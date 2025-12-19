Maloljetniku eksplodirala petarda u ruci, zadobio teške ozljede: Hitno prebačen u KBC Osijek

Policijski službenici Policijske postaje Otok zaprimili su sinoć dojavu da je u Privlaci oko 19.30 sati maloljetnik nepravilno rukovao pirotehničkim sredstvom kategorije F3, koje se aktiviralo u njegovoj ruci, pri čemu je zadobio teške tjelesne ozljede na desnoj ruci.
Maloljetnik je hitno prevezen u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima, a potom i u Klinički bolnički centar u Osijeku. Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid te provode kriminalističko istraživanje.
