Unuk Rade Šerbedžije slavi 18. rođendan, majka Lucija čestitala mu emotivnom objavom

Poznata glumica Lucija Šerbedžija obilježila je poseban dan u svojoj obitelji, osamnaesti rođendan sina Sergeja, dirljivom objavom na svom Instagram profilu. Podijelila je tri fotografije koje prikazuju njezinog sina u opuštenom, kućnom izdanju. Na jednoj od fotografija Sergej pozira s gitarom, nagovještavajući da je možda naslijedio umjetničku crtu slavne obitelji, dok druge prikazuju njegov portret u ležernoj atmosferi doma. Uz fotografije, Lucija je napisala kratku, ali snažnu poruku koja odražava svu dubinu majčinskog ponosa: "ovaj decko najdivniji na svijetu je danas punoljetan!!..uhhh..ponosna do svemira".

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija i čestitki brojnih Lucijinih pratitelja, prijatelja i kolega. Komentari su se redali jedan za drugim, a svi su mladom Sergeju poželjeli sve najbolje za ulazak u svijet odraslih. "Divan dečko, sretan rođendan", "Najsretniji mu rodendan", "Sretan, Sergej! Najsretniji!", samo su neke od poruka podrške i lijepih želja koje su preplavile objavu, pokazujući koliko je obitelj Šerbedžija cijenjena u javnosti.

Ova emotivna obiteljska proslava dolazi na kraju iznimno uspješne i ispunjene godine za Luciju Šerbedžiju. Godina 2025. bila je obilježena njezinim zapaženim profesionalnim angažmanima, ali i sretnim privatnim trenucima. Početkom godine, publika ju je s oduševljenjem pratila u popularnom televizijskom showu "Zvijezde pjevaju", gdje je s Ivankom Mazurkijević stigla do samog finala. U listopadu je predstavila i glazbeni singl "Dan po dan", potvrdivši još jednom svoju svestranost.

Osim glazbenih i televizijskih uspjeha, Lucija je ostala vjerna svojoj prvoj ljubavi, kazalištu. Imala je aktivnu sezonu u matičnom Zagrebačkom kazalištu mladih, a ljeto je provela radno, sudjelujući u proslavi dvadeset pete obljetnice Kazališta Ulysses te ponovno zaigravši u kultnoj predstavi "Kralj Lear" na Brijunima. Uz sve poslovne obaveze, u jednom je intervjuu tijekom kolovoza otkrila da je i sretno zaljubljena, zaokruživši tako priču o godini ispunjenoj na svim životnim poljima.

Sergej je stariji sin Lucije Šerbedžije iz braka sa srpskim filmskim producentom Filipom Gajićem, s kojim ima i mlađeg sina Ivana. Odrastajući u obitelji čije je ime sinonim za umjetnost, gdje su djed Rade i ujak Danilo Šerbedžija također ostavili neizbrisiv trag u filmskoj industriji, Sergej nesumnjivo nosi posebno nasljeđe. Fotografije koje je ponosna majka podijelila daju naslutiti da je riječ o mladiću koji zrači kreativnošću i mirnoćom.