prodaja je započela u podne, a samo sat vremena kasnije koncert je bio u potpunosti rasprodan. Sličan scenarij dogodio se i u Splitu, gdje su ulaznice za dvoranu Gripe nestale jednakom brzinom, ostavivši tisuće obožavatelja bez prilike da osiguraju svoje mjesto.

Zbog golemog interesa publike, Thompsonov tim reagirao je ekspresno i potvrdio dodatne koncerte u oba grada. Tako će Poreč dobiti još jedan nastup dan kasnije, 11. siječnja, u istoj dvorani Žatika, dok će Splićani novu priliku imati 17. siječnja u kultnoj dvorani Gripe. Prodaja ulaznica za oba nova termina kreće u utorak, 23. prosinca, točno u podne putem platforme Entrio, a s obzirom na dosadašnji interes, očekuje se da će i one biti brzo rasprodane.

Ovaj trend rasprodanih dvorana prati Thompsona tijekom cijele turneje. Naime, golem interes publike doveo je do dodavanja koncerata i u drugim gradovima. Nastupi u Osijeku, Varaždinu i Zadru, zakazani za kraj 2025., također su rasprodani u rekordnom roku, zbog čega su organizatori bili primorani dodati po još jedan termin u svakom od tih gradova. 

Počela prodaja ulaznica za Thompsonove koncerte u Poreču i Splitu, tisuće ljudi u virtualnoj čekaonici
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
1/13

U službenoj objavi organizatori su poručili: „Dragi prijatelji, zbog iznimno velikog interesa i vrlo brze rasprodaje ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona u Poreču i Splitu, s veseljem najavljujemo dodatne koncerte.“ Zahvalili su publici na nevjerojatnoj podršci i pozvali sve da svoju priliku potraže u novom krugu prodaje. Početak siječnja u Istri i Dalmaciji tako će biti u znaku glazbenog spektakla Marka Perkovića Thompsona.

Počela prodaja ulaznica za Thompsonove koncerte u Poreču i Splitu, tisuće ljudi u virtualnoj čekaonici
Ključne riječi
showbiz Split Poreč Ulaznice koncerti Marko Perković Thompson

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Beograd: Rade Šerbedžija nastupio je sa svojim orkestrom Zapadni kolodvor u dvorani MTS-a
Video sadržaj
2
POSEBAN DAN

Unuk Rade Šerbedžije slavi 18. rođendan, majka Lucija čestitala mu emotivnom objavom

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija i čestitki brojnih Lucijinih pratitelja, prijatelja i kolega. Komentari su se redali jedan za drugim, a svi su mladom Sergeju poželjeli sve najbolje za ulazak u svijet odraslih. "Divan dečko, sretan rođendan", "Najsretniji mu rodendan", "Sretan, Sergej! Najsretniji!", samo su neke od poruka podrške i lijepih želja koje su preplavile objavu, pokazujući koliko je obitelj Šerbedžija cijenjena u javnosti

Zagreb: Tomo Ricov
Video sadržaj
DJ I DIREKTOR PEPERMINTA

Tomo Ricov otkrio koja je tajna uspjeha u event industriji: 'Najveći je izazov ostati stalno inovativan i relevantan'

Ricov je prepoznat i kao jedan od ključnih ljudi hrvatske event-industrije - direktor agencije Pepermint i idejni pokretač Weekend Media Festivala, manifestacije koja je postala nezaobilazna točka susreta medijskih i komunikacijskih profesionalaca iz regije. Iza tog uspjeha stoji upravo onaj isti nemir koji ga je prije četrdeset godina gurao da istražuje nove zvukove: potreba da stvara, spaja i potiče kontakte među ljudima, bilo kroz glazbu, bilo kroz događaje.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!