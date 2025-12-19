Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 145
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NEOPREZNO RUKOVAO S PIROTEHNIKOM

Maloljetniku eksplodirala petarda u ruci, zadobio teške ozljede: Hitno prebačen u KBC Osijek

petarda
Reuters/Ilustracija
Autor
Branimir Bradarić
19.12.2025.
u 14:31

Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid te provode kriminalističko istraživanje.

Policijski službenici Policijske postaje Otok zaprimili su sinoć dojavu da je u Privlaci oko 19.30 sati maloljetnik nepravilno rukovao pirotehničkim sredstvom kategorije F3, koje se aktiviralo u njegovoj ruci, pri čemu je zadobio teške tjelesne ozljede na desnoj ruci.

Maloljetnik je hitno prevezen u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima, a potom i u  Klinički bolnički centar u Osijeku. Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid te provode kriminalističko istraživanje.
Ključne riječi
pirotehnika Otok ozlijeda policija

Komentara 2

Pogledaj Sve
PU
puran
15:10 19.12.2025.

Po đepu udarit roditelje.

Avatar BravarBroz
BravarBroz
15:09 19.12.2025.

Darvin u punom pogonu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!