Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
POSEBAN DAN

Unuk Rade Šerbedžije slavi 18. rođendan, majka Lucija čestitala mu emotivnom objavom

Beograd: Rade Šerbedžija nastupio je sa svojim orkestrom Zapadni kolodvor u dvorani MTS-a
Foto: antonio ahel
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
19.12.2025.
u 14:53

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija i čestitki brojnih Lucijinih pratitelja, prijatelja i kolega. Komentari su se redali jedan za drugim, a svi su mladom Sergeju poželjeli sve najbolje za ulazak u svijet odraslih. "Divan dečko, sretan rođendan", "Najsretniji mu rodendan", "Sretan, Sergej! Najsretniji!", samo su neke od poruka podrške i lijepih želja koje su preplavile objavu, pokazujući koliko je obitelj Šerbedžija cijenjena u javnosti

Poznata glumica Lucija Šerbedžija obilježila je poseban dan u svojoj obitelji, osamnaesti rođendan sina Sergeja, dirljivom objavom na svom Instagram profilu. Podijelila je tri fotografije koje prikazuju njezinog sina u opuštenom, kućnom izdanju. Na jednoj od fotografija Sergej pozira s gitarom, nagovještavajući da je možda naslijedio umjetničku crtu slavne obitelji, dok druge prikazuju njegov portret u ležernoj atmosferi doma. Uz fotografije, Lucija je napisala kratku, ali snažnu poruku koja odražava svu dubinu majčinskog ponosa: "ovaj decko najdivniji na svijetu je danas punoljetan!!..uhhh..ponosna do svemira".

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija i čestitki brojnih Lucijinih pratitelja, prijatelja i kolega. Komentari su se redali jedan za drugim, a svi su mladom Sergeju poželjeli sve najbolje za ulazak u svijet odraslih. "Divan dečko, sretan rođendan", "Najsretniji mu rodendan", "Sretan, Sergej! Najsretniji!", samo su neke od poruka podrške i lijepih želja koje su preplavile objavu, pokazujući koliko je obitelj Šerbedžija cijenjena u javnosti.

Ova emotivna obiteljska proslava dolazi na kraju iznimno uspješne i ispunjene godine za Luciju Šerbedžiju. Godina 2025. bila je obilježena njezinim zapaženim profesionalnim angažmanima, ali i sretnim privatnim trenucima. Početkom godine, publika ju je s oduševljenjem pratila u popularnom televizijskom showu "Zvijezde pjevaju", gdje je s Ivankom Mazurkijević stigla do samog finala. U listopadu je predstavila i glazbeni singl "Dan po dan", potvrdivši još jednom svoju svestranost.

FOTO Ovo je supruga Gordana Jandrokovića: Upoznali su se na ljetovanju, a ona je rođena u Pekingu
Beograd: Rade Šerbedžija nastupio je sa svojim orkestrom Zapadni kolodvor u dvorani MTS-a
1/12

Osim glazbenih i televizijskih uspjeha, Lucija je ostala vjerna svojoj prvoj ljubavi, kazalištu. Imala je aktivnu sezonu u matičnom Zagrebačkom kazalištu mladih, a ljeto je provela radno, sudjelujući u proslavi dvadeset pete obljetnice Kazališta Ulysses te ponovno zaigravši u kultnoj predstavi "Kralj Lear" na Brijunima. Uz sve poslovne obaveze, u jednom je intervjuu tijekom kolovoza otkrila da je i sretno zaljubljena, zaokruživši tako priču o godini ispunjenoj na svim životnim poljima.

Sergej je stariji sin Lucije Šerbedžije iz braka sa srpskim filmskim producentom Filipom Gajićem, s kojim ima i mlađeg sina Ivana. Odrastajući u obitelji čije je ime sinonim za umjetnost, gdje su djed Rade i ujak Danilo Šerbedžija također ostavili neizbrisiv trag u filmskoj industriji, Sergej nesumnjivo nosi posebno nasljeđe. Fotografije koje je ponosna majka podijelila daju naslutiti da je riječ o mladiću koji zrači kreativnošću i mirnoćom.

Mladena Grdovića policija je uhitila s 3,6 promila alkohola u krvi za volanom, evo što kaže o tome
Ključne riječi
showbiz Rade Šerbedžija Lucija Šerbedžija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Tomo Ricov
Video sadržaj
DJ I DIREKTOR PEPERMINTA

Tomo Ricov otkrio koja je tajna uspjeha u event industriji: 'Najveći je izazov ostati stalno inovativan i relevantan'

Ricov je prepoznat i kao jedan od ključnih ljudi hrvatske event-industrije - direktor agencije Pepermint i idejni pokretač Weekend Media Festivala, manifestacije koja je postala nezaobilazna točka susreta medijskih i komunikacijskih profesionalaca iz regije. Iza tog uspjeha stoji upravo onaj isti nemir koji ga je prije četrdeset godina gurao da istražuje nove zvukove: potreba da stvara, spaja i potiče kontakte među ljudima, bilo kroz glazbu, bilo kroz događaje.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!