Izazovan top u kojem su grudi u prvom planu: Ivana Knoll objavila novu fotografiju koja je privukla pažnju

Naša najpoznatija navijačica i svjetska Instagram senzacija, Ivana Knoll, ponovno je dokazala zašto nosi titulu jedne od najpraćenijih Hrvatica na društvenim mrežama. Ivana je odlučila godinu privesti kraju u svom prepoznatljivom stilu, vatreno, provokativno i s jasnom porukom o uspjehu. Njena najnovija objava na Instagramu, kojom se oprašta od, kako kaže, "nevjerojatne i snažne godine", doslovno je zapalila internet i u samo nekoliko sati prikupila stotine tisuća reakcija njenih vjernih pratitelja diljem svijeta. Fotografija, koja odiše energijom i samopouzdanjem, prikazuje Ivanu u okruženju koje je postalo njen novi profesionalni dom, za DJ pultom, okruženu masom obožavatelja.

No, kao i uvijek, u centru pažnje našao se njen odabir odjeće koji pomiče granice i ostavlja malo toga mašti. Na fotografiji, koju potpisuje fotograf s Instagram profilom @oscar29_, Ivana pozira usred uzavrele klupske atmosfere. Ono što je svima prvo upalo u oči jest njen odvažan outfit. Ivana nosi minijaturni crni top koji više nalikuje na bikini nego na odjevni predmet za večernji izlazak. Komad odjeće, sastavljen od dvije sićušne trokutaste krpice povezane tankim vrpcama, jedva prekriva njene bujne grudi. Ovaj top uparila je s trapericama niskog struka, čime je dodatno naglasila svoju zavidnu figuru i ravan trbuh.

Cijeli izgled zaokružila je crnim chokerom oko vrata i malom, modernom torbicom prebačenom preko ramena, a u opisu je napisala: Ovaj bikini je izdržljiviji od svih mojih veza dosad. Tijekom 2024. i 2025. godine, Ivana se ozbiljno posvetila svojoj novoj strasti i karijeri u glazbenim vodama. Pod umjetničkim imenom "Knoll Doll", započela je pohod na svjetsku glazbenu scenu, a uspjesi su se nizali jedan za drugim.