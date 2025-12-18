Žena s viralne snimke s Coldplaya prekinula šutnju: 'Uništilo mi je život, platila sam visoku cijenu'

Pet mjeseci nakon što je snimka od svega 16 sekundi s koncerta Coldplaya postala globalni viralni fenomen i pretvorila je u predmet javne osude, Kristin Cabot (53) odlučila je ispričati svoju stranu priče. Bivša direktorica ljudskih resursa u tehnološkoj tvrtki Astronomer uhvaćena je u srpnju na takozvanoj "kiss cam" kameri kako se u VIP loži grli sa svojim šefom, tadašnjim direktorom Andyjem Byronom. Reakcija para, koji je u panici sakrio lica čim su shvatili da ih snimaju, potaknula je pjevača Chrisa Martina da se našali: "Ili imaju aferu ili su jako sramežljivi". Snimka je eksplodirala na TikToku, prikupivši više od 130 milijuna pregleda, a za Cabot je započeo pakao koji ju je, kako tvrdi, koštao karijere i učinio "nezapošljivom".

"Donijela sam lošu odluku, popila nekoliko pića, plesala i ponašala se neprimjereno sa svojim šefom", priznala je Cabot u ekskluzivnom intervjuu za New York Times. "To nije beznačajno. Preuzela sam odgovornost i odrekla se karijere. To je cijena koju sam odlučila platiti." Objasnila je da su se ona i Byron, oboje u to vrijeme svježe rastavljeni od svojih supružnika, osjećali potpuno anonimno u mraku stadiona. Priznala je da je gajila "veliku sretnu simpatiju" prema šefu, no tvrdi da je poljubac na koncertu bio prvi i jedini, te da nisu imali seksualnu vezu. Njezinu paniku dodatno je pojačala činjenica da je i njezin bivši suprug Andrew, s kojim je bila u procesu razvoda, također bio na koncertu, ali s drugom ženom.

Iako su oboje bili u procesu rastave, internetska javnost odmah ih je osudila za preljub. Uslijedila je lavina zlostavljanja. Cabot kaže da je primila najmanje 50 prijetnji smrću, njezina adresa je objavljena na internetu, a ispred kuće su joj dežurali paparazzi. Vrhunac je bio kada su njezina djeca čula telefonsku poruku u kojoj im netko prijeti, navodeći u kojem dućanu im majka kupuje namirnice. "Bili su prestravljeni da ću umrijeti i da će i oni umrijeti", ispričala je. Jednom prilikom joj je na benzinskoj postaji prišao neznanac i nazvao je "odvratnom", rekavši joj da "preljubnici ne zaslužuju disati isti zrak" kao i on. Zbog svega se povukla u unajmljeni stan, osjećajući se kao da je u "previše mračnom stanju" da bi se brinula o djeci.

Nekoliko dana nakon incidenta, i Byron i Cabot dali su otkaze u Astronomeru. Tvrtka je objavila priopćenje u kojem navodi da "standardi vođenja nisu bili zadovoljeni", iako interna istraga nije pronašla dokaze o aferi. Međutim, nekoliko tjedana kasnije, Astronomer je iskoristio skandal za vlastitu promociju. Angažirali su Gwyneth Paltrow, bivšu suprugu Chrisa Martina, za promotivni video u kojem se na šaljiv način osvrće na incident. Za Cabot je to bila kap koja je prelila čašu. "Bila sam veliki fan njezine tvrtke koja se zalaže za osnaživanje žena. A onda je napravila ovo... Kakva licemjerka", izjavila je Cabot, dodavši da je bacila sve proizvode brenda Goop koje je posjedovala. Smatra da je potez tvrtke bio krajnje neukusan i da je dodatno ponizio nju kao ženu.

Cabot tvrdi da je nerazmjeran dio krivnje svaljen na nju, dok je Byron prošao relativno neokrznut. "Postala sam meme, najomraženija HR menadžerica u povijesti HR-a. Postalo je to poput grimiznog slova; ljudi su izbrisali sve što sam postigla u životu i karijeri", rekla je. Odlučila je progovoriti kako bi povratila kontrolu nad vlastitom pričom i upozorila na razorne posljedice internetskog sramoćenja, ističući da su je najviše pogodile osude koje su dolazile od drugih žena. "Ovo što sam vidjela posljednjih mjeseci otežava mi vjerovanje da nas samo muškarci sputavaju. Mislim da se uvelike same sputavamo omalovažavajući jedna drugu", zaključila je. S Andyjem Byronom, kako kaže, više gotovo i nema kontakta jer su zaključili da bi im komunikacija otežala da "svi nastave dalje i zacijele".